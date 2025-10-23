Traces de cocaïne et de méthadone dans le biberon de leur enfant : les parents et la tante condamnés à Lyon

Le 23 mars 2023, la fillette était hospitalisée, et les analyses de sang étaient alarmantes puisqu'elles contenaient des traces de cocaïne et surtout de méthadone. Son biberon était également positif à ces deux substances, visiblement liées à l'environnement plutôt qu'à une ingestion.

Jugés ce mercredi, le père, la mère et la tante paternelle ont nié avoir tenté de faire du mal à cette dernière.

Le père, un ressortissant portugais toxicomane, a reconnu avoir consommé de la cocaïne avec sa soeur. Tandis que la mère, de nationalité angolaise, s'estimait prisonnière de leur taudis dans un pays qu'elle ne connaissait pas, incapable de protéger sa fille.

La tante a écopé de 4 mois de prison avec sursis. Quant aux parents, le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé une peine de 2 ans de prison, dont 20 mois avec sursis. Ils ont pu ressortir libres de l'audience, puisque le père avait déjà effectué de la préventive, tandis que la mère aura un bracelet électronique.