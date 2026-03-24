Environnement

"Prosol, stop cruauté" : L214 interpelle le fournisseur de Grand Frais près de Lyon

"Prosol, stop cruauté" : L214 interpelle le fournisseur de Grand Frais près de Lyon

Une action militante se déroule ce mardi 24 mars à Chaponnay devant le siège de Prosol, fournisseur de Grand Frais. L’association L214 demande au groupe de s’engager contre l’élevage intensif des poulets.

Nouvelle mobilisation en vue dans l’est lyonnais. Ce mardi 24 mars à midi, les militants de L214 organisent une action devant le siège du groupe Prosol, à Chaponnay, principal opérateur de l’enseigne Grand Frais.

Ils veulent ainsi pousser l’entreprise à s’engager à respecter le European Chicken Commitment (ECC), un référentiel visant à améliorer les conditions d’élevage et d’abattage des poulets.

Entre 12h et 13h30, les militants se rassembleront devant le site de Prosol, rue Juliette Récamier. Sur place, ils mettront en scène un "engagement géant" d’un mètre de haut, laissé volontairement non signé.

La mention "En attente de signature", inscrite en rouge, doit symboliser le refus du groupe de s’engager sur l’ensemble de ses activités.

Les bénévoles prévoient également de déployer une banderole "Prosol au service de l’élevage intensif" et d’inscrire à la craie des messages comme "Prosol, Stop Cruauté" aux abords du siège.

Des pratiques jugées "particulièrement cruelles"

L214 pointe plusieurs pratiques encore en vigueur dans les élevages fournisseurs du groupe : absence d’accès à l’extérieur et à la lumière naturelle, densités pouvant atteindre 20 poulets par mètre carré ou recours à des souches à croissance ultrarapide, accusées de générer de fortes souffrances.

L’association souligne que, si certaines enseignes du groupe comme Mon Marché ou fresh. ont pris des engagements, Prosol n’a pas encore étendu ces critères à l’ensemble de ses activités.

Pour L214, la situation contraste avec celle de nombreux acteurs de la grande distribution. Plusieurs enseignes nationales, dont Carrefour, Lidl ou encore E.Leclerc, se sont déjà engagées à appliquer les critères du European Chicken Commitment.

"Dans les publicités, Grand Frais se présente comme “le meilleur marché”. La réalité est pourtant bien différente : l’enseigne continue de s’approvisionner auprès des pires élevages intensifs de poulets", dénonce Victor Prandt, chargé de campagnes agroalimentaires pour L214.

"Il est plus que temps que Prosol s’engage, pour toutes ses activités, à respecter le European Chicken Commitment", conclut-il.

6 commentaires
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nanard le 24/03/2026 à 15:25

nanard toujour bloquer bravo le moderateur vive la liberte

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pasbouena le 24/03/2026 à 14:40
velobobo a écrit le 24/03/2026 à 13h36

On ne les entend pas avec la fin du ramadan sur les moutons égorgés vivants ?

Pas touche! Les maires LFIstes veillent au grain 🤣🤣🤣🤣

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Ex Précisions le 24/03/2026 à 14:37

Vu les prix du poulet chez grand frais je suis d'accord c'est scandaleux, ça aurait été chez Lidl ça paissait crème ;-)

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velobobo le 24/03/2026 à 13:36

On ne les entend pas avec la fin du ramadan sur les moutons égorgés vivants ?

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beurkkkkk le 24/03/2026 à 13:25

Achetez du poulet Ukrainien, c'est trop bon 🤔🤔

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L214 devrait s'attaquer aux abattages hallal et casher le 24/03/2026 à 13:20

Cette association recevrait d'un coup une marée de soutiens, et de moyens...

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