Épiphanie 2026 : où trouver la meilleure galette des rois de Lyon ? 

En 2026, la réponse semble faire consensus. La galette de la Maison Sève a en effet été sacrée le 4 novembre dernier "Produit préféré des Lyonnais".

La Maison Sève ajoute ainsi une nouvelle distinction à son palmarès. En ayant remporté le Prix des Lyonnais 2026, dans la catégorie alimentaire grâce à sa galette des rois, le maitre chocolatier pâtissier s'est démarqué face à 63 autres produits en lice. Une récompense décernée par la Ville de Lyon dans le cadre du label Fabriqué à Lyon et ses alentours.

Lors de cette édition 2026, quatre produits ont été distingués, chacun dans une catégorie différente. Outre la galette des rois de Sève, le jury a récompensé les céramiques décoratives et utilitaires d’Aline Selli (artisanat d’art), les lacets Pop Lacets de Only Seed (mode et accessoires) et les correspondances littéraires de l’Atelier des Lettres (produits manufacturés).

Déjà régulièrement citée parmi les meilleures galettes de Lyon, la création de la Maison Sève bénéficie aussi d’une reconnaissance dépassant les frontières locales. Des personnalités et médias spécialisés, comme Vincent Ferniot, Pierre Hermé, ou encore Le Mondeet le New York Times, l’ont déjà mise en avant.

Pour l’Épiphanie 2026, la galette est proposée en plusieurs versions — nature, praline ou chocolat — et s’accompagne d’une opération spéciale. Les fèves arborent les couleurs de LDLC, entreprise lyonnaise voisine du laboratoire de production de la maison. Mille fèves "bon d’achat" de 30 euros ont été glissées dans les galettes, en clin d’œil aux 30 ans de cette success-story lyonnaise portée par les frères De La Clergerie.

Côté tarifs, les prix s’échelonnent de 28 euros pour trois personnes à 69,90 euros pour dix convives.

Après la remise du prix, la Maison Sève a salué cette reconnaissance : "La Galette des Rois SÈVE élue 'Produit Préféré des Lyonnais 2026'. C’est à l’Hôtel de Ville de Lyon, ce mardi soir, que la Maison SÈVE s’est vue remettre cette distinction prestigieuse décernée par la Ville de Lyon dans le cadre du label Fabriqué à Lyon et ses alentours."

Le chocolatier-pâtissier ajoute :"notre galette emblématique s’est imposée comme le symbole gourmand de l’excellence artisanale lyonnaise." Et rappelle l’ancrage artisanal de la maison : "Depuis des décennies, la famille SÈVE perpétue le savoir-faire du feuilletage pur beurre et de la frangipane traditionnelle, façonnés à la main par nos pâtissiers." Avant de conclure : "Merci aux Lyonnaises et aux Lyonnais d’avoir choisi la Maison SÈVE. Vous êtes les gardiens vivants de l’artisanat local et du goût juste."