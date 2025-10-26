Course-poursuite près de Lyon : quatre adolescents provoquent un accident dans une voiture volée

Vendredi 24 octobre, vers 16 h 30, une passante a échappé de peu à une Renault Mégane grise lancée à vive allure sur le boulevard Marcel-Yves-André, à Rillieux-la-Pape.

Alertées, les forces de l’ordre ont rapidement repéré le véhicule suspect, qui a refusé de s’arrêter malgré leurs injonctions, rapporte Le Progrès.

Une course-poursuite s’est alors engagée dans les rues de la commune. La fuite s’est brutalement interrompue à l’intersection de la route de Genève et du chemin de la Pelletière, lorsque la Mégane a percuté une voiture occupée par deux personnes âgées. Par chance, aucun blessé n’est à déplorer.

Les quatre occupants de la voiture ont immédiatement pris la fuite à pied. Rattrapés par la brigade spécialisée de terrain (BST) et la police municipale, ils ont été interpellés peu après. Tous âgés de 15 ans et domiciliés à Rillieux-la-Pape, les adolescents circulaient à bord d’un véhicule déclaré volé.

Les quatre mineurs ont été placés en garde à vue.