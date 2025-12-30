Une rafale de tirs à l’arme automatique secoue ce quartier près de Lyon

Peu avant minuit, dans la nuit de dimanche à lundi, une série de coups de feu à l’arme automatique a éclaté rue du 8-Mai-1945, dans le quartier de Haute-Roche, à Oullins-Pierre-Bénite.

À l’arrivée des forces de l’ordre, 27 douilles jonchaient le sol, précise le Progrès. L’une d’elles a traversé le rideau métallique d’un commerce alimentaire situé à proximité. Par chance, aucune victime n’a été signalée.

Selon les premiers éléments, un point de deal proche pourrait avoir été visé, alors qu’il était vraisemblablement fermé. Les étuis découverts, de calibre 7,62, laissent ainsi penser qu’une arme de type Kalachnikov a pu être utilisée.

La police technique et scientifique a procédé aux constatations d’usage. Les images de vidéosurveillance ont été exploitées et plusieurs riverains ont été entendus. Le ou les auteurs sont activement recherchés. Ils pourraient avoir pris la fuite à bord d’un véhicule de couleur noire.

Une enquête de police est en cours.