L'entreprise lyonnaise Interflora lourdement sanctionnée : plus de 3 millions d’euros d’amende

L’entreprise lyonnaise Interflora, spécialiste de la vente de compositions florales, a écopé d’une sanction administrative particulièrement élevée. La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône annonce ce mardi 18 novembre qu'une amende de 3 166 380 euros a été prononcée pour plusieurs manquements au code de la consommation.
Dans son communiqué, l’administration détaille d’abord une pratique jugée irrégulière : "la facturation d’une option supplémentaire sans consentement exprès du consommateur, au moyen d’une case automatiquement pré-cochée pour son service payant 'Interflora+' lors de la passation de commande sur le site internet interflora.fr." Une démarche contraire aux règles encadrant la vente en ligne, qui exigent un accord explicite pour toute option supplémentaire.
Les services de la répression des fraudes relèvent également "l’absence d’information donnée aux consommateurs sur le droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (BLOCTEL)," une mention pourtant obligatoire pour les professionnels.
Cette sanction administrative s’inscrit dans un contexte où Interflora a déjà été épinglée par le passé. En 2004, la Cour d’appel de Paris l’avait condamnée à 1,5 million d’euros pour abus de position dominante sur le marché de la transmission des commandes de fleurs, empêchant alors des fleuristes d’intégrer des réseaux concurrents.
⚠️ La DDPP69 prononce une amende de 3.166.380€ à l'encontre de la société INTERFLORA pour facturation d’une option sans consentement exprès du consommateur lors de commandes en ligne et absence d’information des consommateurs sur BLOCTEL— DGCCRF (@dgccrf) November 18, 2025
👇https://t.co/nL6jRParD3 pic.twitter.com/IC7n7t8g4K
BLOCTEL fonctionne majoritairement bien, mais il faut AUSSI demander à votre opérateur : Orange, Bouygues, Free... de paramétrer votre box et autres équipements pour bloquer les numéros commerciaux.Signaler Répondre
Des commerces de fleurs locales ??? 85% des fleurs viennent de l'étranger et même 95% pour les roses.Signaler Répondre
BLOCTEL c'est une vaste escroquerie .Signaler Répondre
S'inscrire sur Bloctel ne sert strictement à rien vu que la majorité des entreprises de démarchage ne respecte rien ..
Et le pire c'est les sociétés de démarchage basées au Maroc , Tunisie ou autre qui elles n'en ont strictement rien à foutre ..
De toute façon, pour vos commandes et livraisons de fleurs sur l'internet, il vaut mieux privilégier les commerçants qui proposent des fleurs locales et de saison. je ne peux citer de noms, mais tapez "livraison fleurs fraiches françaises de saison" vous aurez le choix.Signaler Répondre
La plupart des autres travaillent des fleurs produites à grand renfort de pesticides et à l'autre bout du monde (en Afrique pour les fameuses roses de la St Valentin).
En téléphonie c'est pareil, avec les opérateurs qui vous rajoutent d'office des services payants, sans que vous ne fassiez rien.Signaler Répondre
