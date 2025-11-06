Social

Réforme des retraites : une faible mobilisation à Lyon contre le gel des pensions

Réforme des retraites : une faible mobilisation à Lyon contre le gel des pensions
Réforme des retraites : les Lyonnais dans la rue ce jeudi contre le gel des pensions - LyonMag

À Lyon, les retraités se mobilisaient ce jeudi pour dénoncer un budget 2026 qui menace leur pouvoir d’achat et l’accès aux soins.

Ce jeudi, les retraités lyonnais étaient appelés à descendre dans la rue pour protester contre le projet de budget 2026. Le gel des pensions, le doublement des franchises médicales et la remise en cause de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) étaient au cœur des inquiétudes.

Les syndicats appellaient à une mobilisation pour obtenir une hausse générale des pensions de 10 %, leur indexation sur les salaires, un accès universel aux soins, le retour à la retraite à 60 ans avec départs anticipés pour les métiers pénibles, et le maintien des abattements fiscaux pour les retraités.

Mais seulement 250 personnes ont répondu à cet appel à la manifestation. Le cortège a défilé en début d'après-midi entre la place de la Comédie et la Préfecture du Rhône.

retraités

avatar
Watt le 06/11/2025 à 22:15
entre nous a écrit le 06/11/2025 à 20h45

Quand tu auras fait autant d'heures que les "boomers " c'est à dire au minimum 50 heures voir 60 ou 70heures par semaine dans des ateliers et commencé le travail à 14 ans tu pourras l'ouvrir ! il y a des vies que tu ne connais pas !

Et c'était avant ou après que votre travail à la mine?

avatar
Heu.. le 06/11/2025 à 21:12
Jesaistout a écrit le 06/11/2025 à 15h23

En voilà un qui a été bercé trop près du mur

C'est triste de parler de soi même à la troisième personne. C'est une séquelle?

avatar
Heu.. le 06/11/2025 à 21:07
liliros a écrit le 06/11/2025 à 12h16

moi mes enfants bossent, mes neveux, les enfants d'amis et voisins et ont tous des salaires supérieurs à ma retraite!!!!!!alors arrêter de dire que les actifs gagnent moins que les retraites c'est ARCHI FAUX a bon entendeur salut!!!!

Pourtant, les chiffres sont formels: en France les retraités ont un niveau de vie supérieur aux actifs.

Encore une belle spécificité française.

avatar
VAR le 06/11/2025 à 21:04
CSC a écrit le 06/11/2025 à 11h26

beaucoup d'imprécision

les boomers ont connu des taux de chômage dans les années 80 90 bien supérieur à ceux actuels. donc non le marché du travail n'était pas plus avantageux.
l'accès à la propriété avec des taux à 16% (début des années 80) et 9% jusqu' au début des années 90 l'accès à la propriété n'est pas plus avantageux quand dans les années 2010-2020 on a eu des taux à moins de 2% et que l'on est à 4 actuellement.

3% de la population déteint 50% du marché immobilier locatif. la majorité des boomers ont leur appart. voire une résidence secondaire. mais ce n'est pas eux qui détiennent le parc immo.

petite info pour les jeunes.
dans les années 80: une télé, une machine à laver, un lave-vaisselle, (même les entrées de gamme) ca coute plus d'un mois de salaire. il fallait faire un crédit sur 3 an pour changer.

Je signe mille fois pour l'achat immobilier avec des taux super haut mais un prix d'achat ridiculement bas comparé à aujourd'hui.

avatar
entre nous le 06/11/2025 à 20:45
Watt a écrit le 06/11/2025 à 14h10

2000 quand on est plus actif, qu'on a plus de transports à prendre de façon quotidienne, quand on est propriétaire, c'est largement suffisant.

Quand tu auras fait autant d'heures que les "boomers " c'est à dire au minimum 50 heures voir 60 ou 70heures par semaine dans des ateliers et commencé le travail à 14 ans tu pourras l'ouvrir ! il y a des vies que tu ne connais pas !

avatar
Watt le 06/11/2025 à 20:27
Conseil du boomet a écrit le 06/11/2025 à 18h51

Tais toi … et bosses comme les boomers!

On va bosser plus et on va toucher moins.

avatar
Watt le 06/11/2025 à 19:24
CSC a écrit le 06/11/2025 à 18h14

toujours pas bon

l'inflation baisse de façon constante de 13% en 1982 pour se stabiliser à moins de 4% à partir de 1986

le nombre d'ouvriers propriétaires de son logement à progresser de 14% entre 1968 et 2015

la moyenne des prélèvements obligatoire dans les années 80 est de 41.3%. il est de 42.8%

LM bloque mon post avec toutes les sources.

