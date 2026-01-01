La plus grande dégustation de galettes des rois organisée à Lyon

L’Épiphanie se déroulera cette année le mardi 6 janvier. L’occasion de déguster la traditionnelle galette des rois pour les amateurs de cette gourmandise. Il sera également possible de prendre de l’avance à Lyon avec un évènement qui devrait en ravir plus d’un.

Une grande dégustation de galettes des rois est en effet organisée ce dimanche 4 janvier par Inside Lyon du côté d’In-Sted dans le 3e arrondissement de Lyon. Ce sont douze des meilleurs pâtissiers et boulangers de la capitale des Gaules qui seront présents pour faire déguster les galettes au public attendu du 10h à 18h.

On retrouvera par exemple les galettes des Frères Dorner, de Sève, de Caroline Hubert, de Mariller, de Little ou encore de Little. Une dégustation de cidres est également au programme tout comme des ateliers cuisine pour les enfants. Un pass permettra notamment aux visiteurs de goûter l’ensemble des galettes.

Toutes les informations sont à retrouver ici