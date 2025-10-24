Faits Divers

Près de Lyon : une violente bagarre fait deux blessés à l'arme blanche

Ce jeudi soir, la tranquillité de Lozanne a été perturbée par une violente rixe.

Dans des circonstances encore inconnues, une violente bagarre a éclaté vers 22h entre plusieurs individus alcoolisés sur la place de la Gare, au niveau de la médiathèque.

Des coups de couteau ont été donnés, blessant deux protagonistes. Les victimes ont été prises en charge par les secours et hospitalisées. Aucune interpellation n'a été encore annoncée.

Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu'il s'est passé.

4 commentaires
Géographie le 24/10/2025 à 12:07

Il semblerait que la tranquillité des communes hors métropole soit mise à mal par des personnages peu recommandables, faudra t'il à moyens termes, instaurer un couvre feu ?

kool le 24/10/2025 à 10:37
Parponnes a écrit le 24/10/2025 à 09h46

une dispute autour d’un roman?

Non, autour de bibines!

Catalan le 24/10/2025 à 09:51

de toute façon ça se passe dans une commune qui dépend du tribunal de Villefranche, donc les juges seront évidemment cléments face a des individus agressifs .

Parponnes le 24/10/2025 à 09:46

une dispute autour d’un roman?

