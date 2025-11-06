Réforme des retraites : une faible mobilisation à Lyon contre le gel des pensions

Ce jeudi, les retraités lyonnais étaient appelés à descendre dans la rue pour protester contre le projet de budget 2026. Le gel des pensions, le doublement des franchises médicales et la remise en cause de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) étaient au cœur des inquiétudes.

Les syndicats appellaient à une mobilisation pour obtenir une hausse générale des pensions de 10 %, leur indexation sur les salaires, un accès universel aux soins, le retour à la retraite à 60 ans avec départs anticipés pour les métiers pénibles, et le maintien des abattements fiscaux pour les retraités.

Mais seulement 250 personnes ont répondu à cet appel à la manifestation. Le cortège a défilé en début d'après-midi entre la place de la Comédie et la Préfecture du Rhône.