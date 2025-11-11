Lyon : une trentaine de membres de l'ultragauche interpellés, ils voulaient perturber la cérémonie du 11 novembre

Ce mardi, le 11 novembre a été commémoré au parc de la Tête d'Or à l'occasion d'une cérémonie où la préfète du Rhône était présente aux côtés du maire de Lyon Grégory Doucet.

Bien que cet évènement célèbre l'armistice et donc la fin de la Première Guerre mondiale et la paix, des membres de l'ultragauche et de la mouvance antimilitariste avaient prévu de le perturber.

L'information étant remontée jusqu'aux services de renseignements et de la police nationale lyonnaise, un dispositif de sécurité tout particulier avait été déployé aux abords du parc du 6e arrondissement ce mardi matin. Un drone survolait la zone tandis que des effectifs en civil appuyaient les nombreux policiers, CRS et militaires sur place.

La préfète Fabienne Buccio avait également pris un arrêté interdisant toute manifestation autre que la cérémonie de commémoration.

Selon nos informations, 34 militants d'ultragauche ont ainsi été interpellés, surpris par ce déploiement massif de forces de l'ordre. Transportés à l'hôtel de police, ils ont été verbalisés pour non-respect de l'arrêté préfectoral.

La cérémonie a donc pu se dérouler sans accroc.

"La mobilisation exemplaire de la police nationale a permis de déjouer cette tentative de perturbation des commémorations du 11 novembre qui ont pu se dérouler sans aucun incident. Les Lyonnais ont pu ainsi commémorer l’armistice de 1918 et rendre hommage aux soldats morts pour la France. Je condamne cette action vaine de fragiliser ce qui forge notre cohésion nationale", a réagi Fabienne Buccio.