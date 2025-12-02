Economie

Lyon : le Splendid en redressement judiciaire, une autre table mythique de Lyon en danger ?

Ciel couvert voire menaçant pour Aurélien Liveneau.

Le dirigeant de Kaizen Concept vient d'obtenir le placement en redressement judiciaire d'un nouvel établissement de son groupe lyonnais. Après le bar Le République en Presqu'île, c'est au tour du Splendid, restaurant du 6e arrondissement, de mettre son destin entre les mains de la justice.

La procédure doit servir de bulle d'oxygène pour la brasserie des Brotteaux, lancée il y a 24 ans par Georges Blanc, qui ne parvenait pas à honorer ses dettes et payer ses fournisseurs.

Interrogé par Lyon Décideurs, Aurélien Liveneau, qui a racheté le Splendid en 2021, explique faire face à la baisse du pouvoir d'achat des Lyonnais et à un passif-actif trop lourd hérité de la crise sanitaire. "Le seul moyen de pouvoir réétaler ces dettes, c’est de passer par la procédure collective", conclut-il.

Obsession le 02/12/2025 à 08:09
donc encore un bouclard a écrit le 02/12/2025 à 06h30

qui peut pas rembourser le pognon de dingue que macron avait accordé sans compter pour surmonter la crise..

Macron est une obsession...n'oubliez pas non plus que grâce à Macron, pendant le covid, vous êtes resté chez vous, payé, et sans perdre votre emploi.
Et Macron n'est qu'un des très nombreux responsables (Présidents, ministres, hauts fonctionnaires) qui depuis 50 ans abiment notre pays.

Doucet s'en fout comme de sa première chemise le 02/12/2025 à 06:34

Les restaurants des Brotteaux sont bien trop à droite à son goût

donc encore un bouclard le 02/12/2025 à 06:30

qui peut pas rembourser le pognon de dingue que macron avait accordé sans compter pour surmonter la crise..

