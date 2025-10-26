Incendie à Neyron : le fleuriste Franck Hernandez veut se relever malgré les flammes

À l’intérieur, les créations florales de Franck Hernandez, fleuriste lyonnais reconnu, sont parties en fumée. Alerté en pleine nuit, l’entrepreneur a assisté, impuissant, à la disparition d’années de travail.

L’incendie, vraisemblablement d’origine électrique, s’est déclaré vers 3h du matin. Les pompiers, mobilisés rapidement, ont mis près de sept heures à venir à bout des flammes. À leur arrivée, le bâtiment n’était déjà plus qu’un champ de ruines.

Les experts évoquent un délai de 18 à 24 mois avant toute reconstruction.

Pour autant, pas question pour l'entrepreneur de s’arrêter là. Franck Hernandez a pu récupérer un local à Rillieux-la-Pape.

Malgré la perte totale de ses stocks et de ses compositions, le fleuriste préféré des joueurs de l'OL compte honorer ses commandes et reprendre la création dès que possible. Une manière de transformer l’épreuve en nouveau départ.