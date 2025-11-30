Gastronomie

Figure de la pâtisserie française et lyonnaise, Gabriel Paillasson est mort

Figure de la pâtisserie française et lyonnaise, Gabriel Paillasson est mort
Figure de la pâtisserie française et lyonnaise, Gabriel Paillasson est mort - LyonMag

Gabriel Paillasson, figure de la pâtisserie française, s'est éteint à l'âge de 79 ans.

Grand ami de Paul Bocuse, il avait fondé la Coupe du monde de pâtisserie, qui se déroule tous les deux ans au Sirha à Lyon.

Né dans la Loire, "Gaby" Paillasson avait ouvert la pâtisserie "Maison Paillasson" à Saint-Fons. Etablissement qui a fait sa renommée et qu'il avait fermé en 2018 pour prendre sa retraite à Villars-les-Dombes.

Meilleur Ouvrier de France en 1972 dans la catégorie pâtissier puis en 1976 dans la catégorie glacier, il était aussi officier de la Légion d'honneur. Sans oublier les nombreuses médailles glanées durant sa carrière.

Gabriel Paillasson avait fait de la transmission son leitmotiv. Son fils mais aussi de nombreux apprentis ont appris les ficelles de la pâtisserie à ses côtés.

Tags :

Gabriel Paillasson

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.