Toujours pas non,
Dans la réalité l'indice du prix des logements rapporté au revenu a triplé :

http://carcreff.free.fr/images/Friggit_2022T4_R_mars.jpg

Mais vous allez nous faire croire qu'il était plus difficile à l'époque d'être propriétaire...

avatar
Ex Précisions le 06/11/2025 à 19:18

Le problème avec une canne ou un déambulateur difficile de prendre les TCL, et en voiture c'est devenu impossible...
Conclusion, comme le PSssss les pastèques au service de macron ;-)

avatar
Conseil du boomet le 06/11/2025 à 18:51
Watt a écrit le 06/11/2025 à 08h46

Non, ce qui coûte cher c'est les boomers qui touchent le double de ce qu'ils ont cotisé.
À côté la retraite des étrangers c'est rien du tout.

Tais toi … et bosses comme les boomers!

avatar
CSC le 06/11/2025 à 18:17

ah ben non. désolé pour le repost.

avatar
CSC le 06/11/2025 à 18:14
Watt a écrit le 06/11/2025 à 13h10

L’inflation était très importante ce qui fait que les taux élevés étaient très diminués voire effacés au bout de deux ans car les salaires étaient indexés aussi. De plus les taxes étaient beaucoup moins importantes.

À 25 ans un couple d'ouvriers avec enfants pouvait devenir propriétaire d'une maison en ville.
Regardez combien dans le même cas peuvent le faire aujourd'hui.

Le prix des habitations a fait un x5 mais pas les salaires.

c'est toujours bon d'interroger ses propres croyances.

toujours pas bon

l'inflation baisse de façon constante de 13% en 1982 pour se stabiliser à moins de 4% à partir de 1986

le nombre d'ouvriers propriétaires de son logement à progresser de 14% entre 1968 et 2015

la moyenne des prélèvements obligatoire dans les années 80 est de 41.3%. il est de 42.8%

LM bloque mon post avec toutes les sources.

avatar
CSC le 06/11/2025 à 17:45
Watt a écrit le 06/11/2025 à 13h10

L’inflation était très importante ce qui fait que les taux élevés étaient très diminués voire effacés au bout de deux ans car les salaires étaient indexés aussi. De plus les taxes étaient beaucoup moins importantes.

À 25 ans un couple d'ouvriers avec enfants pouvait devenir propriétaire d'une maison en ville.
Regardez combien dans le même cas peuvent le faire aujourd'hui.

Le prix des habitations a fait un x5 mais pas les salaires.

c'est toujours bon d'interroger ses propres croyances.

inflation + 11,8 % sur un an en 1982 à + 2,7 % en 1986, avec une diminution constante entre 1982 et 1986 et une stabilisation a partir de 1986
https://france-inflation.com/inflation-depuis-1901.php

Sur la période 1968-2014, le nombre d'ouvriers propriétaires à progresser de 14%.
https://www.banquedesterritoires.fr/les-proprietaires-sont-desormais-majoritaires-dans-toutes-les-regions-sauf-en-ile-de-france

taux de prélèvement obligatoire moyenne des années 80 41.%
2024 42.8%
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9l%C3%A8vements_obligatoires

c'est toujours bon de confronter ses propres croyances à la réalité des statistiques.

avatar
n'est ce pas le 06/11/2025 à 17:17
Watt a écrit le 06/11/2025 à 16h12

Et vous touchez le double de vos cotisations.
Ce que n'a pas connu et ne connaîtront jamais les générations précédentes et futures parce que vous avez systématiquement voté pour.
Pas pour rien que vous êtes définis comme la génération la plus égoïste qui ait jamais existé.

les syndicats de gauche et les fonctionnaires qui ont torpillé la réforme Juppé en 95 et qui s' arcboutent sur la retraite par répartition depuis 50 ans , meme si l'on sait pertinemment que ce n'est pas viable ?

avatar
Blaireau le 06/11/2025 à 17:04
Watt a écrit le 06/11/2025 à 08h46

Non, ce qui coûte cher c'est les boomers qui touchent le double de ce qu'ils ont cotisé.
À côté la retraite des étrangers c'est rien du tout.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Au moins tu nous fais rire.

avatar
Pipo pipo le 06/11/2025 à 17:02
CSC a écrit le 06/11/2025 à 10h11

pas de cotisation pas de retraite
mais ben allez y, donnez les chiffres de ce que nous coute les étrangers qui n'ont jamais travaillé en France et qui vivent plus que centenaires qui coûtent cher, très cher.
et avec les sources sinon c'est du pipeau!

