Marylène Millet battue par Jules Guillemot à Saint-Genis-Laval

Marylène Millet a été battue ce dimanche lors du deuxième tour des élections municipales. La maire sortante a obtenu 32,03% des voix, derrière Jules Guillemot qui est donc élu maire de Saint-Genis-Laval avec 39,43% des suffrages.
Deux autres candidats étaient en lice. Thierry Monnet a recueilli 16,68% des voix tandis que la candidate RN, Agnès Marion, a cumulé 11,87% des votes.
Qu'est ce que vous reprocher à la maire?Signaler Répondre
Toutes mes félicitations Mr Jules Guillemot.Signaler Répondre
Un mandat à été interminable je me dispense de tout effet nuisibles.
Bravo Jules et son équipe nous allons retrouver sérénité et retrouver st genis au cœur
🙏