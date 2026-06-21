Drogues, alcool, agressions : ce parking mal famé près de Lyon bientôt fermé la nuit

La municipalité de La Mulatière veut reprendre le contrôle du parking de l’Aquarium.

Le maire Maxime Bost annonce la mise en place d’une fermeture nocturne du site à partir du vendredi 26 juin. Car selon lui, le parking est devenu depuis plus de deux ans et demi un point de rassemblement nocturne générant de nombreuses nuisances.

La Ville évoque notamment des consommations de drogues, de protoxyde d’azote et d’alcool, mais aussi des signalements de prostitution et d’agressions transmis par les forces de l’ordre. Les riverains dénoncent également depuis plusieurs mois d’importantes nuisances sonores.

Face à cette situation, la commune indique avoir travaillé avec les services de la Métropole de Lyon, la police municipale et la police nationale afin de sécuriser le secteur.

À compter du 26 juin, le parking sera fermé chaque nuit entre 19 heures et 7 heures du matin. Dans un premier temps, des barrières mobiles seront installées et gérées par les services municipaux.

La Ville précise que les automobilistes devront avoir quitté les lieux avant 19 heures sous peine de verbalisation et d’une éventuelle mise en fourrière de leur véhicule.

Parallèlement à cette mesure d’urgence, la municipalité annonce travailler avec LPA Mobilités et la Métropole de Lyon sur un projet de réaménagement durable du parking.

Les travaux pourraient débuter d’ici la fin de l’année 2026 pour une livraison envisagée fin février 2027. Le futur équipement serait accessible 24 heures sur 24 et équipé d’un dispositif renforcé de vidéosurveillance.

D’ici là, la Ville affirme vouloir poursuivre la coordination avec les forces de l’ordre afin de prévenir tout déplacement des troubles vers d’autres secteurs de la commune.