Quelques milliards, mais on n'est plus à ça près, c'est une goutte d'eau dans l'abîme du déficit macronien.

avatar
Watt le 06/11/2025 à 16:12
Schuss69 a écrit le 06/11/2025 à 14h06

Watt, arrête de nous saouler avec tes remarques sans bon sens. Les boomers, dont je fais partie, ont bossé plus de 40 ans, n'ont rien demandé de comparable à ce que tu exiges, ont été augmentés parce que l'inflation était à deux chiffres et se sont battus pour conserver leur emploi. Quand ils le perdaient, les conditions d'indemnisation étaient moins favorables qu'aujourd'hui. Et surtout ils ont activement participé au développement des moyens techniques qui te rendent aujourd'hui la vie plus facile. Le partage des richesses sans se lever le matin pour aller bosser n'a jamais fait partie de leurs revendications. Et s'ils peuvent aujourd'hui profiter d'une retraite qui n'a rien d'exorbitant, ce n'est que justice.

Et vous touchez le double de vos cotisations.
Ce que n'a pas connu et ne connaîtront jamais les générations précédentes et futures parce que vous avez systématiquement voté pour.
Pas pour rien que vous êtes définis comme la génération la plus égoïste qui ait jamais existé.

avatar
Hehe le 06/11/2025 à 15:26
quand j'étais jeune je glissais pas sur les côtelettes de l'état pour vivre a écrit le 06/11/2025 à 14h53

Les retraités sont pas propriétaires de château Ducon il faut pas oublier que en France plus tu es vieux plus tu racle genre mutuelle assurance obsèques et j'en passe je compte pas les charges style courant gaz etc
Écoute l'ami pour l'instant continue de cotiser pour ma pension retraite au lieu de dire des inepties, parle en a ton vieux au sujet de la pension tu va vite déchanter

C'est vrai que les actifs n'ont pas de charges d'élec ou de gaz...

avatar
Jesaistout le 06/11/2025 à 15:25
Schuss69 a écrit le 06/11/2025 à 14h06

Watt, arrête de nous saouler avec tes remarques sans bon sens. Les boomers, dont je fais partie, ont bossé plus de 40 ans, n'ont rien demandé de comparable à ce que tu exiges, ont été augmentés parce que l'inflation était à deux chiffres et se sont battus pour conserver leur emploi. Quand ils le perdaient, les conditions d'indemnisation étaient moins favorables qu'aujourd'hui. Et surtout ils ont activement participé au développement des moyens techniques qui te rendent aujourd'hui la vie plus facile. Le partage des richesses sans se lever le matin pour aller bosser n'a jamais fait partie de leurs revendications. Et s'ils peuvent aujourd'hui profiter d'une retraite qui n'a rien d'exorbitant, ce n'est que justice.

Et en plus, syndicats et patronat on bien su s'arranger pour ne pas augmenter les complémentaires agirc arco.

avatar
Jesaistout le 06/11/2025 à 15:23
Watt a écrit le 06/11/2025 à 14h10

2000 quand on est plus actif, qu'on a plus de transports à prendre de façon quotidienne, quand on est propriétaire, c'est largement suffisant.

En voilà un qui a été bercé trop près du mur

avatar
C'est moi. le 06/11/2025 à 15:11
oh dit donc a écrit le 06/11/2025 à 13h30

Des retraites entre 1000 et 2000 euros retraites complémentaires comprises ; tu appelles ça des retraites géantes ? tu vis ou exactement ?

2000 ça va, c'est raisonnable.
1000 ça va pas du tout, c'est catastrophique.
La logique voudrait que comme pour le smic, une rente minimum devrait etre versé à hauteur du smic..

avatar
quand j'étais jeune je glissais pas sur les côtelettes de l'état pour vivre le 06/11/2025 à 14:53
Watt a écrit le 06/11/2025 à 14h10

2000 quand on est plus actif, qu'on a plus de transports à prendre de façon quotidienne, quand on est propriétaire, c'est largement suffisant.

Les retraités sont pas propriétaires de château Ducon il faut pas oublier que en France plus tu es vieux plus tu racle genre mutuelle assurance obsèques et j'en passe je compte pas les charges style courant gaz etc
Écoute l'ami pour l'instant continue de cotiser pour ma pension retraite au lieu de dire des inepties, parle en a ton vieux au sujet de la pension tu va vite déchanter

avatar
isquestion le 06/11/2025 à 14:15
oh dit donc a écrit le 06/11/2025 à 13h30

Des retraites entre 1000 et 2000 euros retraites complémentaires comprises ; tu appelles ça des retraites géantes ? tu vis ou exactement ?

