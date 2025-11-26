Ce mardi, le tribunal des activités économiques de Lyon devait examiner la situation d’ACI Group, une holding fondée en 2019 et aujourd’hui en grande difficulté financière. Placé en redressement judiciaire depuis septembre, le groupe qui chapeaute une quarantaine d’entreprises et emploie 1600 salariés pourrait être poussé vers la liquidation. Le jugement a finalement été renvoyé au 9 décembre, prolongeant l’incertitude.

ACI Group, dirigé par Philippe Rivière, s’est spécialisé dans la reprise d’entreprises industrielles. Parmi ses actifs, on retrouve notamment Forges de Monplaisir à Saint-Priest ou encore une vingtaine de sociétés implantées en Auvergne-Rhône-Alpes, à l’image de Roche MécaTech, basée à Roche-la-Molière (Loire) et reconnue pour la fabrication de pièces complexes.

Mais depuis la mise en redressement de la holding dans un contexte de malversations supposées, la situation se dégrade : plusieurs filiales sont déjà liquidées ou elles-mêmes en procédure collective.

Au cœur des préoccupations : une dette estimée à 55 millions d’euros que porterait la holding. Les syndicats craignent désormais que les filiales encore en activité soient contraintes d’en assumer le poids, entraînant un effet domino sur l’ensemble du groupe.

Philippe Rivière fait l'objet d'une plainte pour abus de biens sociaux et une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon.

Le dossier ACI Group reviendra donc devant les magistrats lyonnais le 9 décembre, une échéance qui pourrait décider du sort des sites industriels de la région et de leurs centaines d’emplois.