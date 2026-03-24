"Prosol, stop cruauté" : L214 interpelle le fournisseur de Grand Frais près de Lyon

Nouvelle mobilisation en vue dans l’est lyonnais. Ce mardi 24 mars à midi, les militants de L214 organisent une action devant le siège du groupe Prosol, à Chaponnay, principal opérateur de l’enseigne Grand Frais.

Ils veulent ainsi pousser l’entreprise à s’engager à respecter le European Chicken Commitment (ECC), un référentiel visant à améliorer les conditions d’élevage et d’abattage des poulets.

Entre 12h et 13h30, les militants se rassembleront devant le site de Prosol, rue Juliette Récamier. Sur place, ils mettront en scène un "engagement géant" d’un mètre de haut, laissé volontairement non signé.

La mention "En attente de signature", inscrite en rouge, doit symboliser le refus du groupe de s’engager sur l’ensemble de ses activités.

Les bénévoles prévoient également de déployer une banderole "Prosol au service de l’élevage intensif" et d’inscrire à la craie des messages comme "Prosol, Stop Cruauté" aux abords du siège.

Des pratiques jugées "particulièrement cruelles"

L214 pointe plusieurs pratiques encore en vigueur dans les élevages fournisseurs du groupe : absence d’accès à l’extérieur et à la lumière naturelle, densités pouvant atteindre 20 poulets par mètre carré ou recours à des souches à croissance ultrarapide, accusées de générer de fortes souffrances.

L’association souligne que, si certaines enseignes du groupe comme Mon Marché ou fresh. ont pris des engagements, Prosol n’a pas encore étendu ces critères à l’ensemble de ses activités.

Pour L214, la situation contraste avec celle de nombreux acteurs de la grande distribution. Plusieurs enseignes nationales, dont Carrefour, Lidl ou encore E.Leclerc, se sont déjà engagées à appliquer les critères du European Chicken Commitment.

"Dans les publicités, Grand Frais se présente comme “le meilleur marché”. La réalité est pourtant bien différente : l’enseigne continue de s’approvisionner auprès des pires élevages intensifs de poulets", dénonce Victor Prandt, chargé de campagnes agroalimentaires pour L214.

"Il est plus que temps que Prosol s’engage, pour toutes ses activités, à respecter le European Chicken Commitment", conclut-il.