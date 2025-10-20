Panique en pleine nuit près de Lyon : la porte d’un appartement criblée de balles

Dans la nuit de samedi à dimanche, des coups de feu ont visé la porte d’un appartement du quartier des Vernes à Givors. Aux alentours d'une heure du matin, ce dimanche 18 otcobre, des détonations ont retenti dans un immeuble situé avenue Youri-Gagarine, au cœur du quartier des Vernes.

Selon les premières constatations, un ou plusieurs individus ont ouvert le feu sur la porte d’entrée d’un appartement occupé.

Trois impacts de balles ont été retrouvés sur la porte et l’arme utilisée serait de gros calibre, précise le Progrès. Malgré la présence des résidents à l’intérieur du logement au moment des faits, aucune blessure n’a été signalée.

Face à ces tirs en pleine nuit dans un immeuble d’habitation, une enquête a été ouverte afin d’identifier le ou les tireurs. Les investigations devront déterminer les circonstances exactes de l’attaque ainsi que le mobile de cet acte particulièrement inquiétant.