Près de Lyon : trois ados SDF attaquent une femme pour lui voler son sac

Pourtant, aux alentours de 22h, elle a été attaquée par trois adolescents. L'un d'entre eux agrippait la victime au cou, tandis que ses complices volaient le sac à main et prenaient la fuite.
Choquée, la femme a été prise en charge par les secours, tandis que les policiers prenaient sa déposition, essentielle pour la suite de l'affaire.
Car les trois mineurs ont été retrouvés et interpellés vendredi. Le portable de la victime était en leur possession.
SDF, ils n'avaient encore jamais eu de problème avec la justice. Ils ont été laissés libres à l'issue de leur garde à vue et placés dans un foyer à Lyon.
Ils seront jugés fin novembre.
