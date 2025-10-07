Faits Divers

Bagarre au couteau à Lyon : l'agresseur interpellé, la victime a disparu

Cette fois, c'est sous les fenêtres de Bruno Bernard que la scène s'est déroulée.

Ce dimanche en fin d'après-midi, plusieurs individus se sont battus devant le siège de la Métropole de Lyon, au niveau du square Sainte-Marie-Perrin. Durant la rixe, un couteau a été utilisé pour poignarder l'un des protagonistes.

Blessée, la victime a pris la fuite avant l'arrivée de la police et des secours.

Les forces de l'ordre sont parvenues à interpeller trois individus en fuite dans les rues du 6e arrondissement : le principal suspect, une personne équipée d'un couteau et une dernière légèrement blessée à la main, dont on ignore encore s'il s'agit de la victime principale ou non.

Ce sont tous les trois des SDF, qui ont été placés en garde à vue.

L'enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur les circonstances encore floues de cette bagarre.

Ex Précisions le 07/10/2025 à 09:10

La victime encore plus coupable que l'agresseur pour se sauver ;-)

déja chargé le 07/10/2025 à 08:41
LFI 69 a écrit le 07/10/2025 à 08h32

Pas d'OQTF ?
Zut, les fantasmes de l'extrême droite ne se vérifient pas, encore une fois, décidément la réalité n'aime pas les fachos.

a 8h du matin ?

LFI 69 le 07/10/2025 à 08:32

Pas d'OQTF ?
Zut, les fantasmes de l'extrême droite ne se vérifient pas, encore une fois, décidément la réalité n'aime pas les fachos.

Wallah',. le 07/10/2025 à 08:24

La victime a tellement été culturellement enrichi qu'elle n'a pas réclamé son dû.

Chris696969 le 07/10/2025 à 08:22

"c'est sous les fenêtres de Bruno Bernard que la scène s'est déroulée."

Un grand classique dans une métropole apaisée....

Seloum ! le 07/10/2025 à 08:17

Le square Sainte-Marie-Perrin Lyon 3°, l'ancien camp africain, depuis évacué

