Près de Lyon : l'apéritif parlementaire du député RN Jonathan Gery ciblé par l'ultragauche

Ce samedi, l'ancienne chapelle de Déchelette à Amplepuis devait accueillir le premier apéritif parlementaire de Jonathan Gery.

Mais en arrivant sur place dans la matinée, les équipes du député RN de la 8e circonscription du Rhône ont déchanté. Sur le sol, un tag "Racistes dehors" avait été réalisé à la peinture rouge, des autocollants "Siamo Tutti Antifascisti" avaient été collés et de la colle avait été introduite dans la serrure afin d'empêcher l'ouverture de la porte d'entrée.

Une action de l'ultragauche qui aura pour conséquence le dépôt d'une plainte de la part du maire d'Amplepuis, et qui a obligé les gendarmes à encadrer l'évènement qui s'est ensuite tenu autour de Jonathan Gery.

"Ce lieu n’est pas un simple bâtiment : c’est un lieu chargé d’histoire, un véritable symbole du patrimoine amplepuisien, témoin de notre mémoire collective. S’attaquer à un monument de notre ville, c’est insulter notre histoire, nos valeurs et nos habitants", a réagi Alexis Garcia, candidat RN de la liste Avenir Amplepuis aux prochaines élections municipales.

Jonathan Géry

Quinoa le 19/10/2025 à 09:56
Amplepuisqui a écrit le 19/10/2025 à 09h14

C’est une bonne terre pour faire pousser le racisme sous toutes ses formes !
Honte à cette fine équipe de fachos qui fait fis de l’histoire douloureuse pendant laquelle des héros sont morts pour notre liberté .
Alors Lepen attention DANGER !

Toi,t'as trop picolé de côte du Rhône de chez guigal

SuperTonton le 19/10/2025 à 09:54

À l'ancienne. Soutien aux antifascistes qui eux, ne perdent pas le nord !

Ex Précisions le 19/10/2025 à 09:48

La gauche toujours en train de dégrader l'espace public, j'aimerai savoir combien ça coûte par an aux contribuables tout ce qu'ils cassent...

Les électeurs de Doucet sont en balades à Amplepuis ? le 19/10/2025 à 09:28

Le racisme est un délit.

Donc soit il y a racisme et ces opposants portent plainte et en apportent la preuve devant les tribunaux, soit il n'y a pas racisme et alors il est de notre devoir de démocrate de laisser cette réunion politique se tenir librement.

Les antifas utilisent des techniques de fascistes pour une cause qui n'est visiblement pas la bonne.

Amplepuisqui le 19/10/2025 à 09:14

C’est une bonne terre pour faire pousser le racisme sous toutes ses formes !
Honte à cette fine équipe de fachos qui fait fis de l’histoire douloureuse pendant laquelle des héros sont morts pour notre liberté .
Alors Lepen attention DANGER !

Ftg le 19/10/2025 à 09:02

Le racisme est un délit.
Racistes dehors.
Comment ne pas approuver ce message.

GLOUGLOU 1er le 19/10/2025 à 09:02

Plus ca va plus j'entends de personne changer de bord à cause de ces inconscients . Ils sont contre le RN mais sont les premiers à leur faire de la publicité . Ces abrutis devraient s'autodissoudre tellement ils représentent la haine de part leurs actes et comportements.

Moua le 19/10/2025 à 08:45

et allez encore une leçon de démocratie vu par la goooooooooocheeeeeeeee et les antifas qui sont de vrais fachistes !
Si tu penses pas comme moi , tu n'as pas le droit de t'exprimer !

ultracrétins le 19/10/2025 à 08:14

la gauche est sa grande démocratie qui interdit tout ce qui lui déplaît !!! et qui casse tout ce qui n est pas de son bord …. français votez bien la prochaine fois

