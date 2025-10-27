De la Palestine à la France : l'escalier de la Croix-Rousse à Lyon repeint par les royalistes, l'action dénoncée par le clan Aulas

L'Action Française a décidé, dans la nuit de vendredi à samedi, de le repeindre en bleu, blanc et rouge. "L’occasion de rappeler notre fierté et notre identité au lendemain de la décision de justice concernant Lola ! N’importe quelle peine est trop douce pour la barbarie qu’a subie cette jeune Française", annonce le groupuscule royaliste.
Leur action, accompagnée de fleurs de lys peintes au sol, a été vivement critiquée par Loïc Terrenes, ancien candidat macroniste aux élections législatives à la Croix-Rousse et aujourd'hui fervent soutien de Jean-Michel Aulas : "Après un drapeau palestinien peint il y a quelques semaines, l’extrême-droite dévoie à son tour notre drapeau national et l’espace public. Lyon n’est pas le terrain de jeu des extrêmes. Nous avons besoin de concorde et d’humanisme".
Une réaction qui lui a valu d'être moqué par Alexandre Dupalais, candidat UDR-RN aux élections municipales de Lyon : "Les soutiens macronistes de Jean-Michel Aulas n’ont pas de mots assez forts pour dénoncer une représentation de notre drapeau national qui 'dévoierait' l’espace public. En revanche, ils n’ont rien à dire lorsque le drapeau palestinien est hissé sur l’hôtel de ville. Instructif !"
pour le clan Aulas c'est oui aux banderoles et non a la peinture des escaliersSignaler Répondre
Des escaliers dégradés, le drapeau français piétiné. Qu'elle honte ! Que ces voyous soient punis par la justice !Signaler Répondre
L'Action Française est un groupuscule royaliste, précurseur de l'antisémitisme moderne, qui collabora activement avec l'Allemagne nazie.Signaler Répondre
Leur leader, l'écrivain antisémite Charles Maurras sera un soutien actif de Vichy.
A la libération Maurras fut frappé d'e dégradation nationale et condamné a la prison a perpétuité pour collaboration active avec l'occupant Allemand.
L'Action Française sera dissoute en 1945, son journal interdit, elle renaitra quelques années plus tard.
L'extrême droite, des collabos qui se prétendent patriotes. Il y a des choses qui ne changeront jamais.
https://www.archives-aube.fr/culture-et-patrimoine/un-mois-une-uvre/charles-maurras-un-academicien-emprisonne-et-hospitalise-dans-laube
De nos jours, des gens comme Marion Maréchal, Eric Naulleau et Zemmour s'affichent parfois aux cotés de ce groupuscule pourtant toujours antisémite..
Et non mon lapin, c'est pas parce que je fais du velo que je suis un ecolo...Signaler Répondre
Je suis surtout un anti politique dans le sens ou je déteste ceux qui la représentent.
Donc Doucet je ne peux pas le sentir (comme tous les autres) mais ça a l'air dur à comprendre pour les cerveaux vides comme le tien.
Des escaliers peints ! Y’en a plein plein les Pentes de la Croix-Rousse, tout ça dans le 1er! ’ C’est pas prévu pour” ?? Va te promener sur les escaliers de la rue Pouteau, rue de Flesselles, rue Burdeau, etc... Et je te parle pas des murs peints ”officiellement ”...... Obligatoirement, ça donne des idées ”créatrices” à d’autres.....Signaler Répondre
C’est que l’ex école des Beaux Arts de la rue Neyret à fait des petits ,,,,,,,
On n'a pas le droit de dire qu'on a un parti de "l'Etranger" en France ?Signaler Répondre
Pourquoi c'est assez clair non ?
Rien à voir avec Robespierre ses petits soldats d'ailleurs. Si on reprend un peu l'historique les royalistes se sont liés avec des puissances étrangères pour faire remonter sur le trône le roi ils étaient donc contre les "révolutionnaires".
Donc rapprocher Robespierre (que je n'aime pas) avec un parti de "l'Etranger" de nos jours est totalement antagoniste. Ils ne sont pas dans le même créneau philosophique car en plus ils sont pris dans une mouvance d'un obscurantisme religieux oriental encore une incohérence.
Mais de nos jours la cohérence a t'elle encore une importance quand on entend le caca que nous sort la jeune génération qui ne connait rien à l'Histoire.
