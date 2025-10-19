Près de Lyon : l'apéritif parlementaire du député RN Jonathan Gery ciblé par l'ultragauche

Mais en arrivant sur place dans la matinée, les équipes du député RN de la 8e circonscription du Rhône ont déchanté. Sur le sol, un tag "Racistes dehors" avait été réalisé à la peinture rouge, des autocollants "Siamo Tutti Antifascisti" avaient été collés et de la colle avait été introduite dans la serrure afin d'empêcher l'ouverture de la porte d'entrée.

Une action de l'ultragauche qui aura pour conséquence le dépôt d'une plainte de la part du maire d'Amplepuis, et qui a obligé les gendarmes à encadrer l'évènement qui s'est ensuite tenu autour de Jonathan Gery.

"Ce lieu n’est pas un simple bâtiment : c’est un lieu chargé d’histoire, un véritable symbole du patrimoine amplepuisien, témoin de notre mémoire collective. S’attaquer à un monument de notre ville, c’est insulter notre histoire, nos valeurs et nos habitants", a réagi Alexis Garcia, candidat RN de la liste Avenir Amplepuis aux prochaines élections municipales.