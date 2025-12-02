Lyon : le Splendid en redressement judiciaire, une autre table mythique de Lyon en danger ?

Le dirigeant de Kaizen Concept vient d'obtenir le placement en redressement judiciaire d'un nouvel établissement de son groupe lyonnais. Après le bar Le République en Presqu'île, c'est au tour du Splendid, restaurant du 6e arrondissement, de mettre son destin entre les mains de la justice.

La procédure doit servir de bulle d'oxygène pour la brasserie des Brotteaux, lancée il y a 24 ans par Georges Blanc, qui ne parvenait pas à honorer ses dettes et payer ses fournisseurs.

Interrogé par Lyon Décideurs, Aurélien Liveneau, qui a racheté le Splendid en 2021, explique faire face à la baisse du pouvoir d'achat des Lyonnais et à un passif-actif trop lourd hérité de la crise sanitaire. "Le seul moyen de pouvoir réétaler ces dettes, c’est de passer par la procédure collective", conclut-il.