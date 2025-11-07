Judiciaire

Un SDF incarcéré après avoir jeté de l'ammoniaque au visage d'un homme qui sortait de prison

C'est une histoire de prison.

Le 9 septembre dernier, sur le parking de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, un SDF s'était jeté sur un homme sortant du quartier de semi-liberté.

Ivre, il l'avait d'abord agressé avec une matraque, avant de lui jeter de l'ammoniaque au visage, lui reprochant d'avoir égaré une forte quantité de drogue. La victime avait été légèrement blessée à l’œil (2 jours d'ITT).

Incarcéré depuis les faits, le prévenu a expliqué aux juges apprécier sa détention.

Il a toutefois souhaité garder le silence sur les faits, après avoir déclaré être la vraie victime dans cette affaire. Une version contredite par les images de vidéosurveillance et un témoin.

Le SDF a prononcé une peine de 8 mois de prison, dont 4 avec sursis. Il a désormais l'interdiction de se rendre à Villefranche-sur-Saône.

coke en stock le 07/11/2025 à 09:26

Une affaiire de stup !

Catalan le 07/11/2025 à 09:14
Stymer a écrit le 07/11/2025 à 07h54

Qui est cette Iranienne de Lyon qui conditionne la libération des otages français ?
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2025/11/07/qui-est-cette-iranienne-arretee-pres-de-lyon-qui-conditionne-la-liberation-des-otages-francais

uniquement une monnaie d échange

Stymer le 07/11/2025 à 07:54

Qui est cette Iranienne de Lyon qui conditionne la libération des otages français ?
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2025/11/07/qui-est-cette-iranienne-arretee-pres-de-lyon-qui-conditionne-la-liberation-des-otages-francais

Hiver le 07/11/2025 à 07:47

C'est pas cher payé, il va être au chaud cet hiver...