Bah, il a du voir le reportage télé ou une enseignante qui avait 4000€ de retraite se plaignait !!!!
La retraite moyenne est de 1512€ en France
Combien gagne une personne au smic?

avatar
Watt le 06/11/2025 à 14:10
oh dit donc a écrit le 06/11/2025 à 13h30

Des retraites entre 1000 et 2000 euros retraites complémentaires comprises ; tu appelles ça des retraites géantes ? tu vis ou exactement ?

2000 quand on est plus actif, qu'on a plus de transports à prendre de façon quotidienne, quand on est propriétaire, c'est largement suffisant.

avatar
Schuss69 le 06/11/2025 à 14:06

Watt, arrête de nous saouler avec tes remarques sans bon sens. Les boomers, dont je fais partie, ont bossé plus de 40 ans, n'ont rien demandé de comparable à ce que tu exiges, ont été augmentés parce que l'inflation était à deux chiffres et se sont battus pour conserver leur emploi. Quand ils le perdaient, les conditions d'indemnisation étaient moins favorables qu'aujourd'hui. Et surtout ils ont activement participé au développement des moyens techniques qui te rendent aujourd'hui la vie plus facile. Le partage des richesses sans se lever le matin pour aller bosser n'a jamais fait partie de leurs revendications. Et s'ils peuvent aujourd'hui profiter d'une retraite qui n'a rien d'exorbitant, ce n'est que justice.

avatar
C'est moi le 06/11/2025 à 13:37
sauf que a écrit le 06/11/2025 à 10h02

le principe de l'assurance c'est la mutualisation des risques ; vous vous faites rembourser votre assurance voiture ou appartement en fin d'année sous prétexte que vous n'avez pas eu de sinistre ?

Certe, vous avez raison mais dans le cas des assurances si vous n'en prenez pas, c'est tout pour votre pomme en cas de coup dur, on est d'accord, il ya un risque.

Et c'est le meme genre de risque que de toucher son salaire brut, si on économise pas un peu au cas ou, bah si ya un probleme on est dans la merde.

Mais on devrait quand meme avoir le choix

avatar
oh dit donc le 06/11/2025 à 13:30
Watt a écrit le 06/11/2025 à 07h47

Il faut baisser les retraites géantes et rendre aux actifs le fruit de leur travail.

Des retraites entre 1000 et 2000 euros retraites complémentaires comprises ; tu appelles ça des retraites géantes ? tu vis ou exactement ?

avatar
Jack001 le 06/11/2025 à 13:30
Lyon2026revient a écrit le 06/11/2025 à 10h16

A la retraite depuis juillet 2025, pour cause de cancer, a l age de 66 ans après plus de 40 années de travail, je suis scandalisé de cotiser a l Aspa sur cette retraite pour des étrangers qui n' ont jamais cotisé.......

Et a savoir que les retraités algériens qui vivent en France et n ont jamais cotisés en France ont 50 % de leurs retraites payé par les contribuables français. Un scandale et ça doit être supprimé. Que fait l état et les députés.

avatar
le moment venu le 06/11/2025 à 13:13
Etbien a écrit le 06/11/2025 à 07h34

La revendication d'indexation sur les salaires n'est pas bien éclairée car si les retraités défendent ce cas alors ils sauront que c'est du surplace de leur pension qui les attends contrairement à leur imagination. 🤣
Et oui entre 1980 et 2025 le monde a changé, les salaires ne progressent plus de 8%/an ! 😄

On verra ta position à ce moment là hein !

avatar
Watt le 06/11/2025 à 13:10
CSC a écrit le 06/11/2025 à 12h30

durée moyenne de la durée des prêts dans les années 80
14 ans pour un achat dans l'ancien,
18 ans dans le neuf.
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/duree-credit-immo_cle211647-1.pdf

10% sur 10 ans cout total du crédit 58.5% du montant emprunté.
10% sur 14 ans 86%
10% sur 18 ans 116% (voila pourquoi dans les années 80 ont payé duex fois le prix de son logement.
2% sur 20 21.4%
4% sur 20 45.4%

c'est toujours bon d'interroger ses propres croyances.

L’inflation était très importante ce qui fait que les taux élevés étaient très diminués voire effacés au bout de deux ans car les salaires étaient indexés aussi. De plus les taxes étaient beaucoup moins importantes.

À 25 ans un couple d'ouvriers avec enfants pouvait devenir propriétaire d'une maison en ville.
Regardez combien dans le même cas peuvent le faire aujourd'hui.

