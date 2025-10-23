Judiciaire

Traces de cocaïne et de méthadone dans le biberon de leur enfant : les parents et la tante condamnés à Lyon

C'est une sombre histoire familiale qui aurait pu coûter la vie à une enfant de 16 mois à Lyon.

Le 23 mars 2023, la fillette était hospitalisée, et les analyses de sang étaient alarmantes puisqu'elles contenaient des traces de cocaïne et surtout de méthadone. Son biberon était également positif à ces deux substances, visiblement liées à l'environnement plutôt qu'à une ingestion.

Jugés ce mercredi, le père, la mère et la tante paternelle ont nié avoir tenté de faire du mal à cette dernière.

Le père, un ressortissant portugais toxicomane, a reconnu avoir consommé de la cocaïne avec sa soeur. Tandis que la mère, de nationalité angolaise, s'estimait prisonnière de leur taudis dans un pays qu'elle ne connaissait pas, incapable de protéger sa fille.

La tante a écopé de 4 mois de prison avec sursis. Quant aux parents, le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé une peine de 2 ans de prison, dont 20 mois avec sursis. Ils ont pu ressortir libres de l'audience, puisque le père avait déjà effectué de la préventive, tandis que la mère aura un bracelet électronique.

moi le 23/10/2025 à 14:50
Ex Précisions a écrit le 23/10/2025 à 13h30

Après le bisphénol A dans les tétines, les PFASS et autres pesticides dans les produits bébés, allons-y avec un peu de médocs et de coke...
Quand les gamins grandissent il ne faut pas s'étonner qu'ils rejoignent les verts et lfi avec le cerveau en bouillie ;-)

je ne suis ni vert ni lfi, mais quand je lis ce genre de propos, je pense qu il y en a qui ont été berce trop prés du mur....

Sarah Connor le 23/10/2025 à 14:44

Trop bien les parents délinquants.

Ex Précisions le 23/10/2025 à 13:30

martine le 23/10/2025 à 13:19

non trop trop dure les peines prononcées 👹

