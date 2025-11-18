Judiciaire

L'entreprise lyonnaise Interflora lourdement sanctionnée : plus de 3 millions d’euros d’amende

La répression des fraudes inflige une amende record pour une facturation sans consentement.

L’entreprise lyonnaise Interflora, spécialiste de la vente de compositions florales, a écopé d’une sanction administrative particulièrement élevée. La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône annonce ce mardi 18 novembre qu'une amende de 3 166 380 euros a été prononcée pour plusieurs manquements au code de la consommation.

Dans son communiqué, l’administration détaille d’abord une pratique jugée irrégulière : "la facturation d’une option supplémentaire sans consentement exprès du consommateur, au moyen d’une case automatiquement pré-cochée pour son service payant 'Interflora+' lors de la passation de commande sur le site internet interflora.fr." Une démarche contraire aux règles encadrant la vente en ligne, qui exigent un accord explicite pour toute option supplémentaire.

Les services de la répression des fraudes relèvent également "l’absence d’information donnée aux consommateurs sur le droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (BLOCTEL)," une mention pourtant obligatoire pour les professionnels.

Cette sanction administrative s’inscrit dans un contexte où Interflora a déjà été épinglée par le passé. En 2004, la Cour d’appel de Paris l’avait condamnée à 1,5 million d’euros pour abus de position dominante sur le marché de la transmission des commandes de fleurs, empêchant alors des fleuristes d’intégrer des réseaux concurrents.

Il sont tojours au top nos spécialistes du comptoir le 19/11/2025 à 22:40

Un article sur Interflora et ça part sur les opérateurs de téléphonie, sur Leroy Merlin et sur Bloctel.
Et dire que ces gens-là ont le droit de vote.... On se demande ce qu'ils comprennent des programmes que de toute façon ils ne lisent pas.

Tatin le 19/11/2025 à 17:52
Bof .. a écrit le 18/11/2025 à 21h56

BLOCTEL c'est une vaste escroquerie .
S'inscrire sur Bloctel ne sert strictement à rien vu que la majorité des entreprises de démarchage ne respecte rien ..
Et le pire c'est les sociétés de démarchage basées au Maroc , Tunisie ou autre qui elles n'en ont strictement rien à foutre ..

BLOCTEL fonctionne majoritairement bien, mais il faut AUSSI demander à votre opérateur : Orange, Bouygues, Free... de paramétrer votre box et autres équipements pour bloquer les numéros commerciaux.

FrClaude2 le 19/11/2025 à 11:06
Jacques1 a écrit le 19/11/2025 à 10h39

Des commerces de fleurs locales ??? 85% des fleurs viennent de l'étranger et même 95% pour les roses.

Avez vous vérifié la recherche que je propose ?
Vous affirmez sans savoir.

Jacques1 le 19/11/2025 à 10:39
FrClaude2 a écrit le 18/11/2025 à 19h45

De toute façon, pour vos commandes et livraisons de fleurs sur l'internet, il vaut mieux privilégier les commerçants qui proposent des fleurs locales et de saison. je ne peux citer de noms, mais tapez "livraison fleurs fraiches françaises de saison" vous aurez le choix.
La plupart des autres travaillent des fleurs produites à grand renfort de pesticides et à l'autre bout du monde (en Afrique pour les fameuses roses de la St Valentin).

Des commerces de fleurs locales ??? 85% des fleurs viennent de l'étranger et même 95% pour les roses.

J6 le 19/11/2025 à 07:35
Le roi Merlin a écrit le 18/11/2025 à 23h03

À cause de leur position prise contre le média souverainiste Frontières et le refus de Leroy Merlin de diffuser ses pubs sur leur site web ?

Exactement, sous la pression du groupuscule de gauche. Boycot leroy merlin

Totalitarisme le 19/11/2025 à 07:23
Lyon2026revient a écrit le 18/11/2025 à 21h47

J aimais bien aussi, un peu comme Leroy Merlin que je boycotte a partir de ce jour.......

Ce qui est arrivé à Leroy Merlin est la suite d'une logique "totalitaire" de mouvements d'extrême gauche soutenus par une grande partie de la sphère élitiste (médias, politique etc etc).

Par contre si l'inverse se produit à savoir dénoncer les milliardaires "rouges" on va très vite vous traiter de "fachos" pourtant il y a pas mal d'infiltration de ses milliardaires dans le système (en UE et en France)... pour certains il y a en plus un retour sur investissement très intéressants et fructueux (beaucoup sur argent public si on parle de sociétés de prod privée qui vendent certains programmes à France TV)... souvent l'idéologie d'extrême gauche est payée par les deniers publics (voir la myriades d'associations, les "dons" votés par les mairies de gauche etc etc )

La belle époque ou des "jurés populaires" faisaient des "listes" et des procès "politiques". S'ils pouvaient aller plus loin ils iraient ... certes ils sont contre la peine de mort mais je suppose fortement que pour leurs "adversaires politiques" ils ne sont pas contre cette solution. Les nouveaux Mao, ou PolPot du XXI siècle.

Le roi Merlin le 18/11/2025 à 23:03
Lyon2026revient a écrit le 18/11/2025 à 21h47

J aimais bien aussi, un peu comme Leroy Merlin que je boycotte a partir de ce jour.......

À cause de leur position prise contre le média souverainiste Frontières et le refus de Leroy Merlin de diffuser ses pubs sur leur site web ?

Bof .. le 18/11/2025 à 21:56

BLOCTEL c'est une vaste escroquerie .
S'inscrire sur Bloctel ne sert strictement à rien vu que la majorité des entreprises de démarchage ne respecte rien ..
Et le pire c'est les sociétés de démarchage basées au Maroc , Tunisie ou autre qui elles n'en ont strictement rien à foutre ..

Lyon2026revient le 18/11/2025 à 21:47
Dommage que cette belle enseigne en soit arrivée là. a écrit le 18/11/2025 à 17h31

J'en avais une excellente image.

J aimais bien aussi, un peu comme Leroy Merlin que je boycotte a partir de ce jour.......

FrClaude2 le 18/11/2025 à 19:45

De toute façon, pour vos commandes et livraisons de fleurs sur l'internet, il vaut mieux privilégier les commerçants qui proposent des fleurs locales et de saison. je ne peux citer de noms, mais tapez "livraison fleurs fraiches françaises de saison" vous aurez le choix.
La plupart des autres travaillent des fleurs produites à grand renfort de pesticides et à l'autre bout du monde (en Afrique pour les fameuses roses de la St Valentin).

Opérateurs le 18/11/2025 à 18:46

En téléphonie c'est pareil, avec les opérateurs qui vous rajoutent d'office des services payants, sans que vous ne fassiez rien.

Grataloup le 18/11/2025 à 18:17

Cette amende est scandaleuse !
L’inspection des fraudes affilié à un groupe politique de gauche ?

Ex Précisions le 18/11/2025 à 17:56

Ces 1ers de cordées ils les feront toutes...

Dommage que cette belle enseigne en soit arrivée là. le 18/11/2025 à 17:31

J'en avais une excellente image.

