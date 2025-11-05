Economie

Jacquet Metals améliore sa rentabilité malgré un recul du chiffre d’affaires

Le groupe lyonnais Jacquet Metals, spécialiste de la distribution de métaux spéciaux, a publié ce mercredi soir ses résultats pour les neuf premiers mois de 2025.

Dans un contexte économique incertain, marqué par la faiblesse de la demande industrielle en Europe, notamment en Allemagne, l’entreprise affiche un chiffre d’affaires de 1,43 milliard d’euros, en baisse de 7,5% sur un an.

Ce repli n’empêche pas le groupe de préserver sa solidité financière et d’améliorer ses marges. L’EBITDA courant progresse à 71 millions d’euros, soit 4,9% du chiffre d’affaires (contre 3,9% un an plus tôt), grâce à la maîtrise des coûts et à l’ajustement des volumes distribués. Le résultat net part du groupe s’élève à 9 millions d’euros, plus du double de celui enregistré à la même période en 2024.

Les divisions Jacquet et Stapper, spécialisées dans les aciers inoxydables, ont bien résisté, portées par les marchés nord-américains et asiatiques.

La division IMS Group, dédiée aux aciers mécaniques, subit en revanche de plein fouet le ralentissement allemand. Le groupe poursuit l’adaptation de sa structure outre-Rhin, avec un plan de réduction de 35% de ses capacités de distribution d’ici 2027, générant à terme environ 10 millions d’euros d’économies annuelles.

Le cash-flow d’exploitation ressort positif à 60 millions d’euros, et le ratio d’endettement reste contenu à 26 % des capitaux propres, témoignant d’une gestion prudente de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement.

Jacquet Metals, qui emploie 3336 collaborateurs dans 24 pays, entend poursuivre sa politique d’investissement et de développement, tout en restant vigilant face à une conjoncture géopolitique et industrielle toujours fragile.

"Dans un environnement perturbé, notre priorité reste la préservation de la solidité financière du groupe et la poursuite de nos efforts de compétitivité", a déclaré Éric Jacquet, président du conseil d’administration.

Jacquet Metals

J6 le 05/11/2025 à 19:43

Une bien belle entreprise

