Dimanche 22 Mars 2026 à 20h50
Vers une cohabitation, Grégory Doucet reste maire et Véronique Sarselli remporte la Métropole de Lyon : suivez notre direct !
Ce dimanche 22 mars, le second tour des élections municipales et métropolitaines se déroule à Lyon et dans le Rhône. La rédaction de LyonMag, en partenariat avec Radio Espace, vous propose de suivre la journée puis la soirée électorale en direct.
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Même 50,4Signaler Répondre
ok , victoire de Doucet.Probleme, c'est la droite qui a la région et la métropole,donc c'est la droite qui a les finances principales .c est bien connu, c est toujours ceux qui ont le pognon qui ont raison.Signaler Répondre
La dernière estimation de France télé met Doucet à 51%...Signaler Répondre
Parler de gabégie d'argent public quand le principal argument de campagne de Sarselli est un tunnel de à 5 milliards d'euros avec péage est tout à fait risible.Signaler Répondre
Il y a eu plus de fusillades à Lyon dans le derniers 6 ans que depuis la fin de la 2eme guerre mondiale. Faut arreter de croir aux bisounours sur la securité de Doucet...Signaler Répondre
La droite, tu vas devoir la supporter, elle en a éjecté un.Signaler Répondre
Aulas vient par le biais de ses équipes porter réclamation a la DNCG. Un audit de la VAR doit être commandé par la FIFA et cette élection n est pas terminée.Signaler Répondre
Sarselli promet justement de mettre entre 3,2 et 5 milliards d'euros de la métropole ( votre argent donc ) dans un tunnel qui prendra une quinzaine d'années à être construit et financé par un péage. Du génie.Signaler Répondre
Grosse erreur de mettre la métropole aux mains d'incompétents… On va avoir un deuxième Laurent Wauquiez, en version féminine. Bon courage, ça va sentir mauvais là-bas, et pour nous aussi, nous allons devoir payer cher pour leurs incompétences au cours de ces 7 prochaines années, dont les effets se ressentiront sur 20 ans.Signaler Répondre
Pour les lyonnais, la majorité meurt de la connerie. Toujours dans le déni ? Quant à la pollution, les jeunes sont les rois, jamais vu une ville aussi dégueulasse, les sacs McDonald's de partout, les bouteilles, les cannettes et j’en passe. Rappelle toi la fête de la musique 2025, un record de la saleté. Quant aux bouchons que vous créez en supprimant des voies, ça ne crée pas de pollution ? Si tu veux parler pollution, apprends déjà ce que c’est.Signaler Répondre
Les Lyonnais ont voté l'humanisme, mot que vous détestez mais qui honore notre ville !Signaler Répondre
Pardonnez les ils ne savent pas ce qu'ils font !!!Signaler Répondre
Pauvre Lyon.quand ils auront plus que leur bureau pouf pleurer et la ruine de la ville, insécurité et barbe obligatoire ils comprendront. Vous faites pitié!!! Lyon est devenue boboland quinoa avocat et connerie ecolo. J'en ris déjà quand on entendra ses mêmes idiots pleurer dans quelques temps...et le pseudo ecolo ayatholla vert pale ...on attend de voir la destruction de l'attractivité de lyon....pardonnez leur ils ne savent pas écore!!!pauvre Lyon pauvre France
Tous les indicateurs économiques disent le contraire, Lyon est une ville particulièrement dynamique économiquement.Signaler Répondre
50,85% pour Doucet à 22h30 (source : logiciel de la Ville de Lyon)Signaler Répondre
J'aimerais tellement que le gars qui m'a répondu que j'aurais une drôle de surprise le 22 mars quand j'ai dit qu'il s'imaginait trop "majoritaire" alors qu'ils restent "minoritaires" comme en 2022.Signaler Répondre
CHEH... Sortez un peu... Tu n'es pas le centre du monde. Vous connaissez pas la ville.
Et l'autre là qui a dit se barrer si Doucet était réélu. J'espère que tu es déjà parti loin.
Bref, les lyonnais, les vrais, ont parlé.
Quand donne pour exemple de réussite, la guillotiere, on ferait mieux de se taire.Signaler Répondre
Vous racontez n'importe quoi . Lyon est une si belle ville où il fait bon vivre contrairement à ce que disent les pleurnichards droitards. Lyon humaniste ! Vive Lyon !Signaler Répondre
Les Lyonnais ont choisi, qu'ils ne se plaignent pas après.Signaler Répondre
Au lieu de répéter des inepties regardez la réalité en face : doucet a été élu déjà avec LFI en 2020... LFI était dans la majorité depuis, aucun changement, si ce n'est que les médias ont tout fait ces dernieres années pour descendre LFI. C'est pathétique de ne rien savoir mais de hurler avec les loups. Il faudrait un minimum d'éducation politique dans ce pays, pour au moins apprendre à se renseigner au lieu de répéter bêtement les éléments de langage.Signaler Répondre
Sans l'argent de la métropole la doucette ne pourra rien faire , je me gausse !Signaler Répondre
Heureusement que les locaux de la métropole sont aux dernières normes pmr pour jmaSignaler Répondre
Doucet a mis en vente une nouvelle pommade, passer commande svpSignaler Répondre
Il a pas l’air de savoirSignaler Répondre
Comment cela se fait-il que personne n'a l'air de se rappeler que LFI était en 2020 dans l'union avec Doucet ? À l'époque on entendait les ridicules critiques à l'encontre des ecolos "pastèques" (verts à l'extérieur, rouge à l'intérieur). Et pourtant doucet, avec LFI a augmenté le budget de la sécurité, embauché plus de policiers municipaux, fait des alliances avec la préfecture pour plus de policiers nationaux et des brigades spéciales à la guillotiere...Signaler Répondre
Votre bord ne sait que calomnier et raconter n'importe quoi, les faits vous donnent toujours tord mais vous continuez à répéter en boucle des sornettes sans même prendre la peine de vous renseigner un minimum. C'est pathétique...
