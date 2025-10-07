Bagarre au couteau à Lyon : l'agresseur interpellé, la victime a disparu

Ce dimanche en fin d'après-midi, plusieurs individus se sont battus devant le siège de la Métropole de Lyon, au niveau du square Sainte-Marie-Perrin. Durant la rixe, un couteau a été utilisé pour poignarder l'un des protagonistes.

Blessée, la victime a pris la fuite avant l'arrivée de la police et des secours.

Les forces de l'ordre sont parvenues à interpeller trois individus en fuite dans les rues du 6e arrondissement : le principal suspect, une personne équipée d'un couteau et une dernière légèrement blessée à la main, dont on ignore encore s'il s'agit de la victime principale ou non.

Ce sont tous les trois des SDF, qui ont été placés en garde à vue.

L'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur les circonstances encore floues de cette bagarre.