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Drogues, alcool, agressions : ce parking mal famé près de Lyon bientôt fermé la nuit

Drogues, alcool, agressions : ce parking mal famé près de Lyon bientôt fermé la nuit
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La Ville de La Mulatière annonce la fermeture nocturne du parking de l’Aquarium à compter du vendredi 26 juin. La municipalité justifie cette décision par la multiplication des rassemblements, des nuisances et des faits de délinquance signalés sur le site.

La municipalité de La Mulatière veut reprendre le contrôle du parking de l’Aquarium.

Le maire Maxime Bost annonce la mise en place d’une fermeture nocturne du site à partir du vendredi 26 juin. Car selon lui, le parking est devenu depuis plus de deux ans et demi un point de rassemblement nocturne générant de nombreuses nuisances.

La Ville évoque notamment des consommations de drogues, de protoxyde d’azote et d’alcool, mais aussi des signalements de prostitution et d’agressions transmis par les forces de l’ordre. Les riverains dénoncent également depuis plusieurs mois d’importantes nuisances sonores.

Face à cette situation, la commune indique avoir travaillé avec les services de la Métropole de Lyon, la police municipale et la police nationale afin de sécuriser le secteur.

À compter du 26 juin, le parking sera fermé chaque nuit entre 19 heures et 7 heures du matin. Dans un premier temps, des barrières mobiles seront installées et gérées par les services municipaux.

La Ville précise que les automobilistes devront avoir quitté les lieux avant 19 heures sous peine de verbalisation et d’une éventuelle mise en fourrière de leur véhicule.

Parallèlement à cette mesure d’urgence, la municipalité annonce travailler avec LPA Mobilités et la Métropole de Lyon sur un projet de réaménagement durable du parking.

Les travaux pourraient débuter d’ici la fin de l’année 2026 pour une livraison envisagée fin février 2027. Le futur équipement serait accessible 24 heures sur 24 et équipé d’un dispositif renforcé de vidéosurveillance.

D’ici là, la Ville affirme vouloir poursuivre la coordination avec les forces de l’ordre afin de prévenir tout déplacement des troubles vers d’autres secteurs de la commune.

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la mulatière

5 commentaires
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Enfin le 21/06/2026 à 11:09
tout ça pour le mettre payant a écrit le 21/06/2026 à 10h09

Et scoop il va devenir payant..

Et alors….

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ghu le 21/06/2026 à 11:03

La nouvelle France par LFI

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Résonance le 21/06/2026 à 10:57
tout ça pour le mettre payant a écrit le 21/06/2026 à 10h09

Et scoop il va devenir payant..

LR obligé, faut payer les travaux, et augmenter la gentrification par l argent

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Volfony le 21/06/2026 à 10:54
Moi a écrit le 21/06/2026 à 10h41

Un fichier avec des belles amendes pour commencer à s'attaquer à ce genre de rassemblement de bons à rien qui ne cessent de défier l'autorité.

une expertise basée sur une analyse sociologique fine , sûrement que certains ''bon a rien '' sont ceux qui vous livrent vos colis, nettoient vos rues ....

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lpl le 21/06/2026 à 10:52

Et lieu ,parfois ,de prostitution

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Chris25 le 21/06/2026 à 10:50

Ville apaisée...

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Jacques20 le 21/06/2026 à 10:47
Kris Pinsch a écrit le 21/06/2026 à 10h02

encore une fois, on choisit la solution de facilité, on puni les honnêtes gens plutôt que de rentrer dans le lard des délinquants...

On punit qui ? La nuit, à part ces délinquants, ce parking n'est pas fréquenté, pas d'habitations à proxiimité.

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Moi le 21/06/2026 à 10:41

Un fichier avec des belles amendes pour commencer à s'attaquer à ce genre de rassemblement de bons à rien qui ne cessent de défier l'autorité.

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tout ça pour le mettre payant le 21/06/2026 à 10:09

Et scoop il va devenir payant..

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Lyonnais07 le 21/06/2026 à 10:08

Ce n’est pas forcément l’urbanisme, les aménagements qui sont en cause. C’est une certaine « population » parfaitement identifiée. Mais on ne fait rien. On va dépenser des fortunes pour réaménager l’espace public, aux frais de la « princesse » (le contribuable). Une fois encore une très mauvaise réponse à un problème parfaitement connu.

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Kris Pinsch le 21/06/2026 à 10:02

encore une fois, on choisit la solution de facilité, on puni les honnêtes gens plutôt que de rentrer dans le lard des délinquants...

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