Le prix des habitations a fait un x5 mais pas les salaires.

c'est toujours bon d'interroger ses propres croyances.

avatar
CSC le 06/11/2025 à 12:30
Watt a écrit le 06/11/2025 à 12h11

"on avait des taux à 10%"
Mais comme ça se faisait sur 10 ans et que les salaires étaient alignés sur l'inflation un ouvrier pouvait se payer une maison dans un lotissement en proche banlieue.
Demandez à un ouvrier ce qu'il peut se payer comme logement aujourd'hui.

durée moyenne de la durée des prêts dans les années 80
14 ans pour un achat dans l'ancien,
18 ans dans le neuf.
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/duree-credit-immo_cle211647-1.pdf

10% sur 10 ans cout total du crédit 58.5% du montant emprunté.
10% sur 14 ans 86%
10% sur 18 ans 116% (voila pourquoi dans les années 80 ont payé duex fois le prix de son logement.
2% sur 20 21.4%
4% sur 20 45.4%

c'est toujours bon d'interroger ses propres croyances.

avatar
liliros le 06/11/2025 à 12:16
exactez a écrit le 06/11/2025 à 09h03

En plus, ils ont des primes, des allocations.....Pas belle la vie?

moi mes enfants bossent, mes neveux, les enfants d'amis et voisins et ont tous des salaires supérieurs à ma retraite!!!!!!alors arrêter de dire que les actifs gagnent moins que les retraites c'est ARCHI FAUX a bon entendeur salut!!!!

avatar
liliros le 06/11/2025 à 12:13
Jesaistout a écrit le 06/11/2025 à 11h44

Bien sur
Et qui s'occupe de ses parents âgés ?
Qui paie une mutuelle hors de prix
Qui aide ses petits enfants ?
Qui fait fonctionner les associations par son bénévolat ?
Qui est cassé pour avoir travailler dans des conditions de travail qui ne sont pas celles d'aujourd'hui.
Arrêtez d'opposer les gens quand vous ne savez pas de quoi vous parlez.

excellent / ils travaillent 35 heures ont 5 semaines de congés payés!!! quand nous nous avons travaillé 43 ans des semaines de 40 heures puis 39 pendant 15 ans avant les 35 heures.

avatar
Watt le 06/11/2025 à 12:11
CSC a écrit le 06/11/2025 à 11h26

beaucoup d'imprécision

les boomers ont connu des taux de chômage dans les années 80 90 bien supérieur à ceux actuels. donc non le marché du travail n'était pas plus avantageux.
l'accès à la propriété avec des taux à 16% (début des années 80) et 9% jusqu' au début des années 90 l'accès à la propriété n'est pas plus avantageux quand dans les années 2010-2020 on a eu des taux à moins de 2% et que l'on est à 4 actuellement.

3% de la population déteint 50% du marché immobilier locatif. la majorité des boomers ont leur appart. voire une résidence secondaire. mais ce n'est pas eux qui détiennent le parc immo.

petite info pour les jeunes.
dans les années 80: une télé, une machine à laver, un lave-vaisselle, (même les entrées de gamme) ca coute plus d'un mois de salaire. il fallait faire un crédit sur 3 an pour changer.

"on avait des taux à 10%"
Mais comme ça se faisait sur 10 ans et que les salaires étaient alignés sur l'inflation un ouvrier pouvait se payer une maison dans un lotissement en proche banlieue.
Demandez à un ouvrier ce qu'il peut se payer comme logement aujourd'hui.

avatar
Jesaistout le 06/11/2025 à 11:44
Watt a écrit le 06/11/2025 à 10h54

Jolie fiction, dans le monde réel les boomers ont profité d'un marché de l'emploi plus avantageux ainsi qu'un accès à la propriété avantageux. Et je ne parle pas de la qualité des services qui n'ont plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui.
Actuellement en moyenne ils ont un meilleur train de vie que les actifs, ont un meilleur pouvoir d'épargne en plus de détenir en majorité le parc immobilier.

Mais comme vous n'avez pas fait assez d'enfants et constamment voté pour conserver vos privilèges la France plonge grâce à votre égoïsme.

Bien sur
Et qui s'occupe de ses parents âgés ?
Qui paie une mutuelle hors de prix
Qui aide ses petits enfants ?
Qui fait fonctionner les associations par son bénévolat ?
Qui est cassé pour avoir travailler dans des conditions de travail qui ne sont pas celles d'aujourd'hui.
Arrêtez d'opposer les gens quand vous ne savez pas de quoi vous parlez.

avatar
basta le 06/11/2025 à 11:28
Retraite a 60 ans! a écrit le 06/11/2025 à 07h50

C’est mathématique, plus il y aura de retraités, plus la retraite sera petite !
Il existe une solution: les mêmes conditions de retraite pour tout le monde !
Comme les niches fiscales, on enlève les privilèges de certains régimes…. fonctionnaires !!!!

les caisses complémentaires sont à l'équilibre. si les caisses de retraites de base sont en déficit c'est que l état pioche dedans pour financer n'importe quoi !

avatar
CSC le 06/11/2025 à 11:26
Watt a écrit le 06/11/2025 à 10h54

Jolie fiction, dans le monde réel les boomers ont profité d'un marché de l'emploi plus avantageux ainsi qu'un accès à la propriété avantageux. Et je ne parle pas de la qualité des services qui n'ont plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui.
Actuellement en moyenne ils ont un meilleur train de vie que les actifs, ont un meilleur pouvoir d'épargne en plus de détenir en majorité le parc immobilier.

