Groupe ACI : le tribunal de Lyon retire la direction opérationnelle à Philippe Rivière

Ce vendredi, le tribunal des activités économiques de Lyon a décidé d'accéder à leur requête et de confier la direction opérationnelle du groupe aux administrateurs judiciaires, écartant ainsi son président, Philippe Rivière, de la gestion quotidienne de l’entreprise.

Placée en redressement judiciaire depuis le 25 septembre, la holding du groupe ACI fait face à de graves difficultés financières. La justice a donc validé la demande des administrateurs de passer en "mission 3", le plus haut niveau d’intervention dans une procédure collective. Cela signifie qu’ils disposent désormais de la totalité des pouvoirs décisionnels, y compris sur les orientations stratégiques et les nominations au sein du groupe.

Cette décision, révélée par La Tribune, consacre la mise sous tutelle complète du groupe industriel lyonnais. Les administrateurs judiciaires, déjà chargés de superviser la restructuration, dirigent désormais l’ensemble des opérations. Un manager de transition devrait être nommé dans les prochains jours pour assurer la continuité du pilotage et le dialogue avec les 1600 salariés du groupe.

La crise n'est pas nouvelle chez ACI, qui fédère une quarantaine de filiales dans les secteurs de la mécanique, de la chaudronnerie et de la sous-traitance industrielle. Deux d’entre elles, New Effigear à Maclas et Meca Tech à Roche-la-Molière, sont déjà en cessation de paiements, tandis que les salaires de septembre n’ont toujours pas été versés à certains employés.

Créé à Lyon et employant plusieurs centaines de personnes en région Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe ACI affichait encore récemment un chiffre d’affaires estimé à 150 millions d’euros. Mais la situation s’est dégradée à la suite du désistement d’un investisseur clé, le fonds Fortuna, qui devait injecter près de 80 millions d’euros dans la société.

Pour l’heure, Philippe Rivière reste actionnaire mais n’a plus aucun pouvoir opérationnel. Une page se tourne pour le groupe ACI, dont l’avenir dépend désormais des décisions prises sous l’égide du tribunal de Lyon.