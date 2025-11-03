Défaillances d’entreprises : le Rhône concentre près d’un tiers des faillites régionales au 3e trimestre 2025

Les défaillances d’entreprises repartent nettement à la hausse en Auvergne-Rhône-Alpes, selon les chiffres publiés par Allianz Trade. Sur le troisième trimestre 2025, la région a enregistré 1 781 défaillances, soit une hausse de +14% par rapport au T3 2024, représentant 12,3% du total national.

"Un minimum de 67 500 défaillances d’entreprises est désormais attendu en France en 2025, soit une hausse de +2% par rapport à 2024", indique Allianz Trade, qui précise que 14 438 défaillances ont été recensées au niveau national sur ce seul trimestre.

Le Rhône, premier département touché de la région

Avec 523 défaillances d’entreprises au troisième trimestre, le Rhône concentre à lui seul près d’une faillite sur trois en Auvergne-Rhône-Alpes. Le département figure ainsi en tête, devant l’Isère (297 cas) et la Loire (152 cas).

En rythme annuel, le Rhône enregistre une hausse de +21% par rapport au T3 2024, et une progression de +18 % sur les neuf premiers mois de l’année. Des chiffres qui confirment une tendance durable à la hausse, après +17% en 2024 et +37% en 2023 selon le même rapport.

On observe toutefois une dynamique contrastée selon les départements. "Depuis le début d’année 2025, nous observons une hétérogénéité des défaillances au niveau départemental", souligne Allianz Trade. Les plus fortes hausses sont observées dans l’Allier (+67%), la Savoie (+31 %) et l’Isère (+24%). À l’inverse, trois territoires enregistrent un recul : l’Ardèche (-22%), la Haute-Loire (-6%) et la Haute-Savoie (-2%).

Les services et la construction en première ligne

Sur les douze derniers mois, trois secteurs concentrent la majorité des défaillances dans la région : les services (34% du total), la construction (23%) et le commerce (19%). Le secteur hébergement-restauration arrive en quatrième position, avec 14% des cas recensés.

Malgré un ralentissement de la croissance économique, les données d’Allianz Trade confirment la persistance d’un environnement difficile pour les entreprises, notamment les TPE et PME régionales, encore fragilisées par la hausse des coûts et le resserrement des conditions de crédit.