Lyon : une trentaine de membres de l'ultragauche interpellés, ils voulaient perturber la cérémonie du 11 novembre

Ce mardi, le 11 novembre a été commémoré au parc de la Tête d'Or à l'occasion d'une cérémonie où la préfète du Rhône était présente aux côtés du maire de Lyon Grégory Doucet.
Bien que cet évènement célèbre l'armistice et donc la fin de la Première Guerre mondiale et la paix, des membres de l'ultragauche et de la mouvance antimilitariste avaient prévu de le perturber.
L'information étant remontée jusqu'aux services de renseignements et de la police nationale lyonnaise, un dispositif de sécurité tout particulier avait été déployé aux abords du parc du 6e arrondissement ce mardi matin. Un drone survolait la zone tandis que des effectifs en civil appuyaient les nombreux policiers, CRS et militaires sur place.
La préfète Fabienne Buccio avait également pris un arrêté interdisant toute manifestation autre que la cérémonie de commémoration.
Selon nos informations, 34 militants d'ultragauche ont ainsi été interpellés, surpris par ce déploiement massif de forces de l'ordre. Transportés à l'hôtel de police, ils ont été verbalisés pour non-respect de l'arrêté préfectoral.
La cérémonie a donc pu se dérouler sans accroc.
"La mobilisation exemplaire de la police nationale a permis de déjouer cette tentative de perturbation des commémorations du 11 novembre qui ont pu se dérouler sans aucun incident. Les Lyonnais ont pu ainsi commémorer l’armistice de 1918 et rendre hommage aux soldats morts pour la France. Je condamne cette action vaine de fragiliser ce qui forge notre cohésion nationale", a réagi Fabienne Buccio.
#DevoirDeMémoire | Mme Fabienne BUCCIO, Préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfète du Rhône, a présidé la Cérémonie de commémoration de l'Armistice du 11 novembre 1918.— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 11, 2025
"Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette… pic.twitter.com/4kWdpeuOes
On nous demande chaque 11 novembre de "rendre hommage à ceux qui sont tombés", mais jamais de réfléchir à pourquoi ils ont dû tomber. Peut-être que le vrai blasphème, ce n’est pas de contester l’armée, mais de sacraliser la guerre. On fleurit les tombes des soldats, mais on arrache les voix de ceux qui refusent de nourrir d’autres cimetières...Signaler Répondre
Plus d'un million de personnes qui ont perdu la vie pour défendre la France, et ces dégénérés voulaient souiller le souvenir de leur combat et de leur mort...Signaler Répondre
On ne peut que s'étonner que ces génies sachent ce qui est fêté le 11 novembre.Signaler Répondre
Peut être d'ailleurs croient ils que c'est un fête religieuse, allez savoir...
La lie de notre société…Signaler Répondre
L'ennemi de l'intérieur ne rate pas une occasion pour nous rappeler qu'il existe et de quel bord il est...Signaler Répondre
Personnes parlent des gueules cassées et autres gazés....Signaler Répondre
Ils ne plus là pour raconter des souffrances et de l'absurdité de cette guerre (et des autres).
Mon grand père la faite et était fière que je sois insoumis au service militaire.
Ce sont vraiment des décérébrés , ils bafouent les honneurs que méritent toutes les personnes qui sont mortes pour notre liberté.Signaler Répondre
Ils ont certainement des membres de leur famille , des proches ou des amis qui se sont battus pour la France , et eux , avec leurs idées complètement débiles , ne respectent rien !
Le 11 novembre, c'est un jour de paix. La boucherie de la Grande Guerre a pris fin ce jour là. C'était le jour de la Saint Martin. Mon grand père était en route pour le front en première ligne dans un train qui s'est arrêté en pleine campagne, en Lorraine, et tout le monde s'est mis à crier que la guerre était finie.Signaler Répondre
BRAVO, de faire respecter la loiSignaler Répondre
Pourquoi l'ultragauche interpellés, ils voulaient perturber la cérémonie du 11 novembre c'est vraiment idiot mais en même temps s'ils n'ont été à l'école longtemps. un grand manque de culture général.Signaler Répondre
Bonjour chronique d'une ville ordinaireSignaler Répondre
Les mis de Gregory voulaient afficher leur haine et leur mentalité pour la France et pour ceux qui se sont battus pour elle.Signaler Répondre
Toujours aussi abjectes et indignes ces personnes.
Politiques de tout bord, voilà où vous menez la France.Signaler Répondre
Dans une chienlit incroyable. Arrêtez de vous voiler la face.
Le 11 novembre 1942 au Albert Hall de Londres le Général de Gaule (mort le 9 novembre 1970) déclarait : "... certes il y en a des friands qui nous on fait rouler de désastres en trahisons, milles forces centrifuges se sont exercées sur l'unité de la France, l'union nationale subissait de graves danger...Je dis la France une seule nation, un seul territoire, un seul empire, et une seule loi. La Nation française est unie en réalité sur 3 impératifs que voici 1erement : l'ennemi est l'ennemi, 2) : Le salut de la France n'est que dans la victoire et 3) : Que TOUTE la France DOIT se rassembler !"Signaler Répondre
L'ultra gauche devrait retourner à l'école pour apprendre l'histoire.
Nos grands parents se sont battus pour la France. Dommage qu'ils ne puissent pas revenir. Ils leur botterai le cul!Signaler Répondre
L’extrême gauche est le cancer du pays.Signaler Répondre
Quelle honte! Ces petits privilégiés seraient bien incapables d'être des poilus. Les amendes ne servent à rien. Des travaux d'intérêt général leur feraient beaucoup de bien.Signaler Répondre
Bah moi je suis de gauche...Signaler Répondre
Et si la gauche ne reconnait pas sa propre victoire face aux empires, eh bah qu'elle crève.
Ce sont le prolo et le paysan qui ont gagné cette guerre. Et faut voir comme et à quel prix.
Sales gamins débiles...
Notre petit maire poncho doudou a invité ces copains à la cérémonie, les fruits de son appel à la désobéissance . Comment réélire ce personnage dangereux !Signaler Répondre
La gauchiasserie en plsSignaler Répondre