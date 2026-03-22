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Vers une cohabitation, Grégory Doucet reste maire et Véronique Sarselli remporte la Métropole de Lyon : suivez notre direct !

Vers une cohabitation, Grégory Doucet reste maire et Véronique Sarselli remporte la Métropole de Lyon : suivez notre direct !

Ce dimanche 22 mars, le second tour des élections municipales et métropolitaines se déroule à Lyon et dans le Rhône. La rédaction de LyonMag, en partenariat avec Radio Espace, vous propose de suivre la journée puis la soirée électorale en direct.

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Un peu moins le 22/03/2026 à 22:46
51 a écrit le 22/03/2026 à 22h42

La dernière estimation de France télé met Doucet à 51%...

Même 50,4

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Catalan le 22/03/2026 à 22:44

ok , victoire de Doucet.Probleme, c'est la droite qui a la région et la métropole,donc c'est la droite qui a les finances principales .c est bien connu, c est toujours ceux qui ont le pognon qui ont raison.

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51 le 22/03/2026 à 22:42

La dernière estimation de France télé met Doucet à 51%...

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Levaro le 22/03/2026 à 22:42
cbalokanmeme a écrit le 22/03/2026 à 22h19

Attendons de voir les résultats de la métropole. Tout (et plus encore) ce décidera là.

Ce que je vois c'est que la gamelle reste trop bonne et nos élus restent prêts à toutes les compromissions.

De la gabégie d'argent public dans tous les sens, de la gratuité partout, etc avec un niveau de service public à la ramasse.

Parler de gabégie d'argent public quand le principal argument de campagne de Sarselli est un tunnel de à 5 milliards d'euros avec péage est tout à fait risible.

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george le 22/03/2026 à 22:41
Next a écrit le 22/03/2026 à 22h33

Quand donne pour exemple de réussite, la guillotiere, on ferait mieux de se taire.

Il y a eu plus de fusillades à Lyon dans le derniers 6 ans que depuis la fin de la 2eme guerre mondiale. Faut arreter de croir aux bisounours sur la securité de Doucet...

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Jacques20 le 22/03/2026 à 22:39
MARCOPAULO a écrit le 22/03/2026 à 21h59

AULAS on va l entendre ce soir avec Sonny etc...?.. allez au cirque avec ses sbires
Mauvais candidat de la droite molle et de la macronie, la guerre des petits chefs commence demain
Allez Ouste la droite la plus bête de France

La droite, tu vas devoir la supporter, elle en a éjecté un.

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Francois Legogoloi le 22/03/2026 à 22:39

Aulas vient par le biais de ses équipes porter réclamation a la DNCG. Un audit de la VAR doit être commandé par la FIFA et cette élection n est pas terminée.

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Levro le 22/03/2026 à 22:39
Pierreiii a écrit le 22/03/2026 à 22h32

Sans l'argent de la métropole la doucette ne pourra rien faire , je me gausse !

Sarselli promet justement de mettre entre 3,2 et 5 milliards d'euros de la métropole ( votre argent donc ) dans un tunnel qui prendra une quinzaine d'années à être construit et financé par un péage. Du génie.

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Dommage le 22/03/2026 à 22:37

Grosse erreur de mettre la métropole aux mains d'incompétents… On va avoir un deuxième Laurent Wauquiez, en version féminine. Bon courage, ça va sentir mauvais là-bas, et pour nous aussi, nous allons devoir payer cher pour leurs incompétences au cours de ces 7 prochaines années, dont les effets se ressentiront sur 20 ans.

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Jacques20 le 22/03/2026 à 22:36
levar a écrit le 22/03/2026 à 21h28

près de 40 000 personnes décèdent chaque année de la pollution de l'air

Pour les lyonnais, la majorité meurt de la connerie. Toujours dans le déni ? Quant à la pollution, les jeunes sont les rois, jamais vu une ville aussi dégueulasse, les sacs McDonald's de partout, les bouteilles, les cannettes et j’en passe. Rappelle toi la fête de la musique 2025, un record de la saleté. Quant aux bouchons que vous créez en supprimant des voies, ça ne crée pas de pollution ? Si tu veux parler pollution, apprends déjà ce que c’est.

