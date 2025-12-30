Faits Divers

Une rafale de tirs à l’arme automatique secoue ce quartier près de Lyon

La nuit a été brutalement interrompue par des tirs nourris.

Peu avant minuit, dans la nuit de dimanche à lundi, une série de coups de feu à l’arme automatique a éclaté rue du 8-Mai-1945, dans le quartier de Haute-Roche, à Oullins-Pierre-Bénite.

À l’arrivée des forces de l’ordre, 27 douilles jonchaient le sol, précise le Progrès. L’une d’elles a traversé le rideau métallique d’un commerce alimentaire situé à proximité. Par chance, aucune victime n’a été signalée.

Selon les premiers éléments, un point de deal proche pourrait avoir été visé, alors qu’il était vraisemblablement fermé. Les étuis découverts, de calibre 7,62, laissent ainsi penser qu’une arme de type Kalachnikov a pu être utilisée.

La police technique et scientifique a procédé aux constatations d’usage. Les images de vidéosurveillance ont été exploitées et plusieurs riverains ont été entendus. Le ou les auteurs sont activement recherchés. Ils pourraient avoir pris la fuite à bord d’un véhicule de couleur noire.
Une enquête de police est en cours.

4 commentaires
à noter le 30/12/2025 à 15:58

La police arrive toujours après la bataille

et ça continue... le 30/12/2025 à 15:57

Un jour, une fusillade... Tout va bien pour notre cher gouvernement tans que ça ne fais pas de vagues.

Shithole story le 30/12/2025 à 15:51

C'est l'histoire d'un système politique qui braque 60% de revenus à ses populations autochtones pour les refiler à des familles d'allogènes histoire de ramener les cousins et cousines futurs électeurs du parti, et de brigadiers go muscu qui font le travail de soubrettes, ça constate pour eux, ça sévit et ça amende quand c'est nous. "oula mais c'est interdit cette gazeuse monsieur, la rue est sûr on é là"
Vivement la restauration.

J'peux pas, l'escalator est en panne le 30/12/2025 à 15:16

Bizarre, Colas la ramène pas ?

Pas surprenant le 30/12/2025 à 15:09

Avec une police qui menace de tirer sur les agriculteurs et qui fuient devant les racailles...

oui-oui le 30/12/2025 à 14:52

Qui tient la rue tient le pays.

