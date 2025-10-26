L’ASVEL renverse Nanterre et s’installe dans le trio de tête

Dans un Palais des sports Maurice-Thorez bouillant, Nanterre a longtemps cru tenir l’exploit. Mais l’ASVEL, a su inverser la tendance après la pause pour finalement s’imposer 76-73.

Le début de match fut pourtant cauchemardesque pour les hommes de Pierric Poupet, submergés au rebond et dominés dans l’intensité. Les Franciliens ont compté jusqu’à 14 points d’avance, portés par un Benjamin Sène tranchant (11 points, 9 passes).

À la mi-temps, le technicien villeurbannais a totalement revu ses plans. Le retour sur le parquet de Nando De Colo, associé à une meilleure circulation de balle, a transformé le visage des Rhodaniens. Le tir à trois points de Melvin Ajinçaa sonné la révolte, vite suivie d’un enchaînement spectaculaire : dunk de Bastien Vautier, contre autoritaire de Mbaye Ndiaye, puis nouvelle banderille du même Ajinça (53-48, 24e).

Malgré les fautes et la pression, Nanterre n’a rien lâché. Le jeune Hugo Yimga Moukouri et ses coéquipiers ont même repris l’avantage grâce à leur domination offensive. Mais la fin de match leur a échappé : aucun panier inscrit dans les six dernières minutes, un tournant fatal.

C’est alors que Glynn Watson Jr (18 points, 5 passes) a pris les choses en main, avant que Mbaye Ndiaye (11 points, 6 rebonds) ne crucifie le public sur un tir longue distance dans la dernière minute. Nanterre a bien tenté de revenir, mais Watson a scellé le succès sur la ligne des lancers francs.

Grâce à cette victoire serrée, l’ASVEL poursuit sa série et s’installe solidement dans le trio de tête, confirmant sa montée en puissance avant de retrouver l’Euroligue.