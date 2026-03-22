Le candidat Divers Centre a recueilli 46,42% des voix. Il devance la liste de Bénédicte Touchard, candidate Divers droite, qui a obtenu 36,71% des suffrages. La maire sortante, Véronique Dechamps, qui n'a cumulé que 16,87% des voix.
Dimanche 22 Mars 2026 à 23h13
Maxime Bost devient maire de La Mulatière
Maxime Bost a été élu maire de La Mulatière.
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