Politique

Plaque commémorative du massacre du 17 octobre 1961 vandalisée à Lyon : la mairie porte plainte

Plaque commémorative du massacre du 17 octobre 1961 vandalisée à Lyon : la mairie porte plainte
DR Frontières

Vendredi dernier, Grégory Doucet participait au dévoilement de la plaque commémorative du massacre du 17 octobre 1961 à Lyon.

Mais quelques jours plus tard, le groupe identitaire Héritage Lyon la recouvrait avec l'inscription "À la mémoire de Lola, jeune Française massacrée et violée par une Algérienne sous OQTF."

"Une opération abjecte, qui vise à invisibiliser une mémoire dans l’espace public. Je la condamne fermement, ainsi que le cynisme avec lequel le groupe identitaire Héritage Lyon manipule le drame de la famille de Lola", réagit Grégory Doucet dans un post sur ses réseaux sociaux ce mercredi.

"Mes pensées vont aux acteurs locaux qui ont œuvré à faire la lumière sur des faits historiques occultés pendant 64 ans, aux familles des victimes et à leurs proches", conclut le maire écologiste.

Une plainte a été déposée par la Ville de Lyon.

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Alcofribas le 22/10/2025 à 19:23
rectification a écrit le 22/10/2025 à 18h59

c’est le dévoilement de la plaque qui a eu lieu à Lyon..

Certes, mais en Français, l'ordre de succession des compléments contribue au sens de la phrase… En l'espèce, la tournure était incorrecte.

Signaler Répondre
avatar
rectification le 22/10/2025 à 18:59
Alcofribas a écrit le 22/10/2025 à 18h40

Une rectification : il ne s'est produit aucun "massacre à Lyon" ; les évènements se sont produits à Paris.
On pourrait tout aussi légitimement commémorer la mémoire des massacres de Philippeville, puis d'Oran, ou encore l'horrible destinée de nos harkis, ignominieusement abandonnés et torturés à mort dans des conditions dantesques.
Mais à quoi bon ? Cela ne servirait qu'à attiser une haine qui ne demandait qu'à s'éteindre.
Les apprentis-sorciers mélanchonistes sèment le vent ; mais tout le monde récoltera la tempête qui risque de s'ensuivre.

c’est le dévoilement de la plaque qui a eu lieu à Lyon..

Signaler Répondre
avatar
Homa le 22/10/2025 à 18:58

décidément toujours à côté de la plaque ce Doucet…

Signaler Répondre
avatar
Alcofribas le 22/10/2025 à 18:40

Une rectification : il ne s'est produit aucun "massacre à Lyon" ; les évènements se sont produits à Paris.
On pourrait tout aussi légitimement commémorer la mémoire des massacres de Philippeville, puis d'Oran, ou encore l'horrible destinée de nos harkis, ignominieusement abandonnés et torturés à mort dans des conditions dantesques.
Mais à quoi bon ? Cela ne servirait qu'à attiser une haine qui ne demandait qu'à s'éteindre.
Les apprentis-sorciers mélanchonistes sèment le vent ; mais tout le monde récoltera la tempête qui risque de s'ensuivre.

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 22/10/2025 à 18:39

Et pour les dizaines de millions de déportés, mutilés et castrés, massacrés de la traite arabo musulmane, toujours pas de commémoration ?

Signaler Répondre
avatar
Free Lyon le 22/10/2025 à 18:37

Quelle crapule ce Doucet il faut le bannir de Lyon vite et que il soit interdit de séjour à vie dans la ville à vomir

Signaler Répondre
avatar
Cookie the first le 22/10/2025 à 18:24

Doucet est passé en mode racolage actif d'une certaine partie de la population

Signaler Répondre
avatar
Décidément le 22/10/2025 à 18:23

Le doudou passe plus de temps au commissariat qu'au boulot..

Signaler Répondre
avatar
Diassa le 22/10/2025 à 18:07

Il ne peut pas s'occuper un peu de sa mairie de temps en temps ?

Avec Doucet, c'est polémique sur polémique, non stop.

Vivement 2026, qu'on puisse avoir une mairie plus apaisée. Les lyonnais on le droit d'avoir un maire normal eux aussi

Signaler Répondre
avatar
Et toujours aucune marque de compassion pour Lola le 22/10/2025 à 18:05

Mais de quel côté de l'histoire se situe ce petit maire ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.