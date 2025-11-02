Judiciaire

Bagarre à coups de couteau et de manche à balai près de Lyon : des peines de prison distribuées

Bagarre à coups de couteau et de manche à balai près de Lyon : des peines de prison distribuées
Bagarre à coups de couteau et de manche à balai près de Lyon : des peines de prison distribuées - LyonMag

Le 23 octobre dernier, le centre-ville de Lozanne devenait le théâtre d'une vaste rixe sur fond de rivalités.

Deux protagonistes étaient jugés à Villefranche-sur-Saône en cette fin de semaine, soupçonnés d'avoir respectivement donné des coups de couteau et de manche à balai.

Le principal suspect est un Tunisien âgé de 18 ans, récemment arrivé en France et vivant à Tarare. C'est lui qui a sorti un couteau, poignardant à deux reprises au niveau de la fesse son adversaire (5 jours d'ITT).

Il avait été appelé en renfort avec un ami de 16 ans pour venir en aide au grand frère de ce dernier, qui se prenait la tête avec des individus venus l'attendre devant chez lui à Lozanne.

Malgré son interdiction de sortir dans la rue puisqu'il était sous bracelet électronique, le frère de 20 ans avait lui dégainé un manche à balai pour frapper ses opposants.

Le tribunal caladois a prononcé une peine de 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis contre le Tunisien, et 6 mois ferme pour le grand frère qui restera sous bracelet électronique.

Tags :

lozanne

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.