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Lyon humaniste le 22/03/2026 à 22:36
velobobo a écrit le 22/03/2026 à 21h15

Les lyonnais ont voté en toute connaissance de ce que représente cette extreme gauche. La violence, le rascisme, le fascisme et ses milices règneront désormais à Lyon.

Les Lyonnais ont voté l'humanisme, mot que vous détestez mais qui honore notre ville !

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Pardonnez les ils ne savent pas ce qu'ils font !! le 22/03/2026 à 22:35

Pardonnez les ils ne savent pas ce qu'ils font !!!
Pauvre Lyon.quand ils auront plus que leur bureau pouf pleurer et la ruine de la ville, insécurité et barbe obligatoire ils comprendront. Vous faites pitié!!! Lyon est devenue boboland quinoa avocat et connerie ecolo. J'en ris déjà quand on entendra ses mêmes idiots pleurer dans quelques temps...et le pseudo ecolo ayatholla vert pale ...on attend de voir la destruction de l'attractivité de lyon....pardonnez leur ils ne savent pas écore!!!pauvre Lyon pauvre France

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Gilbert du 69 le 22/03/2026 à 22:35
gadjo lyonnais a écrit le 22/03/2026 à 13h32

c'est simple, si les écolos passe c'est tous l'économie de la métropole qui s'effondre.
le plus important c'est la métropole .!
il le dit pas, mai elle est en ruine dans dans tous les termes .

Tous les indicateurs économiques disent le contraire, Lyon est une ville particulièrement dynamique économiquement.

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dernière estimation Lyon le 22/03/2026 à 22:35

50,85% pour Doucet à 22h30 (source : logiciel de la Ville de Lyon)

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OH le 22/03/2026 à 22:35

J'aimerais tellement que le gars qui m'a répondu que j'aurais une drôle de surprise le 22 mars quand j'ai dit qu'il s'imaginait trop "majoritaire" alors qu'ils restent "minoritaires" comme en 2022.
CHEH... Sortez un peu... Tu n'es pas le centre du monde. Vous connaissez pas la ville.

Et l'autre là qui a dit se barrer si Doucet était réélu. J'espère que tu es déjà parti loin.

Bref, les lyonnais, les vrais, ont parlé.

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Next le 22/03/2026 à 22:33
Gilbert du 69 a écrit le 22/03/2026 à 22h28

Comment cela se fait-il que personne n'a l'air de se rappeler que LFI était en 2020 dans l'union avec Doucet ? À l'époque on entendait les ridicules critiques à l'encontre des ecolos "pastèques" (verts à l'extérieur, rouge à l'intérieur). Et pourtant doucet, avec LFI a augmenté le budget de la sécurité, embauché plus de policiers municipaux, fait des alliances avec la préfecture pour plus de policiers nationaux et des brigades spéciales à la guillotiere...
Votre bord ne sait que calomnier et raconter n'importe quoi, les faits vous donnent toujours tord mais vous continuez à répéter en boucle des sornettes sans même prendre la peine de vous renseigner un minimum. C'est pathétique...

Quand donne pour exemple de réussite, la guillotiere, on ferait mieux de se taire.

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Pourquoi détestez-vous Lyon ? le 22/03/2026 à 22:33
Katya a écrit le 22/03/2026 à 21h29

Lyon va donc continuer à disparaitre.
A reculer.
A devenir un territoire perdu de la France.

Vous racontez n'importe quoi . Lyon est une si belle ville où il fait bon vivre contrairement à ce que disent les pleurnichards droitards. Lyon humaniste ! Vive Lyon !

