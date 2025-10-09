Environnement

La Métropole de Lyon lance la solarisation de la station d’épuration d’Oullins-Pierre-Bénite

La Métropole de Lyon poursuit sa stratégie énergétique en lançant un vaste chantier de solarisation sur la station d’épuration d’Oullins-Pierre-Bénite, l’une des plus importantes du territoire.

Validé lors du dernier conseil métropolitain, le projet vise à réduire l’empreinte carbone des équipements publics tout en renforçant la production locale d’énergie renouvelable.

Entièrement rénovée au début des années 2000, la station doit aujourd’hui faire l’objet d’une réfection de ses toitures, en fin de vie. L’occasion pour la collectivité d’y installer une centrale photovoltaïque couvrant environ 5000 m2 de panneaux solaires, sur un total de 10 250 m2 rénovés. Cette installation devrait produire 1,4 GWh d’électricité par an, entièrement consommée sur le site.

Le projet inclut également la pose d’ombrières photovoltaïques sur le parking nord de la station. Ces 650 m2 supplémentaires permettront une production estimée à 186 MWh par an, tout en offrant de l’ombre et une meilleure protection aux véhicules.

Au total, la production énergétique annuelle atteindra 1,68 GWh, soit l’équivalent de la consommation moyenne de près de 350 foyers lyonnais. Cette énergie sera autoconsommée à 100 % par la station d’épuration, contribuant à sa sécurité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire.

Le coût total du projet est estimé à 3,3 millions d’euros. Il bénéficie d’ores et déjà d’un soutien du Fonds vert, attribué en juillet 2025, et fera l’objet d’une demande de subvention dans le cadre de la Dotation de soutien à l’investissement local pour 2026.

Ex Précisions le 09/10/2025 à 16:01

Des ombrières photovoltaïques ?
Et le Doudou il fallait penser à ça pour la place Bellecour, au moins ça aurait été utile à quelque chose ;-)

GLOUGLOU 1er le 09/10/2025 à 15:49

Faire baisser les gaz à effets de serre mais quelle blague .Mais arrêtez de justifier ces installations aux nom du réchauffement climatique . Vous faite peur et stigmatisez la population. La France est déjà vertueuse en matière de production d'Energie électrique avec une production bas carbone de + de 96 % . Ce jour l'Allemagne le pays verts émet 12 fois plus de GES et la Pologne 22 fois plus.

