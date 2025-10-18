Groupe ACI : le tribunal de Lyon retire la direction opérationnelle à Philippe Rivière

Ce vendredi, le tribunal des activités économiques de Lyon a décidé d'accéder à leur requête et de confier la direction opérationnelle du groupe aux administrateurs judiciaires, écartant ainsi son président, Philippe Rivière, de la gestion quotidienne de l’entreprise.
Placée en redressement judiciaire depuis le 25 septembre, la holding du groupe ACI fait face à de graves difficultés financières. La justice a donc validé la demande des administrateurs de passer en "mission 3", le plus haut niveau d’intervention dans une procédure collective. Cela signifie qu’ils disposent désormais de la totalité des pouvoirs décisionnels, y compris sur les orientations stratégiques et les nominations au sein du groupe.
Cette décision, révélée par La Tribune, consacre la mise sous tutelle complète du groupe industriel lyonnais. Les administrateurs judiciaires, déjà chargés de superviser la restructuration, dirigent désormais l’ensemble des opérations. Un manager de transition devrait être nommé dans les prochains jours pour assurer la continuité du pilotage et le dialogue avec les 1600 salariés du groupe.
La crise n'est pas nouvelle chez ACI, qui fédère une quarantaine de filiales dans les secteurs de la mécanique, de la chaudronnerie et de la sous-traitance industrielle. Deux d’entre elles, New Effigear à Maclas et Meca Tech à Roche-la-Molière, sont déjà en cessation de paiements, tandis que les salaires de septembre n’ont toujours pas été versés à certains employés.
Créé à Lyon et employant plusieurs centaines de personnes en région Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe ACI affichait encore récemment un chiffre d’affaires estimé à 150 millions d’euros. Mais la situation s’est dégradée à la suite du désistement d’un investisseur clé, le fonds Fortuna, qui devait injecter près de 80 millions d’euros dans la société.
Pour l’heure, Philippe Rivière reste actionnaire mais n’a plus aucun pouvoir opérationnel. Une page se tourne pour le groupe ACI, dont l’avenir dépend désormais des décisions prises sous l’égide du tribunal de Lyon.
On est "PDG salarié", on coule une boite et dès le lendemain on est patron d'une autre boite qu'on coulera de la même façon.Signaler Répondre
Principe de Peter qui va parfaitement avec le système de "Réseau"... surtout que dans les comités de "surveillance" on n'a que des amis qui se cooptent entre eux.
Les gens sortant de ses "grandes écoles" ne sont pas forcément "compétents" ils bénéficient juste du réseau tissé par l'école (les anciens, les donateurs etc etc).
Regarder le classement mondial des compétences des "Managers français" (donc nos cadres sup), ils sont très mal perçus dans les autres pays.
Bref en France nous n'avons actuellement qu'une armée de minables, souvent les boites tiennent que par l'initiative de certains cadres intermédiaires et d'employés qui dérogent à ses cadres sup qui gèrent que via du tableur excel sans réellement connaitre le métier profond de l'entreprise.
Faudra un jour aussi d'arrêter de faire appel à ses grosses boites de "consulting" ce sont juste des usines à fric qui n'apportent rien. C'est effrayant de voir depuis plusieurs décennies de développement accéléré de ses boites de consulting qui se sont infiltrées dans toutes les strates aussi bien publiques que privées... mais bon là ou il y a du fric à se faire on les voit vite arriver.
Faudra un jour parlé sérieusement de l'incompétence crasse de ses "grands" directeurs car il n'y a pas que nos politiques qui sont opportunistes cooptes et juste nuls.Signaler Répondre
Les PDG "employés " donc les PDG qui n'ont pas créés la boîte et sont juste salariés veulent avant tout se faire du fric. Tanpis si les boîtes coulent car avec le fameux "réseau " ils retrouvent un poste dès le lendemain de la faillite.
Ce fameux "réseau " qui favorise les incompétents.
Mais bon si vous connaissez les cours des écoles de management vous comprenez rapidement d'où vient l'incompétence de ses cadres sup.
Mais cela fait énormément de dégâts et des milliers de familles sur le carreau.
Ces 1ers de cordées il vont finir d'achever la France pendant qu'eux se seront mis à l'abri financière dans des paradis fiscaux...Signaler Répondre