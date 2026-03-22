Politique

Marylène Millet battue par Jules Guillemot à Saint-Genis-Laval

Marylène Millet battue par Jules Guillemot à Saint-Genis-Laval
Marylène Millet battue par Jules Guillemot à Saint-Genis-Laval - LyonMag

Les habitants de Saint-Genis-Laval vont avoir un nouveau maire.

Marylène Millet a été battue ce dimanche lors du deuxième tour des élections municipales. La maire sortante a obtenu 32,03% des voix, derrière Jules Guillemot qui est donc élu maire de Saint-Genis-Laval avec 39,43% des suffrages. 

Deux autres candidats étaient en lice. Thierry Monnet a recueilli 16,68% des voix tandis que la candidate RN, Agnès Marion, a cumulé 11,87% des votes.

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saint-genis-laval

municipales 2026

Jules Guillemot

2 commentaires
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Watt le 22/03/2026 à 23:05
Sabine a écrit le 22/03/2026 à 22h51

Toutes mes félicitations Mr Jules Guillemot.

Un mandat à été interminable je me dispense de tout effet nuisibles.

Bravo Jules et son équipe nous allons retrouver sérénité et retrouver st genis au cœur

🙏

Qu'est ce que vous reprocher à la maire?

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Sabine le 22/03/2026 à 22:51

Toutes mes félicitations Mr Jules Guillemot.

Un mandat à été interminable je me dispense de tout effet nuisibles.

Bravo Jules et son équipe nous allons retrouver sérénité et retrouver st genis au cœur

🙏

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