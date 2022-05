Villeurbanne : un nouveau quartier va sortir de terre entre les Gratte-Ciel et la Doua

A l’horizon 2026, un nouveau quartier de près de 5 hectares va sortir de terre entre les Gratte-Ciel et le campus de la Doua. Le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael et les élus de la Métropole de Lyon ont présenté le projet ce vendredi aux habitants.

Résultat des concertations : ce sont plus de 41 000 m2 de bâti qui vont être construit à partir de 2024 avec les concours de BNP Paribas Immobilier et Ginkgo. C’est en partie grâce à l’arrivée prochaine du T6 que le projet a pu se concrétiser.

Le tramway traversera ce nouveau quartier dont la construction sera encadrée par un PUP (Programme Urbain Partenarial). Mais avant cela, le site sera dépollué par les promoteurs, comme le veut le cahier des charges imposé par les collectivités.

Côté financement, rien n’est encore tranché mais il est certain que la Métropole de Lyon et la Ville de Villeurbanne devront participer aux travaux, notamment en ce qui concerne la voirie et le parc de 2 hectares.

Au total, 320 nouveaux logements, dont 40% de logements sociaux ou BRS (bail réel solidaire) devraient voir le jour. Environ 250 logements étudiants seront également créés, tout comme 80 logements dits "séniors".

De plus, 4000 m2 de bureaux devraient sortir de terre pour compléter cet ensemble qui sera très végétalisé, notamment sur les toits. Une crèche de 42 places et d’autres équipements publics seront également construits.

Seul hic du projet : les travaux. Les habitants sont très inquiets de l’inévitable va-et-vient des camions de chantier qui durera deux ans. Il faudra notamment extraire 40 000 m3 de terre en partie polluée avant d’entamer les constructions.