Mais comme vous n'avez pas fait assez d'enfants et constamment voté pour conserver vos privilèges la France plonge grâce à votre égoïsme.

beaucoup d'imprécision

les boomers ont connu des taux de chômage dans les années 80 90 bien supérieur à ceux actuels. donc non le marché du travail n'était pas plus avantageux.
l'accès à la propriété avec des taux à 16% (début des années 80) et 9% jusqu' au début des années 90 l'accès à la propriété n'est pas plus avantageux quand dans les années 2010-2020 on a eu des taux à moins de 2% et que l'on est à 4 actuellement.

3% de la population déteint 50% du marché immobilier locatif. la majorité des boomers ont leur appart. voire une résidence secondaire. mais ce n'est pas eux qui détiennent le parc immo.

petite info pour les jeunes.
dans les années 80: une télé, une machine à laver, un lave-vaisselle, (même les entrées de gamme) ca coute plus d'un mois de salaire. il fallait faire un crédit sur 3 an pour changer.

avatar
kool le 06/11/2025 à 10:58
non a écrit le 06/11/2025 à 09h16

il faut geler les retraites et mieux rémunérer les travailleurs, les boomers ont déjà tout

Tu es un sacré farceur avec ton post ridicule ! J'ai bossé depuis l'âge de 14 ans ,et travaillé pendant pendant 43 ans ,sans pointer à l'ANPE ,et sans aides sociales,comme tu dois en bénéficier !Va donc bosser ,ça te remettra tes neurones en place ....si tu en as encore,mais j'ai des doutes

avatar
Watt le 06/11/2025 à 10:54

Jolie fiction, dans le monde réel les boomers ont profité d'un marché de l'emploi plus avantageux ainsi qu'un accès à la propriété avantageux. Et je ne parle pas de la qualité des services qui n'ont plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui.
Actuellement en moyenne ils ont un meilleur train de vie que les actifs, ont un meilleur pouvoir d'épargne en plus de détenir en majorité le parc immobilier.

Mais comme vous n'avez pas fait assez d'enfants et constamment voté pour conserver vos privilèges la France plonge grâce à votre égoïsme.

avatar
0057-109403 le 06/11/2025 à 10:53
stef69999 a écrit le 06/11/2025 à 10h17

les boomer on travaillé 44h puis 40 puis 39 les boomer avaient 4 semaines de congés et pas de rtt les boomer n avaient pas de telephone à 1000 euros et une televisions de 1m 50 les boomer épargnaient en pensant à leurs enfants les boomer allaient acheter leur lait avec des bouteilles consignées les boomers partaient une fois par an en vacances en été etc... alors arretez de faire chi.. avec vos boomer C EST DE LA LOBOTISATION DES CERVEAUX faite par les politiques pour diviser les gens les riches contre les pauvres les jeunes contre les vieux ceux qui travaillent contre les chomeurs NE VOUS LAISSEZ PAS AVOIR PAR CES DISCOURS LES POLITIQUES EN PARTICULIER LA MACRONIE SONT RESPONSABLE DE CE DESASTRE alors qu'il coupent dans leurs dépenses a tout va ( comités téodules pour placer leurs copains ,associations qui ne servent à rien envoi de l argent en ukraine en chine en afrique.. reduire le nombre de députés et senateurs ne rien donner aux hors la loi qui viennent en france avec logement nourriture soins téléphones gratos etc...) plutot que taxer tout le monde

"pour diviser les gens les riches contre les pauvres les jeunes contre les vieux ceux qui travaillent contre les chomeurs"

ils arrivent surtout à monter les pauvres contre les pauvres et on est si con ca marche!

avatar
0057-109403 le 06/11/2025 à 10:49
bast69 a écrit le 06/11/2025 à 09h01

"qui touche le double ce qu 'ils ont cotisé" renseignez-vous avant de écrire, les personnes qui ont toujours travaillé sont TRES loin de toucher le double.
par contre, ce qui ont glandé toute leur vie, eux touchent le double, car ils n ont jamais cotisé.
ne mélangez pas tout

budget des retraites environ 400md euros
subvention aux entreprises (dont certaines délocalisent; michelin, ou distribuent des dividendes; carrefour) sans contrepartie ni contrôle 270Md.
mais le problème c'est le boomer qui a travaillé et cotisé toute sa carrière.

