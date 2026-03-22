Politique

Maxime Bost devient maire de La Mulatière

Maxime Bost devient maire de La Mulatière
Maxime Bost devient maire de La Mulatière - Lyon Mag

Maxime Bost a été élu maire de La Mulatière.  

Le candidat Divers Centre a recueilli 46,42% des voix. Il devance la liste de Bénédicte Touchard, candidate Divers droite, qui a obtenu 36,71% des suffrages. La maire sortante, Véronique Dechamps, qui n'a cumulé que 16,87% des voix.

Tags :

Maxime Bost

la mulatière

municipales 2026

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.