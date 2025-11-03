Veolia déploie dans la région des bennes intelligentes équipées d’IA pour optimiser le tri des déchets : une première nationale

Cette innovation, une première nationale à destination du secteur privé, vise à renforcer la traçabilité et la valorisation des déchets d’activités économiques.

Développée en partenariat avec la start-up française Lixo, la technologie repose sur des caméras de reconnaissance optique associées à une IA conçue par Veolia. Ces bennes sont capables d’identifier plus de trente familles de déchets et de fournir aux entreprises un diagnostic en temps réel de leur production.

Les données collectées permettent ensuite d’élaborer des rapports personnalisés et de proposer des actions concrètes : ajustement des fréquences de collecte, mise à disposition de contenants spécifiques, signalétique adaptée ou encore formation du personnel.

Cette solution répond également aux obligations réglementaires du décret 2021-1199, qui impose aux entreprises de caractériser chaque année leurs déchets et d’en apporter la preuve. Grâce à l’IA embarquée, cette étape est désormais automatisée, fiable et traçable, offrant aux acteurs économiques un outil clé-en-main pour se mettre en conformité tout en améliorant la qualité du tri à la source.

Ce lancement régional, qui s’inscrit dans le cadre du plan national de Veolia comptant 40 bennes intelligentes réparties sur le territoire, profite à plus de 12 000 clients en France.

"Avec cette première pour les entreprises en France, nous plaçons l’intelligence artificielle au service d’un enjeu essentiel : optimiser le tri pour favoriser le recyclage", souligne Marc-Olivier Houel, directeur général de Veolia Recyclage et Valorisation en France.