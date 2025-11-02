Bagarre à coups de couteau et de manche à balai près de Lyon : des peines de prison distribuées

Deux protagonistes étaient jugés à Villefranche-sur-Saône en cette fin de semaine, soupçonnés d'avoir respectivement donné des coups de couteau et de manche à balai.

Le principal suspect est un Tunisien âgé de 18 ans, récemment arrivé en France et vivant à Tarare. C'est lui qui a sorti un couteau, poignardant à deux reprises au niveau de la fesse son adversaire (5 jours d'ITT).

Il avait été appelé en renfort avec un ami de 16 ans pour venir en aide au grand frère de ce dernier, qui se prenait la tête avec des individus venus l'attendre devant chez lui à Lozanne.

Malgré son interdiction de sortir dans la rue puisqu'il était sous bracelet électronique, le frère de 20 ans avait lui dégainé un manche à balai pour frapper ses opposants.

Le tribunal caladois a prononcé une peine de 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis contre le Tunisien, et 6 mois ferme pour le grand frère qui restera sous bracelet électronique.