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D'où c'est ? le 22/03/2026 à 22:33
lg a écrit le 22/03/2026 à 21h24

6 ans de commentaires idiots qui nous disaient que Doucet à éte élu grâce au COVID, qu'il ne ferait qu'un mandat....

Les Lyonnais ont choisi, qu'ils ne se plaignent pas après.

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Gilbert du 69 le 22/03/2026 à 22:32
arrêtons de protéger les criminels a écrit le 22/03/2026 à 21h11

les alliances ont parlé, il a gagné avec LFI, aujourd'hui ils mangent dans la même assiette et demain ils sont de nouveaux en guerre guerre. vous l'avez voulu, vous l'avez eu, maintenant vous aller payer. les politiques ne fonds que des promesses de campagnes. la réalité sera toute autre.

Au lieu de répéter des inepties regardez la réalité en face : doucet a été élu déjà avec LFI en 2020... LFI était dans la majorité depuis, aucun changement, si ce n'est que les médias ont tout fait ces dernieres années pour descendre LFI. C'est pathétique de ne rien savoir mais de hurler avec les loups. Il faudrait un minimum d'éducation politique dans ce pays, pour au moins apprendre à se renseigner au lieu de répéter bêtement les éléments de langage.

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Pierreiii le 22/03/2026 à 22:32

Sans l'argent de la métropole la doucette ne pourra rien faire , je me gausse !

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Rmp67 le 22/03/2026 à 22:30
Lot de consolation a écrit le 22/03/2026 à 21h52

Mais Aulas est qualifié pour jouer en "League Conseiller municipal Conference" pour sauver ses 6 prochaines saisons.

Heureusement que les locaux de la métropole sont aux dernières normes pmr pour jma

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bien profond le 22/03/2026 à 22:29
Je prepare mes valises a écrit le 22/03/2026 à 21h55

Je vais aller habiter dans une ville apaisée. Marre de cette ville livrée à la merci des extrémistes de tous poils ! Et aussi marre de payer !

Doucet a mis en vente une nouvelle pommade, passer commande svp

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Corto le 22/03/2026 à 22:28
Faja69 a écrit le 22/03/2026 à 22h03

tu sais ce que signifie...être faciste ?

Il a pas l’air de savoir

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Gilbert du 69 le 22/03/2026 à 22:28
Du courage, il lui en faudra a écrit le 22/03/2026 à 21h36

Bon courage au maire, pour recruter des policiers avec LFI au conseil municipal.
Mais, il lui reste, les repas des écoles primaires et leurs cantines.
La réalité, c’est que ce sera très compliqué pour Doucet si la métropole est à droite.
Les 100 km de pistes cyclables du programme, cela semble compliqué.
La ZTL, bientôt terminée ?

Comment cela se fait-il que personne n'a l'air de se rappeler que LFI était en 2020 dans l'union avec Doucet ? À l'époque on entendait les ridicules critiques à l'encontre des ecolos "pastèques" (verts à l'extérieur, rouge à l'intérieur). Et pourtant doucet, avec LFI a augmenté le budget de la sécurité, embauché plus de policiers municipaux, fait des alliances avec la préfecture pour plus de policiers nationaux et des brigades spéciales à la guillotiere...
Votre bord ne sait que calomnier et raconter n'importe quoi, les faits vous donnent toujours tord mais vous continuez à répéter en boucle des sornettes sans même prendre la peine de vous renseigner un minimum. C'est pathétique...

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Gir100 le 22/03/2026 à 22:27

Bravo présidente Sarselli 👍
Honte au reste le marasme continue une association d'antisémite notoire

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C'est moi le 22/03/2026 à 22:26

Match nul 0-0 on va avoir droit à un septennat bloqué, comme un automobilist à Lyon..
Tout ca pour ca?
Vive l'abstention!

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Pas surpris ! le 22/03/2026 à 22:24
les guignolos a écrit le 22/03/2026 à 21h40

Tout ceux qui article après article depuis 6 ans commentait l'illégitimité de Doucet et du fait qu'il dégagera en 2026.

