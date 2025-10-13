Judiciaire

"Ta maman va mourir" : il agresse une femme venue chercher son fils devant une école près de Lyon

C'est depuis la prison de Corbas qu'un ressortissant algérien en situation irrégulière a été jugé il y a quelques jours à Villefranche-sur-Saône.

Dans l'attente d'un procès pour meurtre pour lequel il est accusé, le trentenaire devait répondre d'une agression survenue en janvier 2024 à Lamure-sur-Azergues.

Devant une école maternelle, il avait tenté de voler un sac à main laissé dans une voiture. Mais sa propriétaire, venue récupérer son fils, l'avait surpris en flagrant délit.

L'Algérien l'avait alors percutée avec la portière du véhicule avant de tenter de prendre la fuite. Mais plusieurs témoins l'avaient rattrapé et immobilisé au sol. Furieux, l'individu sous l'empire de l'alcool et du cannabis avait fixé l'enfant de la femme qu'il avait agressé et lui avait hurlé : "Ta maman va mourir". Une injonction qui a traumatisé le garçon.

Lors de l'audience, le prévenu a présenté ses excuses à sa victime. Les juges caladois l'ont condamné à 10 mois de prison ferme, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant 10 ans.

Chris696969 le 13/10/2025 à 14:50

"ainsi qu'à une interdiction du territoire français pendant 10 ans."

On lance les paris : où passera-t-il les 10 prochaines années ?

Ex Précisions le 13/10/2025 à 13:26

Je n'ai pas vu dans un seul programme des partis, à part un, la réelle volonté de mettre un terme à ce genre de chose...

Chris696969 le 13/10/2025 à 13:10
Rlb a écrit le 13/10/2025 à 12h27

En situation irrégulière il a de l'argent pour l'alcool et la drogue. Merci la justice ces gens la vous engraissent sinon vous n'auriez rien à foutre

D'autant plus que les vendeurs de drogue ou d'alcool ne font pas crédit il me semble...

Racailles de m... le 13/10/2025 à 12:47

Toutes ces racailles présentées comme des chances pour la France par la gauche... 🤮

Rlb le 13/10/2025 à 12:27

En situation irrégulière il a de l'argent pour l'alcool et la drogue. Merci la justice ces gens la vous engraissent sinon vous n'auriez rien à foutre

Connor McLeod le 13/10/2025 à 12:26

En attente d'un procès pour meurtre,
crie une nouvelle fois des menaces de mort à une mère de famille qu'il a tenté de voler puis violentée avec la portière de la voiture...

Mais non, hop on le relâche bien gentiment dans la rue...!

Parponnes le 13/10/2025 à 12:22

Pourquoi 10 ans et pas à vie ? qui veut de tels individus ?

Amen le 13/10/2025 à 12:20

Je suppose que mon commentaire ne passera pas , mais je l'écris quand même !
Encore un agresseur algérien , ce sont toujours les mêmes personnes issus du Maghreb qui nous pourrissent la vie !
Qu'ils soient tunisiens , algériens ou marocains , ils sont plus souvent dans la méchanceté , la haine , l'agressivité que dans les récompenses de citoyenneté ,de création ou que sais je , de prix nobel par exemple !

Homa le 13/10/2025 à 12:07

Quelle parodie de justice... Les juges sont complices.

Chris696969 le 13/10/2025 à 11:47

"10 mois de prison ferme"

Sous bracelet électronique ?

Chouette, j'ai un très grand sentiment de sécurité...

Chris696969 le 13/10/2025 à 11:39

"Dans l'attente d'un procès pour meurtre pour lequel il est accusé"

Combien de meurtriers relâchés par les magistrats errent dans nos rue ?

Chris696969 le 13/10/2025 à 11:37

"l'individu sous l'empire de l'alcool et du cannabis"

Avec quel argent a-t-il acheter son alcool et son cannabis ?

LéoChater le 13/10/2025 à 11:36

C'est que sa première interdiction de territoire donc il peut rester et il va rester...

Chris696969 le 13/10/2025 à 11:35

"un ressortissant algérien en situation irrégulière"

Encore une chance dont je ne peux pas mesurer la portée tellement elle est infinie...

Guillome30 le 13/10/2025 à 11:29

Avec les écolos de plus en plus d'arbres

DZ ! le 13/10/2025 à 11:29

"un ressortissant algérien en situation irrégulière" Encore un peuple de la mer, de paix et d'amour !

ce qui est sûr... le 13/10/2025 à 11:27

... c'est qu'il ne sera pas viré en Algérie.

