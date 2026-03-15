Le maire de Saint-Priest Gilles Gascon a obtenu 51,49% des voix. Il devance largement Tiffany Joncour (RN) et ses 17,30%. La porte-parole de Bruno Bernard, Manon Doyelle, n'est que 3e avec 17,19% des voix.
La circonscription de l'Est lyonnais rapporte 12 sièges.
Dimanche 15 Mars 2026 à 23h49
Métropolitaines : la circonscription Porte des Alpes remportée par Grand Coeur Lyonnais
Ce dimanche, il n'a fallu qu'un seul tour à Grand Coeur Lyonnais pour remporter la circonscription Porte des Alpes.
Le maire de Saint-Priest Gilles Gascon a obtenu 51,49% des voix. Il devance largement Tiffany Joncour (RN) et ses 17,30%. La porte-parole de Bruno Bernard, Manon Doyelle, n'est que 3e avec 17,19% des voix.
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