il est fort, pascal praud avec son 1.5m par an , il arrive à vous faire croire que si t'es dans la merde c'est à cause de ta voisine qui gagne 10% de plus que toi.

avatar
CSC le 06/11/2025 à 10:38
Watt a écrit le 06/11/2025 à 08h46

Non, ce qui coûte cher c'est les boomers qui touchent le double de ce qu'ils ont cotisé.
À côté la retraite des étrangers c'est rien du tout.

avec la pension de réversion, ma mère gagne plus à la retraite que pendant sa vie active et pourtant c'est une catho blanche.

avatar
CSC le 06/11/2025 à 10:33
C'est moi a écrit le 06/11/2025 à 08h45

On devrait avoir le choix.

Soit on décide dès le début d'un contrat (ou si il le faut dès le début de sa vie active) de pouvoir disposer de son salaire brut et ensuite on se débrouille pour le chômage, santé et retraite.

Soit on prend le net et dans ce cas on a la sécurité sociale, le chômage et la retraite.

Quand je vois mon cas, 28ans de vie active, jamais au chômage, peut etre 3 mois de maladie cumulé en tout et pour tout.

Et ya entre 300€ et 500€ qui me passe sous le nez tous les mois, que je pourrais mettre de côté ou m'en servir en cas de coup dur, je cotise uniquement pour les autres et je serais pas a la retraite avant 68ans (faut pas se leurrer des réformes il vont en faire chaque mandat présidentiel pour repousser l'âge de départ à la retraite) et elle ne comblera pas mes besoins.
Je ne suis pas proprio ni héritier et mes salaires n'ont jamais dépassé 2000€..

Ce qui devrait etre possible aussi, c'est de récupérer à la retraite tout ce qu'on a cotisé pour le chômage et rsa si on en à jamais bénéficier au cours de sa vie.

Ca serait logique et plus juste, tout en sachant que cet argent finirais de toute façon dans les caisses de l'état avec la TVA, donc de toute facon le grand gagnant serait l'Etat.

Vous aurez aussi le choix des accidents de la vie? AVC, accident de la route, cancer, entreprise qui fait faillite...

certes actuellement vous ne rentrez pas dans votre argent mais
combien coute une journée en réa? 2500e dur à payer avec un salaire de 2000e
vous n'allez plus aux urgences non plus car la cotis sécu sert aussi le financement de l'hôpital public.

et lorsque vous aurez besoin et que vous ne serez pas en mesure de payer la note qui va payer?
votre assurance privée? c'est vrai que le privé (dont le but est de dégager des bénéfices) gère tellement mieux. on le voit tous les jours dans les crèches et les ephad.
pour un retraité, une complémentaire santé c'est plus de 100 euros par mois. combien cela serait si elle devait tout prendre en charge?

aux etats-unis pas de sécu. une radio 36000$ ca fait combien de mois de cotisation sécu?

je ne pense pas que ce soit la solidarité nationale qui nous appauvrisse le plus.

avatar
stef69999 le 06/11/2025 à 10:17
non a écrit le 06/11/2025 à 09h16

il faut geler les retraites et mieux rémunérer les travailleurs, les boomers ont déjà tout

les boomer on travaillé 44h puis 40 puis 39 les boomer avaient 4 semaines de congés et pas de rtt les boomer n avaient pas de telephone à 1000 euros et une televisions de 1m 50 les boomer épargnaient en pensant à leurs enfants les boomer allaient acheter leur lait avec des bouteilles consignées les boomers partaient une fois par an en vacances en été etc... alors arretez de faire chi.. avec vos boomer C EST DE LA LOBOTISATION DES CERVEAUX faite par les politiques pour diviser les gens les riches contre les pauvres les jeunes contre les vieux ceux qui travaillent contre les chomeurs NE VOUS LAISSEZ PAS AVOIR PAR CES DISCOURS LES POLITIQUES EN PARTICULIER LA MACRONIE SONT RESPONSABLE DE CE DESASTRE alors qu'il coupent dans leurs dépenses a tout va ( comités téodules pour placer leurs copains ,associations qui ne servent à rien envoi de l argent en ukraine en chine en afrique.. reduire le nombre de députés et senateurs ne rien donner aux hors la loi qui viennent en france avec logement nourriture soins téléphones gratos etc...) plutot que taxer tout le monde

avatar
Lyon2026revient le 06/11/2025 à 10:16
Watt a écrit le 06/11/2025 à 08h46

Non, ce qui coûte cher c'est les boomers qui touchent le double de ce qu'ils ont cotisé.
À côté la retraite des étrangers c'est rien du tout.

