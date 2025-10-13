"Ta maman va mourir" : il agresse une femme venue chercher son fils devant une école près de Lyon

Dans l'attente d'un procès pour meurtre pour lequel il est accusé, le trentenaire devait répondre d'une agression survenue en janvier 2024 à Lamure-sur-Azergues.

Devant une école maternelle, il avait tenté de voler un sac à main laissé dans une voiture. Mais sa propriétaire, venue récupérer son fils, l'avait surpris en flagrant délit.

L'Algérien l'avait alors percutée avec la portière du véhicule avant de tenter de prendre la fuite. Mais plusieurs témoins l'avaient rattrapé et immobilisé au sol. Furieux, l'individu sous l'empire de l'alcool et du cannabis avait fixé l'enfant de la femme qu'il avait agressé et lui avait hurlé : "Ta maman va mourir". Une injonction qui a traumatisé le garçon.

Lors de l'audience, le prévenu a présenté ses excuses à sa victime. Les juges caladois l'ont condamné à 10 mois de prison ferme, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant 10 ans.