Mais bon cela a été une démarche voulue de rendre les jeunes ignorants car comme on le voit dans beaucoup de pays totalitaires c'est grâce à l'ignorance des masses que les extrêmistes viennent au pouvoir.
dans plusieurs pays en dessin un drapeau par terre pour que les gens marche dessus ce qui un symbole dégradantSignaler Répondre
AH BON !?! Mais que fait la police ???Signaler Répondre
Parler de LW lui donne de la pub donc autant ne pas parler de lui.Signaler Répondre
Qu'il se taise, retourne dans son terrier et qu'on l'oubli tranquillement.
Cet homme est une honte et l'a toujours été. La nature profonde de trahison réapparait aussitôt qu'on essaye de se normaliser.
Tu es une vrai girouette !Signaler Répondre
Honteux, on se croirait en FranceSignaler Répondre
C'est L. Wauquiez qui régale ?Signaler Répondre
Ça rend bien. C'est un beau drapeau avec son histoire et surtout à sa place. Pourquoi s'offusquer ?Signaler Répondre
Pauvre pomme, il y a une camera sur l'escalier et d'autres sur l'axe de la grande cote.Signaler Répondre
Quel respect peindre un drapeau et peu importe lequel pour le fouler aux piedsSignaler Répondre
Une honte et un irrespect pour les couleurs des pays
"Lyon n’est pas le terrain de jeu des extrêmes. Nous avons besoin de concorde et d’humanisme".Signaler Répondre
Loïc Terrenes, encore un qui aurait mieux fait de se taire, car comment peut il prétendre que les couleurs de notre beau pays la France serait extrêmes et dénuées de symboles de la concorde et de l'humanisme ? Son manque de réflexion sur la portée de son message et le fait qu'il va entrainer une baisse des votes en faveur de Aulas si il le soutien, le disqualifie de facto pour un poste de responsable politique. Quelle misère ces politiciens qui changent de crémerie qui tournent et retournent à la manière des girouettes, c'est cela qui est abject et misérable et non pas la représentation de notre drapeau Français qui nous rend fier. Au passage de noter l'investissement financier important qu'a certainement représenté l'achat de la peinture, les acteurs devraient présenter la facture aux politiciens pour une prise en charge s'agissant des couleurs nationales Françaises. Par ailleurs je suis toujours stupéfait de l'incurie des maires qui refusent l'installation de caméras de protections. Quid si une agression, un viol, avait été commis au lieu de ce loisir créatif ?
Les marchands de peintures relancent leur chiffre d'affaire !Signaler Répondre
La semaine prochaine en couleur arc en ciel ?
Ca ne choque pas?Signaler Répondre
Genre vous êtes le dernier francais en France?
un drapeau palestinien , ca ne choque pas , un drapeau français oui .Moi je préfère le bleu blanc rouge.Signaler Répondre
Le rouge est de trop!!Signaler Répondre
Bien dit.Signaler Répondre
Certes, mais l'ignorance générale autorise toutes les approximations et tous les amalgames.Signaler Répondre
ca ne peut pas être pire que nos branques actuelsSignaler Répondre
Si les gens pensent qu'il voteront pour un "Homme providentiel" ils se trompent. Ils voteront (avec raison) pour dégager un idéologue extrêmiste (et la bande qui pompent l'énergie et les richesses de la ville).Signaler Répondre
Mais bon dire que JMA sera mieux ... c'est une autre question en effet. Je ne crois pas qu'il soit dans l'idéologie mais vous avez sûrement remarqué depuis des mois l'armée d'opportunistes incompétents qui se mettent autour de lui pour se répartir les postes au lendemain de l'élection.
Après sa victoire on assistera au banquet des "bouffons du roi" mais cela n'étonnera personne.
La macronie a vraiment du mal avec la fierté française on devrait tous peindre nos mur en bleu blanc et rouge et dresser des drapeau français aux fenetresSignaler Répondre
et depuis quand le drapeau Français est-il extrême ????Signaler Répondre
le "clans aulas" à la solde de l'islamogauchisme ???
