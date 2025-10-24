Près de Lyon : une violente bagarre fait deux blessés à l'arme blanche

Dans des circonstances encore inconnues, une violente bagarre a éclaté vers 22h entre plusieurs individus alcoolisés sur la place de la Gare, au niveau de la médiathèque.

Des coups de couteau ont été donnés, blessant deux protagonistes. Les victimes ont été prises en charge par les secours et hospitalisées. Aucune interpellation n'a été encore annoncée.

Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu'il s'est passé.