Vous êtes où ? Hahahahahahaha

Le 1° a monté sur la selle éjectable est BB (pas Bardot). Or le budget de la métropole c'est près de 4 foi scelyui de la ville ! LOL !

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Demi-aveu le 22/03/2026 à 22:22
Déçu mais pas surpris a écrit le 22/03/2026 à 21h43

Pas surpris car l'équipe a cru d'office qu'elle allait passer au premier tour avec également ses alliances contre nature.
Mon candidat Aulas aurait dû faire le débat.
Madame Sarselli aurait dû comprendre que ne pas répondre aux email d'interrogation est une erreur politique.
Lyon n'est pas une ville de foot commebon le fait croire...
En 2020 Monsieur Doucet est passé par erreur.
En 2026, il est passé car pas de véritable opposition.... Que des opportunistes de la politique dans le camp de Monsieur Aulas

"pas de véritable opposition", autrement dit vous reconnaissez que quoi qu'il en soit, Doucet est le politique qui bosse le plus dans le paysage lyonnais actuel donc ?
Son opposition n'a ni véritable projet, ni de vrai argument d'opposition au programme passé et à venir de Doucet.
C'est presque une invitation à la Mairie actuelle de bosser moins, l'opposition est censé tiré vers le haut, pas vers le bas.
Les doitardés habituels de ce site ne font rien de plus que tantôt pleurer, tantôt insulter.

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AntiLFI le 22/03/2026 à 22:22

La Métropole est une collectivité territoriale unique en France. Ses compétences sont énormes.
Quant à Lyon, les résultats semblent serrés et l’écart se réduit de minutes en minutes.

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MARCOPAULO le 22/03/2026 à 22:21

Sur fr3 le comique maire LR de la presqu'île donne doucet deuxième. Bravo consternant !

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Repondre le 22/03/2026 à 22:20
Anti gauchosphere a écrit le 22/03/2026 à 22h07

Bon ben en définitive, sans la métropole, Greg l'ecolo sera réduit à l'état de pot de fleurs et nanard en compost, voilà de la bonne écologie 👍🤣

Encore un qui pense que les uns ont gagné et inversement. Lyon est rien sans la métropole et la métropole n est rien sans lyon. La réalité c est qu il y a statut quo et que la métropole ne pourra rien Faire dans lyon. maintenant on va pouvoir juger sur pièce. Il sera drôle que la presidente dz la métropole fasse ce qu'elle a reprochée à la précédente majorité à savoir imposer

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cbalokanmeme le 22/03/2026 à 22:19

Attendons de voir les résultats de la métropole. Tout (et plus encore) ce décidera là.

Ce que je vois c'est que la gamelle reste trop bonne et nos élus restent prêts à toutes les compromissions.

De la gabégie d'argent public dans tous les sens, de la gratuité partout, etc avec un niveau de service public à la ramasse.

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Échec des écologistes en France le 22/03/2026 à 22:17

Bordeaux, Strasbourg, Métropole de Lyon … les écolos sont battus.

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Pascal 12 le 22/03/2026 à 22:17

La métropole sera dirigée par Véronique Sarselli.
🟦 Métropole (plus grosse part de l’argent)

Elle finance :
• transports (TCL, métro, tram)
• RSA et aides sociales
• routes principales
• urbanisme et logement
• développement économique
Budget 2026: 4 milliards

La ville de Lyon sera dirigée par Grégory Doucet.
Elle finance :
• écoles primaires
• culture (bibliothèques, événements)
• crèches et services de quartier
• espaces verts locaux
• vie quotidienne
Budget 2026 1, 2 milliards

Les grandes décisions seront prises par l’équipe de Mme Sarselli, la fête est terminée pour mR Doucet.

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Je te tiens par la barbichette le 22/03/2026 à 22:16

Verra bien qui rira le dernier !!! Merci Monsieur Aulas pour votre Aide !! On va le creuser ce tunnel !!! hihi !

