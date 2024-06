Législatives : une quadrangulaire dans la 8e circonscription du Rhône, le RN en tête

Dans la 8e circonscription, quatre candidats se sont qualifiés pour le second tour, c'est donc une quadrangulaire, sauf désistements, qui se profile.

Le RN avec Jonathan Gery est arrivé en tête avec 33,46% des voix. Il devance Anne Reymbaut (NFP) avec 22,75%, Dominique Despras (MoDem) avec 21,18% et Nathalie Serre (LR) avec 20,6%.

Gros coup dur pour la députée sortante Nathalie Serre, qui n'arrive que 4e et que l'on voit mal se désister, ce qui fait les affaires du RN.