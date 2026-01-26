Lyon : vaste opération de police dans ce quartier, 43 interpellations

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) du Rhône a conduit une opération "ville sécurité renforcée" à Lyon. Celle-ci s'est déroulée dans le quartier de la Croix-Rousse, entre le 20 et le 23 janvier 2026.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie de sécurisation déjà largement déployée sur le territoire. En 2025, vingt-sept opérations similaires ont été menées dans différents secteurs de Lyon.

Si des opérations identiques ont eu lieu en Presqu’île, aux Terreaux, à la Croix-Rousse, à la Guillotière ou encore à la Part-Dieu, d'autres ont aussi eu lieu dans plusieurs communes de la métropole comme Vénissieux, Villeurbanne, Bron, Rillieux-la-Pape, Meyzieu, Saint-Fons ou Oullins-Pierre-Bénite. Trois opérations ont déjà été organisées depuis le début de l’année 2026.

4 618 personnes contrôlées

Au total, 279 policiers nationaux, policiers municipaux, agents des directions départementales de la protection des populations et des finances publiques, ainsi que des agents de Keolis et de la RATP ont été mobilisés dans le cadre de ce dispositif de grande ampleur.

Le bilan communiqué par la préfecture fait état de 4 618 personnes contrôlées sur les 4 jours. Quarante-trois individus ont été interpellés, dont trois personnes en flagrant délit dans une enquête pour extorsion sous la menace d’armes blanches, une équipe de livraison de stupéfiants, un auteur de racket sur mineurs, un groupe de cinq mineurs auteurs d’extorsion sur un autre mineur, ainsi qu’une personne faisant l’objet d’un mandat de recherche pour des violences. Huit étrangers en situation irrégulière ont également été mis à disposition de la police aux frontières. Par ailleurs, 158 infractions ont été verbalisées, notamment pour usage de stupéfiants, défaut d’assurance ou délits routiers.

L’opération a aussi donné lieu à des contrôles économiques. Six commerces ont été inspectés dans le cadre d’une opération antifraude, permettant de relever dix-huit infractions, entraînant deux mises en demeure et deux avertissements. De nombreuses saisies ont été effectuées, parmi lesquelles une moto cross, trois trottinettes électriques, près de 2,3 kg de drogues, une batte de baseball, un chargeur d’arme de poing, quarante-neuf munitions, une montre remise à son propriétaire, une pince monseigneur, deux téléphones ainsi que 5 600 euros en numéraire.

À l’issue de cette opération, la Préfète du Rhône, Fabienne Buccio "félicite l’ensemble des services engagés dans cette opération au service de la sécurité du quotidien des habitants de la Croix-Rousse et de Lyon".