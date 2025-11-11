Lyon rend hommage aux héros de 1918 avec une cérémonie placée sous le signe de la santé

Comme chaque année, la cérémonie se tiendra au parc de la Tête d’Or, à la Porte des Enfants du Rhône, en présence de la préfète Fabienne Buccio, du maire de Lyon et du gouverneur militaire Alain Lardet.

Deux temps forts rythmeront la matinée :

– à 10h, une cérémonie militaire marquée par la remise de décorations et un défilé, accompagnée par la Musique de l’Artillerie de Lyon ;

– à 11h30, un dépôt de gerbes aura lieu au Monument aux morts de l’Île du Souvenir, moment solennel de recueillement.

Cette édition 2025 mettra à l’honneur un thème rarement exploré : la santé, en hommage à ceux qui ont soigné les blessés du front. Des élèves de l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi de Meyzieu, des jeunes du Service national universel et une chorale de jeunes lyonnais participeront à la cérémonie, aux côtés de formations militaires de la région : les écoles militaires de santé de Lyon-Bron, la base aérienne 942 de Mont-Verdun, le 7e Régiment du Matériel, le 8e centre médical des armées et la Gendarmerie nationale.

À l’issue de la commémoration, un extrait de l’exposition “Rayons X, une autre image de la Grande Guerre” sera présenté face à l’Île du Souvenir.

Conçue sous l’égide de la Fondation Bullukian avec l’Association Patrimoine Médecine Santé Lyon, les Archives municipales et le musée des Hospices civils, elle illustre comment la radiologie naissante a transformé la médecine de guerre. Cette exposition rappelle aussi le rôle essentiel de Lyon, ville-hôpital durant le premier conflit mondial, dont les hôpitaux – Desgenettes, Villemanzy, l’Hôtel-Dieu ou la Charité – accueillirent des milliers de blessés venus du front.

Un hommage empreint d’histoire et de mémoire, mais aussi une réflexion sur l’héritage médical et humanitaire de la Première Guerre mondiale.