A la retraite depuis juillet 2025, pour cause de cancer, a l age de 66 ans après plus de 40 années de travail, je suis scandalisé de cotiser a l Aspa sur cette retraite pour des étrangers qui n' ont jamais cotisé.......

avatar
CSC le 06/11/2025 à 10:11
La Meute a écrit le 06/11/2025 à 07h54

Réforme des retraites et gel des pensions ça n'a rien à voir !

Je suis persuadé que le gel des pensions et du barème des impôts, ce sont des mesures pour énerver et faire peur mais que finalement on retire pour faire plaisir à la populace qui croira avoir "gagné" quelque chose. Et ça permet de faire passer en douce d'autres hausses d'impôts (ou suppression de niches).

C'était la même stratégie avec les 2 jours fériés en moins.

Stratégie qui marche à chaque fois, et la populace se réjouit toujours de s'en prendre un peu moins que prévu...

Quand aux retraites, ce sont celles qu'on DONNE aux étrangers qui n'ont jamais travaillé en France et qui vivent plus que centenaires qui coûtent cher, très cher. Sans compter les inégalités entre privé et public...

Tout le reste c'est du pipo.

pas de cotisation pas de retraite
mais ben allez y, donnez les chiffres de ce que nous coute les étrangers qui n'ont jamais travaillé en France et qui vivent plus que centenaires qui coûtent cher, très cher.
et avec les sources sinon c'est du pipeau!

avatar
sauf que le 06/11/2025 à 10:02
C'est moi a écrit le 06/11/2025 à 08h45

On devrait avoir le choix.

Soit on décide dès le début d'un contrat (ou si il le faut dès le début de sa vie active) de pouvoir disposer de son salaire brut et ensuite on se débrouille pour le chômage, santé et retraite.

Soit on prend le net et dans ce cas on a la sécurité sociale, le chômage et la retraite.

Quand je vois mon cas, 28ans de vie active, jamais au chômage, peut etre 3 mois de maladie cumulé en tout et pour tout.

Et ya entre 300€ et 500€ qui me passe sous le nez tous les mois, que je pourrais mettre de côté ou m'en servir en cas de coup dur, je cotise uniquement pour les autres et je serais pas a la retraite avant 68ans (faut pas se leurrer des réformes il vont en faire chaque mandat présidentiel pour repousser l'âge de départ à la retraite) et elle ne comblera pas mes besoins.
Je ne suis pas proprio ni héritier et mes salaires n'ont jamais dépassé 2000€..

Ce qui devrait etre possible aussi, c'est de récupérer à la retraite tout ce qu'on a cotisé pour le chômage et rsa si on en à jamais bénéficier au cours de sa vie.

Ca serait logique et plus juste, tout en sachant que cet argent finirais de toute façon dans les caisses de l'état avec la TVA, donc de toute facon le grand gagnant serait l'Etat.

le principe de l'assurance c'est la mutualisation des risques ; vous vous faites rembourser votre assurance voiture ou appartement en fin d'année sous prétexte que vous n'avez pas eu de sinistre ?

avatar
waitandsee le 06/11/2025 à 09:56
Jesaistout a écrit le 06/11/2025 à 09h51

Le boomer te merde.
Il a travailler 42 heures par semaine pendant 44 ans lui
Toi on ne sait pas

Il attends le versement de son RSA et de sa prime de noël 😉

avatar
Jesaistout le 06/11/2025 à 09:51
non a écrit le 06/11/2025 à 09h16

il faut geler les retraites et mieux rémunérer les travailleurs, les boomers ont déjà tout

Le boomer te merde.
Il a travailler 42 heures par semaine pendant 44 ans lui
Toi on ne sait pas

avatar
a vous de voir le 06/11/2025 à 09:21
Retraite a 60 ans! a écrit le 06/11/2025 à 07h50

C’est mathématique, plus il y aura de retraités, plus la retraite sera petite !
Il existe une solution: les mêmes conditions de retraite pour tout le monde !
Comme les niches fiscales, on enlève les privilèges de certains régimes…. fonctionnaires !!!!

La plupart des pays européens sont a 67 ans! On le dis et on le répète, ce n'est pas l'âge qui compte, mais les années de cotisations!
Si tu commences a travailler a 25 ans, on va pas te donné la retraite a 60 ans!
Pour ceux qui veulent la retraite a 60 ou 62 ans, pas de problème!
Mais vous allez pleurer en voyant le montant!

avatar
non le 06/11/2025 à 09:16

il faut geler les retraites et mieux rémunérer les travailleurs, les boomers ont déjà tout