Ça aurait été sympa mais peint proprement, là ça fait barbouillage.Signaler Répondre
Le gourou de LFI se rève en Robespierre !Signaler Répondre
C'est bizarre. Le drapeau des royalistes, normalement, c'est le drapeau blanc. Comme dans l'affaire du comte de Chambord qui a préféré renoncer à son trône plutôt que renoncer à son drapeau.Signaler Répondre
2025: il est scandaleux de peindre un drapeau français en France.Signaler Répondre
Les patriotes rétablissent l'ordre dans notre pays.Signaler Répondre
...accompagné de fleurs de lys peintes au sol "La fleur de lys était ainsi devenue effectivement le symbole de la soumission du Souverain à l’autorité divine, justifiant ainsi son règne et son pouvoir "de droit divin". N'oublions pas que le Roi de France, monarque sacré, était "empereur en son royaume" qui ne tenait sa couronne que de Dieu, et non du peuple.", a ne pas confondre. Des anti démocrates pas des patriotesSignaler Répondre
Croix roussien, je préfère les couleurs de la France a celle de la Palestine sur notre sol.Signaler Répondre
Mais surtout que les gauchos arrêtent leurs provocations qui amenent de suite une réaction, surtout quand toutes deux dégradent l espace publique. Convaincre ce n' est pas contraindre, encore faut il avoir de la capacité a réfléchir et le sens du dialogue. Quand on est sur de ses convictions et de ses valeurs, en général on n' est plus serein.......
c'est sûrement moins stupide que le drapeau arc-en-ciel sur les passages cloutésSignaler Répondre
Rectificatif :Signaler Répondre
J'aime PAS Doucet*
Alors certains auront du mal avec la fleur de Lys mais je la préfère largement à tout symbole d'un état terrroriste et islamiste symbole de l'immigration, de la délinquance et du wokisme dans notre pays.Signaler Répondre
De plus, il faut reconnaître que nos politiques ont tellement détruit notre république qu'on peut comprendre que certains pensent qu'un changement de régime serait profitable.
Néanmoins je retiens surtout sur le fait que royalistes ou républicains à l'heure actuelle ce qui importe c'est la France et son drapeau en est le meilleur symbole. C'est donc une initiative très bien accueillie de mon côté.
Que les choses soient claires, le drapeau français doit être affiché partout en France. C'est juste logique et normal. Quiconque n'est pas content doit quitter ce pays.Signaler Répondre
On ose encore avoir des "pro-palestiniens" qui ne sont que des pro-hamas alors qu'ils exécutent en place publique en ce moment.Signaler Répondre
Mais bon ses même extrêmistes de gauche validaient les exécutions et les goulags à une autre époque alors pourquoi s'étonner au final.
Ca va grincé, quand les tres à droite qui voteront Aulas se rendront compte qu'ils ont voter un peu (beaucoup) à gauche quand meme.Signaler Répondre
Lire le Progrès sur le parcours de JMA qui avait pour maître à penser le grand Daniel Cohn Bendit au point a-t-il confié d'être allé à l'époque jusqu'à la Sorbonne pour écrire sur le fronton "il est interdit d'interdire".
Vous souhaitez tellement virer les ecolos que vous aller choisir quelqu'un qui avais comme maître un gauchiste ecolo...
Bon mais vive la politique et vive la France !
Ps j'aime Doucet je préfère Aulas mais a part le changement d'homme il ne se passera pas grand chose.
Du coup aujourd'hui en France mettre le drapeau français ca devient de plus en plus interdit... Incroyable, dans les autres pays c'est être patriote ici on est taxe de raciste ça devient du grand n importe quoiSignaler Répondre
Peut être, mais de là à dire une bêtise plus grosse que soi..Signaler Répondre
Le gars veut de la "concorde".. c'est le sens même du drapeau national et de la devise qui va avec. Accessoirement on se serait passé des fleurs de lys, éventuellement, mais visiblement ce n'est pas ça qui le choque lui.
Pour le coup, aulassien-macronnistes et lfistes bah ça se vaut.. aussi antinationaux les uns que les autres.. unis en une seule chose, leur dédain pour la France.
Bravo pour cette belle initiative, retrouvons enfin nos vraies couleurs. On sait à présent à quoi s'en tenir avec Aulas.Signaler Répondre
Palestine cree un désordre dans notre pays,Signaler Répondre
C'est juste pour couper l'herbe sous le pied des écologistesSignaler Répondre
Il y en a qui ont vraiment du mal avec le drapeau national. C'est hallucinant, et encore plus venant d’une personne censée être sensée (de LFI, ça aurait été plus attendu). On peut discuter du fait de peindre un escalier, qui n'est pas prévu pour, mais pas de notre drapeau.Signaler Répondre