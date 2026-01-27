Politique

Près de Lyon : la déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté en visite à l’EPIDE de Meyzieu

La déléguée interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, Anne Rubinstein, se rendra ce mardi 27 janvier au centre EPIDE de Lyon-Meyzieu.

C'est ’un des plus importants établissements du réseau national dédié à l’insertion des jeunes en difficulté.

Cette visite officielle s’inscrit dans le cadre des travaux menés par l’État en faveur de la prévention de la pauvreté et de l’accès à l’autonomie des jeunes de 17 à 25 ans éloignés de l’emploi et de la formation. Le centre de Lyon-Meyzieu accueille actuellement 210 volontaires, accompagnés dans un parcours individualisé visant la construction d’un projet professionnel et l’insertion durable sur le marché du travail.

Sur place ce mardi matin, Anne Rubinstein sera accompagnée de la directrice générale de l’EPIDE, Camille Tubiana, ainsi que du commissaire à la lutte contre la pauvreté en Auvergne-Rhône-Alpes, Pierre Barrué. Le déplacement prévoit notamment une cérémonie des grandes couleurs, une visite des installations et des échanges avec les jeunes volontaires engagés dans le dispositif.

À travers ce déplacement, l’État entend mettre en lumière le rôle de l’EPIDE dans la réduction des inégalités sociales et l’accompagnement des publics les plus fragiles vers l’emploi, dans un cadre structurant associant formation, discipline collective et suivi social global.

avatar
Ex Précisions le 27/01/2026 à 09:30
D.K a écrit le 27/01/2026 à 07h51

Mon dieu ! Je savais même pas qu’il existe un delegé comme ça !!! 😂 mais vraiment, nous vivons dans un pays d’absurdités

Il en faut des places pour recaser tous leurs potes ;-)

D.K le 27/01/2026 à 07:51

Mon dieu ! Je savais même pas qu’il existe un delegé comme ça !!! 😂 mais vraiment, nous vivons dans un pays d’absurdités

