Plaque commémorative du massacre du 17 octobre 1961 vandalisée à Lyon : la mairie porte plainte

Mais quelques jours plus tard, le groupe identitaire Héritage Lyon la recouvrait avec l'inscription "À la mémoire de Lola, jeune Française massacrée et violée par une Algérienne sous OQTF."
"Une opération abjecte, qui vise à invisibiliser une mémoire dans l’espace public. Je la condamne fermement, ainsi que le cynisme avec lequel le groupe identitaire Héritage Lyon manipule le drame de la famille de Lola", réagit Grégory Doucet dans un post sur ses réseaux sociaux ce mercredi.
"Mes pensées vont aux acteurs locaux qui ont œuvré à faire la lumière sur des faits historiques occultés pendant 64 ans, aux familles des victimes et à leurs proches", conclut le maire écologiste.
Une plainte a été déposée par la Ville de Lyon.
On pourrait tout aussi légitimement commémorer la mémoire des massacres de Philippeville, puis d'Oran, ou encore l'horrible destinée de nos harkis, ignominieusement abandonnés et torturés à mort dans des conditions dantesques.
Mais à quoi bon ? Cela ne servirait qu'à attiser une haine qui ne demandait qu'à s'éteindre.
Les apprentis-sorciers mélanchonistes sèment le vent ; mais tout le monde récoltera la tempête qui risque de s'ensuivre.
