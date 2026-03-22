Vers une cohabitation, Grégory Doucet reste maire et Véronique Sarselli remporte la Métropole de Lyon : suivez notre direct !

Ce dimanche 22 mars, le second tour des élections municipales et métropolitaines se déroule à Lyon et dans le Rhône. La rédaction de LyonMag, en partenariat avec Radio Espace, vous propose de suivre la journée puis la soirée électorale en direct.