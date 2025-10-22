Le musée de l'Aviation de Lyon-Corbas va déménager

Le musée de l'Aviation Lyon-Corbas est toutefois trop loin de la ville-centre, réservé ou presque aux publics venus en voiture. Et même pour les bénévoles, cela relève du parcours du combattant pour s'y rendre.

Par ailleurs, les trois hangars sont pleins et ne permettent pas d'installer de nouveaux avions.

Au Progrès, l’association Espaces Aéro Lyon-Corbas (EALC) annonce que le musée qui revendique 10 000 visiteurs annuels va déménager. De Corbas, il va passer à Bron, dans le Hangar IV de l'aéroport local situé avenue Louis-Mouillard.

Le site doit être réhabilité d'ici fin 2026. Mais l'association prévoit également la construction d'une extension de 7000m2. Cela devrait permettre d'installer 75 avions et appareils, contre 43 actuellement.

La Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, ainsi que d'autres acteurs, ont aidé l'EALC à bâtir ce projet de déménagement.

Autant dire que l'horizon est dégagé, mais que le voyage est encore long pour que le musée de l'Aviation arrive à sa nouvelle destination.

Inauguré en avril 2013, l'actuel musée présente une trentaine d’aéronefs, hélicoptères, planeurs et moteurs historiques, dont un Dassault Mirage IV‑P classé monument historique en 2015. Accessible uniquement lors de visites guidées, le musée offre un voyage à travers plus d’un siècle de technologie aéronautique française, de 1908 à aujourd’hui.