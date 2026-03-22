Marylène Millet battue par Jules Guillemot à Saint-Genis-Laval

Marylène Millet a été battue ce dimanche lors du deuxième tour des élections municipales. La maire sortante a obtenu 32,03% des voix, derrière Jules Guillemot qui est donc élu maire de Saint-Genis-Laval avec 39,43% des suffrages.

Deux autres candidats étaient en lice. Thierry Monnet a recueilli 16,68% des voix tandis que la candidate RN, Agnès Marion, a cumulé 11,87% des votes.