Course-poursuite près de Lyon : quatre adolescents provoquent un accident dans une voiture volée

Course-poursuite près de Lyon : quatre adolescents provoquent un accident dans une voiture volée
Course-poursuite près de Lyon : quatre adolescents provoquent un accident dans une voiture volée - LyonMag

Leur cavale a pris fin en quelques minutes.

Vendredi 24 octobre, vers 16 h 30, une passante a échappé de peu à une Renault Mégane grise lancée à vive allure sur le boulevard Marcel-Yves-André, à Rillieux-la-Pape.

Alertées, les forces de l’ordre ont rapidement repéré le véhicule suspect, qui a refusé de s’arrêter malgré leurs injonctions, rapporte Le Progrès. 

Une course-poursuite s’est alors engagée dans les rues de la commune. La fuite s’est brutalement interrompue à l’intersection de la route de Genève et du chemin de la Pelletière, lorsque la Mégane a percuté une voiture occupée par deux personnes âgées. Par chance, aucun blessé n’est à déplorer.

Les quatre occupants de la voiture ont immédiatement pris la fuite à pied. Rattrapés par la brigade spécialisée de terrain (BST) et la police municipale, ils ont été interpellés peu après. Tous âgés de 15 ans et domiciliés à Rillieux-la-Pape, les adolescents circulaient à bord d’un véhicule déclaré volé.

Les quatre mineurs ont été placés en garde à vue.

Bobby 69 le 26/10/2025 à 15:28
LFI 69 a écrit le 26/10/2025 à 11h43

La petite sucrerie du dimanche pour les fachos.
Régalez-vous !

Tu m etonne qu un lfi sorte un truc pareil, votre futur électorat ( racaille) est encore hors la loi ça en met un coup

Rlb le 26/10/2025 à 14:35

Si ils avaient tué les personnes âgées, la police aurait eu beaucoup de choses à méditer.
Les interpellés pour quoi faire, la justice inutile les relâche, il faut bien engraisser les juges pour la dette.

Amen le 26/10/2025 à 14:18

Quand tu penses que la réforme des retraites est tributaire de la démographie , ce n'est pas avec ce genre d'individus qui sont des centaines de milliers pour ne pas dire des millions en France , que nous trouverons une solution !Faisant malheureusement partie de la société , ce sont des nuisibles qui ne rapportent pas un centime à l'État , mais qui au contraire lui coûtent une fortune.
La cerise sur le gâteau , c'est qu'ils ont des aides financières , matérielles , et j'en passe !
Bienvenus en France , le pays de l'illogique.

rachid6973 le 26/10/2025 à 14:10

encore des anges ? qu'on coupe les allocations aux parents pour manquement à l'éducation.

C'est prouvé ! le 26/10/2025 à 14:02
LFI 69 a écrit le 26/10/2025 à 11h43

La petite sucrerie du dimanche pour les fachos.
Régalez-vous !

quand on a l'ampleur intellectuelle d'un balai d'essuie glace, on ne peut être qu'un électeur LFI

Nous préférons cette sucrerie au bonbons de Mélenchon le 26/10/2025 à 13:35
LFI 69 a écrit le 26/10/2025 à 11h43

La petite sucrerie du dimanche pour les fachos.
Régalez-vous !

A bon entendeur !

ou plutôt ....... le 26/10/2025 à 13:07
MDR a écrit le 26/10/2025 à 11h16

Des petits anges,mais pas du tout dans la réalité

Je dirais plutôt : "des petits minables", c'est tout!

Bah le 26/10/2025 à 13:02
LFI 69 a écrit le 26/10/2025 à 11h43

La petite sucrerie du dimanche pour les fachos.
Régalez-vous !

Ton commentaire sous entend que…. In fine l’esprit tordu des fachos de LFI se dévoile toujours.

moi13 le 26/10/2025 à 12:57
LFI 69 a écrit le 26/10/2025 à 11h43

La petite sucrerie du dimanche pour les fachos.
Régalez-vous !

le problème c’est que ce n’est pas que le dimanche….

Opérateursdelavie le 26/10/2025 à 12:47

qui a refusé de s’arrêter malgré leurs injonctions. ils seraient mort, leurs amis aurait encore tout casser dans les quartiers !! c'est quoi ces gens qui respecte rien. Que fond les parents ou est passé l'éducation logique d'une société qui n'est pas sauvage, triste futur pour eux.

Lucik le 26/10/2025 à 12:40
LFI 69 a écrit le 26/10/2025 à 11h43

La petite sucrerie du dimanche pour les fachos.
Régalez-vous !

En l'occurence ce ne sont pas les fachos qui sont responsables de la situation actuelle, dont il ne reste plus que l'extrême-gauche pour en trouver des circonstances atténuantes et des excuses éternelles.

Jacques1 le 26/10/2025 à 12:25
gracieux69 a écrit le 26/10/2025 à 12h15

Punition exemplaire et remboursement des dégâts !

Ils ne sont pas solvables et qui va payer ? Nous, la société.

