Métropolitaines : la circonscription Porte des Alpes remportée par Grand Coeur Lyonnais

Le maire de Saint-Priest Gilles Gascon a obtenu 51,49% des voix. Il devance largement Tiffany Joncour (RN) et ses 17,30%. La porte-parole de Bruno Bernard, Manon Doyelle, n'est que 3e avec 17,19% des voix.

La circonscription de l'Est lyonnais rapporte 12 sièges.