Politique

Métropolitaines : la circonscription Porte des Alpes remportée par Grand Coeur Lyonnais

Métropolitaines : la circonscription Porte des Alpes remportée par Grand Coeur Lyonnais

Ce dimanche, il n'a fallu qu'un seul tour à Grand Coeur Lyonnais pour remporter la circonscription Porte des Alpes.

Le maire de Saint-Priest Gilles Gascon a obtenu 51,49% des voix. Il devance largement Tiffany Joncour (RN) et ses 17,30%. La porte-parole de Bruno Bernard, Manon Doyelle, n'est que 3e avec 17,19% des voix.
La circonscription de l'Est lyonnais rapporte 12 sièges.

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