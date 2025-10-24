Près de Lyon : une violente bagarre fait deux blessés à l'arme blanche

Dans des circonstances encore inconnues, une violente bagarre a éclaté vers 22h entre plusieurs individus alcoolisés sur la place de la Gare, au niveau de la médiathèque.
Des coups de couteau ont été donnés, blessant deux protagonistes. Les victimes ont été prises en charge par les secours et hospitalisées. Aucune interpellation n'a été encore annoncée.
Une enquête a été ouverte pour comprendre ce qu'il s'est passé.
Il semblerait que la tranquillité des communes hors métropole soit mise à mal par des personnages peu recommandables, faudra t'il à moyens termes, instaurer un couvre feu ?Signaler Répondre
Non, autour de bibines!Signaler Répondre
de toute façon ça se passe dans une commune qui dépend du tribunal de Villefranche, donc les juges seront évidemment cléments face a des individus agressifs .Signaler Répondre
une dispute autour d’un roman?Signaler Répondre