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Tout bleu .. le 22/03/2026 à 22:12
bien d'accord a écrit le 22/03/2026 à 21h18

je suis bien d'accord, en 6 ans les escrolocs n'ont rien fait, pas de travaux, pas de voies cyclables, le néant : on voulait du changement mais Aulas proposait des travaux et on a dit non !

En fait ce sont les écolos de la métropole qui ont fait le job. Doucet a fait les bâches de Bellecour.
Et sinon, tu as des infos des écolos de la métropole ?
Pas sûr que pendant les 7 ans à venir, il se fasse beaucoup de pistes cyclables …
La ZTL, c’est plié.
L’autoroute à velo rue de la république c’est fini.
Etc, etc

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Léa le 22/03/2026 à 22:09
en effet a écrit le 22/03/2026 à 22h06

il votent a la Métropole ...

Aulas oust dehors !!!

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Calahann le 22/03/2026 à 22:09
Faja69 a écrit le 22/03/2026 à 22h03

tu sais ce que signifie...être faciste ?

C'est quoi être facho ? Faut juste tourner sa tête à l'extrême droite 😘

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J’aimerais pas être policier municipal à Lyon le 22/03/2026 à 22:09
Château fort a écrit le 22/03/2026 à 22h03

Doucet esseulé dans son château fort...

Avec ses amis LFI, il sera au top.
Vivement, les premières discussions avec sa police municipale. Que va-t-il leur dire ?

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Anti gauchosphere le 22/03/2026 à 22:07

Bon ben en définitive, sans la métropole, Greg l'ecolo sera réduit à l'état de pot de fleurs et nanard en compost, voilà de la bonne écologie 👍🤣

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en effet le 22/03/2026 à 22:06
exact a écrit le 22/03/2026 à 21h28

Exactement ! Les bagnolards ne votent pas à Lyon ! Qu'ils s'occupent de leur petit bled !

il votent a la Métropole ...

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C'est moi le 22/03/2026 à 22:05

C'était simple à deviner quand tu te présente sous l'étiquette macroniste deja ta presque perdu d'avance..
Et pourtant il était largement en tête tant qu'il n'ouvrait pas sa bouche..
Il aurait du faire une campagne sur Twitter il aurait peut etre gagné..
A partir du moment ou il a commencé à s'exprimer avec des caméras autour de lui c'était mort..
C'est une bonne leçon à méditer..

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Faja69 le 22/03/2026 à 22:03
Calahann a écrit le 22/03/2026 à 21h37

Moi Calahann, je souhaiterai faire part de toutes mes condoléances à toutes les droites lyonnaises et ce, depuis la droite bidon jusqu'à la plus raciste .
Vous les fachos qui aviez bien en amont, genre 1 an plutôt voire encore plus loin, prédis une raclée à la gauche lyonnaise avec convictions et persistance et vous voilà dorénavant bredouille comme un cafard sous une babouche .
Vos arrogances mutuelles vous ont bien nuis sur ce coup là !
UN GRAND BRAVO A LFI qui à sue prendre les bonnes décisions et donner une leçon à toute cette droite tordue .

tu sais ce que signifie...être faciste ?

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Dignité le 22/03/2026 à 22:03

La droite a gagné à la régulière, sans compromission.

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lxhu le 22/03/2026 à 22:03

Les leviers de commande sont au niveau de la métropole ainsi que l’avait voulu Gérard Colomb.

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J6 le 22/03/2026 à 22:03

La métropole perdue par la gauche...trop le seum et bien fait

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Métropole à droite le 22/03/2026 à 22:03

Et voilà une bonne nouvelle.

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Château fort le 22/03/2026 à 22:03

Doucet esseulé dans son château fort...

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un écolo joyeux le 22/03/2026 à 22:02

Qui veut la véritable recette de la soupe au quinoa ?

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feffe le 22/03/2026 à 22:00

le seum pour lynmag qui annoçait aulas gagnant!!!!

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