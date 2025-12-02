La Métropole de Lyon renforce la protection de l’enfance avec un nouveau service d’accompagnement

Il s'agit d'un dispositif créé pour renforcer l’Assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) et mieux protéger les mineurs dont la santé, la sécurité ou le développement sont jugés en danger par le juge des enfants.

Le SCAFE, autorisé en avril et opérationnel depuis août dernier, est confié à un consortium réunissant l’Entraide Protestante de Lyon et l’UDAF du Rhône et de la Métropole de Lyon, deux acteurs déjà engagés dans l’accompagnement des familles.

Le service a déjà démarré ses missions avec 26 mesures renforcées suivies par trois travailleurs sociaux, 5 mesures renforcées avec hébergement et 49 mesures classiques en cours, pour une capacité totale fixée à 280.

Ce dispositif s’inscrit dans une stratégie métropolitaine visant à prévenir les ruptures familiales et éviter les placements lorsque cela est possible. Pour cela, trois types d’interventions sont proposés : AEMO classique, AEMO renforcée avec présence accrue, et AEMO renforcée avec hébergement ponctuel de un à trois jours, destiné à apaiser les situations de crise.

La Métropole précise que la création de ce service répond à la hausse des besoins sur le territoire et à la nécessité d’adapter les soutiens selon la complexité des situations familiales. En 2025, elle consacre 211 millions d’euros à la protection de l’enfance. Au 31 décembre 2024, près de 2722 mineurs étaient accueillis sous protection, dont 72% en établissement, 20% en familles d’accueil et 8% chez un tiers digne de confiance.

Avec la mise en place du SCAFE, la Métropole affirme vouloir sécuriser davantage les parcours des enfants, proposer un accompagnement "ajusté, structuré et mobilisable à plusieurs niveaux" et renforcer la coopération avec magistrats, services sociaux et partenaires médico-sociaux.