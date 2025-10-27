De la Palestine à la France : l'escalier de la Croix-Rousse à Lyon repeint par les royalistes, l'action dénoncée par le clan Aulas

L'Action Française a décidé, dans la nuit de vendredi à samedi, de le repeindre en bleu, blanc et rouge. "L’occasion de rappeler notre fierté et notre identité au lendemain de la décision de justice concernant Lola ! N’importe quelle peine est trop douce pour la barbarie qu’a subie cette jeune Française", annonce le groupuscule royaliste.

Leur action, accompagnée de fleurs de lys peintes au sol, a été vivement critiquée par Loïc Terrenes, ancien candidat macroniste aux élections législatives à la Croix-Rousse et aujourd'hui fervent soutien de Jean-Michel Aulas : "Après un drapeau palestinien peint il y a quelques semaines, l’extrême-droite dévoie à son tour notre drapeau national et l’espace public. Lyon n’est pas le terrain de jeu des extrêmes. Nous avons besoin de concorde et d’humanisme".

Une réaction qui lui a valu d'être moqué par Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux élections municipales de Lyon : "Les soutiens macronistes de Jean-Michel Aulas n’ont pas de mots assez forts pour dénoncer une représentation de notre drapeau national qui 'dévoierait' l’espace public. En revanche, ils n’ont rien à dire lorsque le drapeau palestinien est hissé sur l’hôtel de ville. Instructif !"