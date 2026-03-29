Villeurbanne : une injection esthétique illégale dans un Airbnb vire au drame, une cliente décède

Le drame s’est noué dans un appartement loué via Airbnb, rue Frédéric-Mistral, à Villeurbanne, dans le quartier Ferrandière – Maisons neuves. Vendredi 20 mars, une femme d’une trentaine d’années est soupçonnée d’avoir pratiqué une injection esthétique illégale ayant couté la vie à une cliente, rapporte la Dépêche.

Assistée d’un collaborateur, elle aurait injecté un mélange d’acide hyaluronique et de lidocaïne dans les fesses d’une patiente âgée d’une quarantaine d’années.

Peu après l’intervention, la victime aurait ressenti une violente douleur au thorax avant de s’effondrer. Elle aurait été victime d’un arrêt cardiaque. Malgré une tentative de réanimation engagée sur place par la fausse médecin, puis poursuivie par les secours (Samu et pompiers) la quadragénaire n’a pas pu être sauvée.

Selon les premiers éléments, elle pourrait avoir succombé à une embolie pulmonaire consécutive à l’injection.

La praticienne présumée a été interpellée et placée en garde à vue pour homicide involontaire et exercice illégal de la médecine. À l’issue de sa garde à vue, elle a été mise en examen puis placée en détention provisoire.

Son collaborateur avait quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. L’enquête, d’abord confiée à la Division Est de la sécurité publique de Lyon, a été reprise par la Division de la criminalité territoriale (DCT).

La suspecte serait une influenceuse active sur les réseaux sociaux, proposant des actes esthétiques à bas coût dans différentes villes, souvent depuis des logements loués, en dehors de tout cadre sanitaire réglementé. Au total, trois personnes ont été mises en examen dans ce dossier pour homicide involontaire. Deux d’entre elles sont originaires de Toulouse.