Ex Précisions le 26/10/2025 à 12:20
gracieux69 a écrit le 26/10/2025 à 12h15

Punition exemplaire et remboursement des dégâts !

Si seulement...

Jesaistout le 26/10/2025 à 12:20
Koi ? a écrit le 26/10/2025 à 11h15

Tu sais tout ? Mais tes posts ne mentionnent pas grand chose d'intéressant .C'est vrai que tu t'amuses sur LM

C'est vrai que ce n'est pas intéressant.
C'est devenu tellement basique ces faits divers
Et puis, il y a des profils qui se complaisent dans cette situation.
Votre expertise et sûrement precieuse
Vous devriez nous la faire partager puisque apparemment vous avez plus de choses à faire partager.

gracieux69 le 26/10/2025 à 12:15

Punition exemplaire et remboursement des dégâts !

Bibi Fricotin le 26/10/2025 à 12:01
Petits chenapans a écrit le 26/10/2025 à 11h10

Ha ces enfants étourdis
J’aimerais tant connaître leurs prénoms pour essayer de comprendre et leur envoyer une missive personnalisée
Si les personnes âgées étaient décédés dans la violence du choc , magistrat et journalistes auraient immédiatement condamné la police pour avoir poursuivis ces pauvres enfants étourdis
Heureusement personne n’est blessé, la police ne risque rien

on va bien trouver un vice de procédure qqp...
de toutes façons , il ne faut pas accabler les parents, ni les gamins mineurs, après tout ils sont vixtimes de la société , etc....
les prisons sont pleines (de politiques ces temps ci), la répression résous rien pis ces chenapan peuvent refuser les travaux généraux....
donc au final ça continue et tlm payera pour leurs conneries en attendant les prochaines

LFI 69 le 26/10/2025 à 11:43

La petite sucrerie du dimanche pour les fachos.
Régalez-vous !

MDR le 26/10/2025 à 11:16
NEXT a écrit le 26/10/2025 à 09h18

Des p'tits anges !!!

Des petits anges,mais pas du tout dans la réalité

Koi ? le 26/10/2025 à 11:15
Jesaistout a écrit le 26/10/2025 à 09h35

La justice patine
Trop de dossiers en attente de traitement, deux millions.
Normal. Hausse des délits en tout genre du à la jeunesse désœuvrée et à l immigration bienveillante. Ça occupe bien la société.

Tu sais tout ? Mais tes posts ne mentionnent pas grand chose d'intéressant .C'est vrai que tu t'amuses sur LM

Petits chenapans le 26/10/2025 à 11:10

Ha ces enfants étourdis
J’aimerais tant connaître leurs prénoms pour essayer de comprendre et leur envoyer une missive personnalisée
Si les personnes âgées étaient décédés dans la violence du choc , magistrat et journalistes auraient immédiatement condamné la police pour avoir poursuivis ces pauvres enfants étourdis
Heureusement personne n’est blessé, la police ne risque rien

J6 le 26/10/2025 à 11:03
C’est moi a écrit le 26/10/2025 à 10h29

C'est pas parce qu'ils ont tout détruit, qu'ils faut aller dans le même sens.

Pour ma part, je pense que les gosses doivent être discipliné et ça ne veut pas dire être violent, il y'a un juste milieu entre cela et l'enfant roi par exemple.

Tout ça pour dire que si vous nous dites que vous êtes le camp du bien et que vous vous exprimer de la meme facon que votre camp du mal, ça ne vaut rien.

Pour moi ce serait tournée de pruneaux pour tout le monde...la société ne s'en porterait que mieux

c'est cela oui ... le 26/10/2025 à 10:50
C’est moi a écrit le 26/10/2025 à 10h29

C'est pas parce qu'ils ont tout détruit, qu'ils faut aller dans le même sens.

Pour ma part, je pense que les gosses doivent être discipliné et ça ne veut pas dire être violent, il y'a un juste milieu entre cela et l'enfant roi par exemple.

Tout ça pour dire que si vous nous dites que vous êtes le camp du bien et que vous vous exprimer de la meme facon que votre camp du mal, ça ne vaut rien.

vous l'avez déjà sorti hier ; une petite défaillance intellectuelle ? ceci expliquant sans doute cela

non non le 26/10/2025 à 10:47
le Zorze a écrit le 26/10/2025 à 09h39

ah ça doit être de jeunes étudiants en recherche sensations forte com d hab

en recherche de stages

Vendredi le 26/10/2025 à 10:38

Mais peut être donner les noms et même leurs photos, et là les parents sont responsables et doivent payer les frais des dégâts occasionnés par ses crapules.

Bande de loosers. le 26/10/2025 à 10:36
Stop immédiat aux aides sociales pour les parents a écrit le 26/10/2025 à 10h13

Quant aux gamins centre de correction et des grandes baffes dans la gueule.
Oh mais non suis je bête, un rappel à la loi sera suffisant.

Quels parents ABRUTIS !!!! Ils sont tous élevés par leurs Mères isolées mais pas financièrement !!!

