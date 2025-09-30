ACI Groupe : la holding lyonnaise placée en redressement judiciaire

Le tribunal de commerce de Lyon a décidé de placer en redressement judiciaire la holding d’ACI Groupe, acteur majeur de la sous-traitance industrielle basé dans la métropole.

La mesure ne vise que la structure financière et ne concerne pas directement les sociétés opérationnelles de l’ETI, qui emploie 1 600 salariés et a généré 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024.

À l’origine de cette décision, une procédure de cessation de paiements déposée par l’actionnaire minoritaire et cofondateur du groupe, Patrice Rives. Un acte vivement contesté par le PDG Philippe Rivière, qui a annoncé son intention de faire appel : "Je réfute la situation de cessation de paiements et par conséquent, je fais appel du placement en redressement judiciaire aux côtés des fonds qui sont au capital d’ACI Groupe. Nous avons des solutions de financement à court terme, il n’y a pas le feu", a-t-il affirmé.

Fondé en 2019, ACI Groupe a bâti sa croissance sur une stratégie de rachats intensifs, avec près de quarante acquisitions en quelques années. Le groupe avait récemment affiché de grandes ambitions, allant de projets dans l’aviation décarbonée à une introduction en Bourse promise pour l’automne. Mais les financements annoncés au printemps, notamment une levée de 82 millions d’euros auprès du fonds Fortuna, tardent toujours à se concrétiser.