La Métropole de Lyon lance la solarisation de la station d’épuration d’Oullins-Pierre-Bénite

Validé lors du dernier conseil métropolitain, le projet vise à réduire l’empreinte carbone des équipements publics tout en renforçant la production locale d’énergie renouvelable.

Entièrement rénovée au début des années 2000, la station doit aujourd’hui faire l’objet d’une réfection de ses toitures, en fin de vie. L’occasion pour la collectivité d’y installer une centrale photovoltaïque couvrant environ 5000 m2 de panneaux solaires, sur un total de 10 250 m2 rénovés. Cette installation devrait produire 1,4 GWh d’électricité par an, entièrement consommée sur le site.

Le projet inclut également la pose d’ombrières photovoltaïques sur le parking nord de la station. Ces 650 m2 supplémentaires permettront une production estimée à 186 MWh par an, tout en offrant de l’ombre et une meilleure protection aux véhicules.

Au total, la production énergétique annuelle atteindra 1,68 GWh, soit l’équivalent de la consommation moyenne de près de 350 foyers lyonnais. Cette énergie sera autoconsommée à 100 % par la station d’épuration, contribuant à sa sécurité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire.

Le coût total du projet est estimé à 3,3 millions d’euros. Il bénéficie d’ores et déjà d’un soutien du Fonds vert, attribué en juillet 2025, et fera l’objet d’une demande de subvention dans le cadre de la Dotation de soutien à l’investissement local pour 2026.