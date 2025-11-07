Un SDF incarcéré après avoir jeté de l'ammoniaque au visage d'un homme qui sortait de prison

Le 9 septembre dernier, sur le parking de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône, un SDF s'était jeté sur un homme sortant du quartier de semi-liberté.

Ivre, il l'avait d'abord agressé avec une matraque, avant de lui jeter de l'ammoniaque au visage, lui reprochant d'avoir égaré une forte quantité de drogue. La victime avait été légèrement blessée à l’œil (2 jours d'ITT).

Incarcéré depuis les faits, le prévenu a expliqué aux juges apprécier sa détention.

Il a toutefois souhaité garder le silence sur les faits, après avoir déclaré être la vraie victime dans cette affaire. Une version contredite par les images de vidéosurveillance et un témoin.

Le SDF a prononcé une peine de 8 mois de prison, dont 4 avec sursis. Il a désormais l'interdiction de se rendre à Villefranche-sur-Saône.