Etoui le 26/10/2025 à 10:35
Stop immédiat aux aides sociales pour les parents a écrit le 26/10/2025 à 10h13

Quant aux gamins centre de correction et des grandes baffes dans la gueule.
Oh mais non suis je bête, un rappel à la loi sera suffisant.

Il y avait un truc pas mal a une époque qui s'appelait l'armée et mieux encore la légion.
Mettez les y, ça leur donnera un avenir et ça nous dépannera si vers l'Est européen il faut protéger nos frontières.

C’est moi le 26/10/2025 à 10:29
J6 a écrit le 26/10/2025 à 10h05

On attend les commentaires avisés des gens de gauche qui vont leur trouver des excuses et dénoncer la police

C'est pas parce qu'ils ont tout détruit, qu'ils faut aller dans le même sens.

Pour ma part, je pense que les gosses doivent être discipliné et ça ne veut pas dire être violent, il y'a un juste milieu entre cela et l'enfant roi par exemple.

Tout ça pour dire que si vous nous dites que vous êtes le camp du bien et que vous vous exprimer de la meme facon que votre camp du mal, ça ne vaut rien.

Jay le 26/10/2025 à 10:28

Des chances pour la France…

stef69999 le 26/10/2025 à 10:23

ce sont les chances pour la france alors pour eux prison direct pour les parent susênsion de toutes allocations et virés des logement sociaux s ils en ont

Verdict le 26/10/2025 à 10:19
Lucie4 a écrit le 26/10/2025 à 10h13

Nos magistrats politisés vont encore leur trouver toutes les excuses possibles du fait qu'ils soient mineurs.

Aller, passons au prochain méfait.

Il est temps qu'un gouvernement s'assoit sur les conseils constitutionnel ,d'état et l'Europe pour mettre 4 à 5 jours de prison ferme à ces mineurs pour qu'ils sachent ce qui les attend si ils continuent.

pie69 le 26/10/2025 à 10:18

Il faut vraiment arrêter les conneries.
Prison + amende forte pour les parents !!!!!

Lucie4 le 26/10/2025 à 10:13

Nos magistrats politisés vont encore leur trouver toutes les excuses possibles du fait qu'ils soient mineurs.

Aller, passons au prochain méfait.

Stop immédiat aux aides sociales pour les parents le 26/10/2025 à 10:13

Quant aux gamins centre de correction et des grandes baffes dans la gueule.
Oh mais non suis je bête, un rappel à la loi sera suffisant.

Retour sur Terre le 26/10/2025 à 10:10

J'espère que les policiers seront sévèrement sanctionnés pour avoir effrayé ces 4 petits anges.
Une condamnation s'impose.

AntiLFI le 26/10/2025 à 10:05
les solutions existent a écrit le 26/10/2025 à 09h42

Au lieu de construire des centres pour des mineurs isolés clandestins qui nous coute un bras, on ferait mieux de construire des maisons de correction!
Pas de téléphone
Pas de télé
On bosse
On apprends le respect
On éduque aussi les parents
On supprime les aides sociales
40 ans d'immigration
40 ans de laxisme politique, et voilà le résultat !

La gauche a dit, ce sont des anges.
L'extrême gauche a dit la police tue.
La droite n'existe plus.
L'extrême droite est raciste.
Donc, on est parti pour maintenir ce joli bordel, jusqu'à en crever.

J6 le 26/10/2025 à 10:05

On attend les commentaires avisés des gens de gauche qui vont leur trouver des excuses et dénoncer la police

Kassocland le 26/10/2025 à 09:58

Tous rentrés à la maison, et les parents seront encore gavés à la caf pendant de belles années. France, champion du monde de l'assistanat.

Ex Précisions le 26/10/2025 à 09:44

A cette heure il sont déjà rentrés chez eux et les parents regardent s'ils peuvent porter plainte pour détention arbitraire, what else ;-)

Ralbol le 26/10/2025 à 09:42

Il faut impliquer les parents pour payer les dégâts quand a ses merdeux qui ne se prénomment bien sûr pas Alfred ou Gaston c’est au gnouf.

les solutions existent le 26/10/2025 à 09:42

Au lieu de construire des centres pour des mineurs isolés clandestins qui nous coute un bras, on ferait mieux de construire des maisons de correction!
Pas de téléphone
Pas de télé
On bosse
On apprends le respect
On éduque aussi les parents
On supprime les aides sociales
40 ans d'immigration
40 ans de laxisme politique, et voilà le résultat !

le Zorze le 26/10/2025 à 09:39

ah ça doit être de jeunes étudiants en recherche sensations forte com d hab

Merci jeunes gens le 26/10/2025 à 09:37

signé Jordan

Jesaistout le 26/10/2025 à 09:35

La justice patine
Trop de dossiers en attente de traitement, deux millions.
Normal. Hausse des délits en tout genre du à la jeunesse désœuvrée et à l immigration bienveillante. Ça occupe bien la société.

NEXT le 26/10/2025 à 09:18

Des p'tits anges !!!

Bianca le 26/10/2025 à 09:16

.....et aussitôt relâchés ? J’ai bon ?

