Bagarre au couteau à Lyon : l'agresseur interpellé, la victime a disparu

Ce dimanche en fin d'après-midi, plusieurs individus se sont battus devant le siège de la Métropole de Lyon, au niveau du square Sainte-Marie-Perrin. Durant la rixe, un couteau a été utilisé pour poignarder l'un des protagonistes.
Blessée, la victime a pris la fuite avant l'arrivée de la police et des secours.
Les forces de l'ordre sont parvenues à interpeller trois individus en fuite dans les rues du 6e arrondissement : le principal suspect, une personne équipée d'un couteau et une dernière légèrement blessée à la main, dont on ignore encore s'il s'agit de la victime principale ou non.
Ce sont tous les trois des SDF, qui ont été placés en garde à vue.
L'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur les circonstances encore floues de cette bagarre.
La victime encore plus coupable que l'agresseur pour se sauver ;-)Signaler Répondre
a 8h du matin ?Signaler Répondre
Pas d'OQTF ?Signaler Répondre
Zut, les fantasmes de l'extrême droite ne se vérifient pas, encore une fois, décidément la réalité n'aime pas les fachos.
La victime a tellement été culturellement enrichi qu'elle n'a pas réclamé son dû.Signaler Répondre
"c'est sous les fenêtres de Bruno Bernard que la scène s'est déroulée."Signaler Répondre
Un grand classique dans une métropole apaisée....
Le square Sainte-Marie-Perrin Lyon 3°, l'ancien camp africain, depuis évacuéSignaler Répondre