Bravo présidente Sarselli 👍Signaler Répondre
Honte au reste le marasme continue une association d'antisémite notoire
Match nul 0-0 on va avoir droit à un septennat bloqué, comme un automobilist à Lyon..Signaler Répondre
Tout ca pour ca?
Vive l'abstention!
Le 1° a monté sur la selle éjectable est BB (pas Bardot). Or le budget de la métropole c'est près de 4 foi scelyui de la ville ! LOL !Signaler Répondre
"pas de véritable opposition", autrement dit vous reconnaissez que quoi qu'il en soit, Doucet est le politique qui bosse le plus dans le paysage lyonnais actuel donc ?Signaler Répondre
Son opposition n'a ni véritable projet, ni de vrai argument d'opposition au programme passé et à venir de Doucet.
C'est presque une invitation à la Mairie actuelle de bosser moins, l'opposition est censé tiré vers le haut, pas vers le bas.
Les doitardés habituels de ce site ne font rien de plus que tantôt pleurer, tantôt insulter.
La Métropole est une collectivité territoriale unique en France. Ses compétences sont énormes.Signaler Répondre
Quant à Lyon, les résultats semblent serrés et l’écart se réduit de minutes en minutes.
Sur fr3 le comique maire LR de la presqu'île donne doucet deuxième. Bravo consternant !Signaler Répondre
Encore un qui pense que les uns ont gagné et inversement. Lyon est rien sans la métropole et la métropole n est rien sans lyon. La réalité c est qu il y a statut quo et que la métropole ne pourra rien Faire dans lyon. maintenant on va pouvoir juger sur pièce. Il sera drôle que la presidente dz la métropole fasse ce qu'elle a reprochée à la précédente majorité à savoir imposerSignaler Répondre
Attendons de voir les résultats de la métropole. Tout (et plus encore) ce décidera là.Signaler Répondre
Ce que je vois c'est que la gamelle reste trop bonne et nos élus restent prêts à toutes les compromissions.
De la gabégie d'argent public dans tous les sens, de la gratuité partout, etc avec un niveau de service public à la ramasse.
Bordeaux, Strasbourg, Métropole de Lyon … les écolos sont battus.Signaler Répondre
La métropole sera dirigée par Véronique Sarselli.Signaler Répondre
🟦 Métropole (plus grosse part de l’argent)
Elle finance :
• transports (TCL, métro, tram)
• RSA et aides sociales
• routes principales
• urbanisme et logement
• développement économique
Budget 2026: 4 milliards
La ville de Lyon sera dirigée par Grégory Doucet.
Elle finance :
• écoles primaires
• culture (bibliothèques, événements)
• crèches et services de quartier
• espaces verts locaux
• vie quotidienne
Budget 2026 1, 2 milliards
Les grandes décisions seront prises par l’équipe de Mme Sarselli, la fête est terminée pour mR Doucet.
Verra bien qui rira le dernier !!! Merci Monsieur Aulas pour votre Aide !! On va le creuser ce tunnel !!! hihi !Signaler Répondre
En fait ce sont les écolos de la métropole qui ont fait le job. Doucet a fait les bâches de Bellecour.Signaler Répondre
Et sinon, tu as des infos des écolos de la métropole ?
Pas sûr que pendant les 7 ans à venir, il se fasse beaucoup de pistes cyclables …
La ZTL, c’est plié.
L’autoroute à velo rue de la république c’est fini.
Etc, etc
Aulas oust dehors !!!Signaler Répondre
C'est quoi être facho ? Faut juste tourner sa tête à l'extrême droite 😘Signaler Répondre
Avec ses amis LFI, il sera au top.Signaler Répondre
Vivement, les premières discussions avec sa police municipale. Que va-t-il leur dire ?
Bon ben en définitive, sans la métropole, Greg l'ecolo sera réduit à l'état de pot de fleurs et nanard en compost, voilà de la bonne écologie 👍🤣Signaler Répondre
il votent a la Métropole ...Signaler Répondre
C'était simple à deviner quand tu te présente sous l'étiquette macroniste deja ta presque perdu d'avance..Signaler Répondre
Et pourtant il était largement en tête tant qu'il n'ouvrait pas sa bouche..
Il aurait du faire une campagne sur Twitter il aurait peut etre gagné..
A partir du moment ou il a commencé à s'exprimer avec des caméras autour de lui c'était mort..
C'est une bonne leçon à méditer..
tu sais ce que signifie...être faciste ?Signaler Répondre
La droite a gagné à la régulière, sans compromission.Signaler Répondre
Les leviers de commande sont au niveau de la métropole ainsi que l’avait voulu Gérard Colomb.Signaler Répondre
La métropole perdue par la gauche...trop le seum et bien faitSignaler Répondre
Et voilà une bonne nouvelle.Signaler Répondre
Doucet esseulé dans son château fort...Signaler Répondre
Qui veut la véritable recette de la soupe au quinoa ?Signaler Répondre
le seum pour lynmag qui annoçait aulas gagnant!!!!Signaler Répondre