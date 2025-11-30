Figure de la pâtisserie française et lyonnaise, Gabriel Paillasson est mort

Grand ami de Paul Bocuse, il avait fondé la Coupe du monde de pâtisserie, qui se déroule tous les deux ans au Sirha à Lyon.

Né dans la Loire, "Gaby" Paillasson avait ouvert la pâtisserie "Maison Paillasson" à Saint-Fons. Etablissement qui a fait sa renommée et qu'il avait fermé en 2018 pour prendre sa retraite à Villars-les-Dombes.

Meilleur Ouvrier de France en 1972 dans la catégorie pâtissier puis en 1976 dans la catégorie glacier, il était aussi officier de la Légion d'honneur. Sans oublier les nombreuses médailles glanées durant sa carrière.

Gabriel Paillasson avait fait de la transmission son leitmotiv. Son fils mais aussi de nombreux apprentis ont appris les ficelles de la pâtisserie à ses côtés.