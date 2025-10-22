Culture

Le musée de l'Aviation de Lyon-Corbas va déménager

C'est un musée impressionnant, où les bénévoles accueillent volontiers les nombreux visiteurs venus admirer certains modèles bien entretenus.

Le musée de l'Aviation Lyon-Corbas est toutefois trop loin de la ville-centre, réservé ou presque aux publics venus en voiture. Et même pour les bénévoles, cela relève du parcours du combattant pour s'y rendre.

Par ailleurs, les trois hangars sont pleins et ne permettent pas d'installer de nouveaux avions.

Au Progrès, l’association Espaces Aéro Lyon-Corbas (EALC) annonce que le musée qui revendique 10 000 visiteurs annuels va déménager. De Corbas, il va passer à Bron, dans le Hangar IV de l'aéroport local situé avenue Louis-Mouillard.

Le site doit être réhabilité d'ici fin 2026. Mais l'association prévoit également la construction d'une extension de 7000m2. Cela devrait permettre d'installer 75 avions et appareils, contre 43 actuellement.

La Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, ainsi que d'autres acteurs, ont aidé l'EALC à bâtir ce projet de déménagement.

Autant dire que l'horizon est dégagé, mais que le voyage est encore long pour que le musée de l'Aviation arrive à sa nouvelle destination.

Inauguré en avril 2013, l'actuel musée présente une trentaine d’aéronefs, hélicoptères, planeurs et moteurs historiques, dont un Dassault Mirage IV‑P classé monument historique en 2015. Accessible uniquement lors de visites guidées, le musée offre un voyage à travers plus d’un siècle de technologie aéronautique française, de 1908 à aujourd’hui.

avatar
Ex Précisions le 22/10/2025 à 15:21

Les écolos vont aussi déménager dans 5 mois mais plus loin, sur le plateau du Larzac...

avatar
Faire le ménage d'abord! le 22/10/2025 à 11:15
Précisions ? a écrit le 22/10/2025 à 11h02

L'emplacement actuel, ou bien le futur emplacement ?

Je parle de la véritable carrière à ciel ouvert, située juste entre les hangars d'accueil de l'aviation d'affaires et les deux halls du futur musée. Quelle image déplorable! Il faut vite la transférer ailleurs, elle n'a rien à faire dans un site comme celui-ci!

avatar
Précisions ? le 22/10/2025 à 11:02
Faire le ménage d'abord! a écrit le 22/10/2025 à 07h50

Très bonne idée, bravo aux bénévoles et responsables, mais il faudra évacuer la zone de déchets minéraux qui a investi récemment les lieux juste à coté, qui engendre de la pollution sonore et visuelle ainsi qu'une poussière qui envahit tout le voisinage, sans compter l'insécurité liée au passage de nombreux poids-lourds... Cette implantation est désastreuse. Mais qui l'a permise? Le nom du coupable SVP.

L'emplacement actuel, ou bien le futur emplacement ?

avatar
Castor le 22/10/2025 à 10:38

magnifique !!! quelle bonne nouvelle! immense bravo aux bénévoles du musée qui font un travail admirable !

avatar
GLOUGLOU 1ER le 22/10/2025 à 10:30

Musée interdit au Doudou club qui interdit aux enfants de rêver.

avatar
De FRANCE ! le 22/10/2025 à 09:57

Et avec la fin de l'unique mandat des khmers, on aura le plaisr de revoir la patrouille de France et aussi le TDF !

avatar
TCL ! le 22/10/2025 à 09:52

Bron, dans le Hangar IV de l'aéroport local situé avenue Louis-Mouillard. Excellent si accessible par TCL !

avatar
Bl le 22/10/2025 à 09:29

Super musée quasi inconnu. Merci aux bénévoles.

avatar
Paco Howk le 22/10/2025 à 08:26

Excellente initiative ! La connexion au réseau TCL et l'intégration à l'aéroport de Bron sont de sacrés bonus. L'augmentation du nombre d'avions pourrait en faire un espace très attractif à l'avenir.

Ce projet mérite des investissements. L'activité pourrait être bénéfique localement, par effet domino.

avatar
militaria le 22/10/2025 à 08:19

il faut aussi que le musée change de fonctionnement, ces visites guidées sont trop longues, figées, rasoir, complètement dépassée nous avons extrêmement déçu lors de notre visite, passer 20mn devant un moteur de fusée à écouter l'histoire de la conquête de la lune....... alors qu'il y tant de choses à voir. prenez exemple sur le musée des blindés de saumur, visites libre !!! il y à suffisamment de panneaux explicatifs

avatar
Faire le ménage d'abord! le 22/10/2025 à 07:50

Très bonne idée, bravo aux bénévoles et responsables, mais il faudra évacuer la zone de déchets minéraux qui a investi récemment les lieux juste à coté, qui engendre de la pollution sonore et visuelle ainsi qu'une poussière qui envahit tout le voisinage, sans compter l'insécurité liée au passage de nombreux poids-lourds... Cette implantation est désastreuse. Mais qui l'a permise? Le nom du coupable SVP.

