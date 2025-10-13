Près de Lyon : trois ados SDF attaquent une femme pour lui voler son sac

Faits Divers

Jeudi soir, cette jeune femme ne pensait pas risquer quelque chose alors qu'elle marchait rue Lamartine à Villefranche-sur-Saône.

Pourtant, aux alentours de 22h, elle a été attaquée par trois adolescents. L'un d'entre eux agrippait la victime au cou, tandis que ses complices volaient le sac à main et prenaient la fuite.

Choquée, la femme a été prise en charge par les secours, tandis que les policiers prenaient sa déposition, essentielle pour la suite de l'affaire.

Car les trois mineurs ont été retrouvés et interpellés vendredi. Le portable de la victime était en leur possession.

SDF, ils n'avaient encore jamais eu de problème avec la justice. Ils ont été laissés libres à l'issue de leur garde à vue et placés dans un foyer à Lyon.

Ils seront jugés fin novembre.

avatar
Mais lol le 13/10/2025 à 09:41

Mineurs isolés de 35 ans ?

Signaler Répondre
avatar
Mère Nael . le 13/10/2025 à 09:18

MDRRR… dans un Pays sans Pères ni repères, 3 fils de putes ont encore attaqué une Femme pour lui faire payer 💰 les souffrances endurées de leurs enfances.

Signaler Répondre
avatar
Pas n'importe quel jeunes le 13/10/2025 à 09:10

Les fameux "jeunes" des medias. Tout le monde sait.

Signaler Répondre
avatar
Exact le 13/10/2025 à 09:07
Dupon a écrit le 13/10/2025 à 08h39

Ça dit tout de l'origine aussi

mais chut 🤫 le problème en France c est les viandards droitardés qui roulent en scenic il parait

Signaler Répondre
avatar
Tonkin le 13/10/2025 à 09:00

Ha quand même, il faut laisser la liberté à ces racailles non sevrés, tant que les gogos ne les ont pas pris sous leurs ailes et qu'ils n'aient pas encore la pratique de vente de la drogue.

Signaler Répondre
avatar
ironie le 13/10/2025 à 08:51
Cyrano a écrit le 13/10/2025 à 07h50

Elle est bonne celle-là, maintenant ça va être la faute de cette femme. Alors, on n'a plus le droit de se déplacer, juste celui de rester chez soi pour laisser la place aux truands ?

ironie pauvre personne ! de l'ironie

Signaler Répondre
avatar
laissé libre le 13/10/2025 à 08:51

ils agissent comme des laches et sont laissés libres de se balader aux yeux et au nez de cette pauvre dame. ce pays est pitoyable!

Signaler Répondre
avatar
Chocolat 16 le 13/10/2025 à 08:42
LFI 69 a écrit le 13/10/2025 à 08h17

Trop occupé à dorloter les ultras riches pour leur trouver sans cesse des exonérations le macronisme a laissé pour compte les plus vulnérables, voilà le résultat.
Vivement LFI.

Sûrement pas lfi, ça serait encore pire

Signaler Répondre
avatar
laya le 13/10/2025 à 08:41

c'est arrivé aussi à une voisine à dix heures du soir,à villeurbanne.Une voiture est arrivée à côté d'elle,la vitre arrière de la voiture s'est ouverte et une racaille l'avait attrapée par le bras ,pour lui piquer son sac,et elle a été traînée sur vingt mètres.Manque de pot,elle a porté plainte et ces andouilles ne savaient peut être pas qu'ils ont été filmés par une caméra de surveillance qui opère si on porte plainte et qu'on précise l'heure de l'attaque.La plaque d'immatriculation avait été relevée,et ils doivent être au chaud à la prison de corbas à cette heure.

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 13/10/2025 à 08:39
Tout le monde sait a écrit le 13/10/2025 à 08h16

Ils sont jeunes , ils sont trois ,ce sont des garçons et ils s en prennent à une femme seule ….. quelle courage ! Et en même temps ça dit tout sur la considération qu ils ont des femmes en général

Ça dit tout de l'origine aussi

Signaler Répondre
avatar
EL LOBO le 13/10/2025 à 08:23

Mais qu'est ce c'est cette justice de merde

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 13/10/2025 à 08:17

Trop occupé à dorloter les ultras riches pour leur trouver sans cesse des exonérations le macronisme a laissé pour compte les plus vulnérables, voilà le résultat.
Vivement LFI.

Signaler Répondre
avatar
Cindy le 13/10/2025 à 08:17
Cookie the first a écrit le 13/10/2025 à 07h41

Une femme n'a pas à se promener seul dans la rue à 22h

C’est une blague ? Marre de cette insécurité et de ces gens laissés libre après avoir agressé.
Il ne faudrait plus sortir à partir d’une certaine heure ?

Signaler Répondre
avatar
Tout le monde sait le 13/10/2025 à 08:16

Ils sont jeunes , ils sont trois ,ce sont des garçons et ils s en prennent à une femme seule ….. quelle courage ! Et en même temps ça dit tout sur la considération qu ils ont des femmes en général

Signaler Répondre
avatar
en gros le 13/10/2025 à 08:06

La France aujourd'hui avec toutes ces agressions !

Signaler Répondre
avatar
Wallah',. le 13/10/2025 à 08:00
J6 a écrit le 13/10/2025 à 07h30

Ados sdf maintenant...la tiermondialisation en marche

Tout le monde sait

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 13/10/2025 à 07:50
Cookie the first a écrit le 13/10/2025 à 07h41

Une femme n'a pas à se promener seul dans la rue à 22h

Elle est bonne celle-là, maintenant ça va être la faute de cette femme. Alors, on n'a plus le droit de se déplacer, juste celui de rester chez soi pour laisser la place aux truands ?

Signaler Répondre
avatar
Cookie the first le 13/10/2025 à 07:41

Une femme n'a pas à se promener seul dans la rue à 22h

Signaler Répondre
avatar
J6 le 13/10/2025 à 07:30

Ados sdf maintenant...la tiermondialisation en marche

Signaler Répondre

