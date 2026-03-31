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Lyon : une mobilisation limitée dans les établissements scolaires, mais un malaise persistant

Lyon : une mobilisation limitée dans les établissements scolaires, mais un malaise persistant

Le mouvement de grève dans l’Éducation nationale, ce mardi 31 mars, a été peu suivi dans l’académie de Lyon. Si la mobilisation reste modérée chez les enseignants, elle est nettement plus marquée du côté de la vie scolaire.

La journée de mobilisation nationale dans l’Éducation nationale n’a pas provoqué de forte perturbation à Lyon et dans son académie. Selon les chiffres communiqués par le ministère, le taux de grévistes reste globalement limité, avec une participation estimée à 6,75% dans l’académie de Lyon.

Dans le détail, la mobilisation est légèrement plus élevée chez les enseignants, avec 7,76% de grévistes. Elle atteint 8,44 % dans le premier degré et 7,30% dans le second degré, des niveaux proches des moyennes nationales.

Si les enseignants se sont relativement peu mobilisés, la situation est différente du côté de la vie scolaire.

Les personnels concernés affichent un taux de grévistes nettement plus élevé, à 26,35% dans l’académie de Lyon. Un chiffre qui traduit un malaise plus marqué dans ces fonctions souvent moins visibles mais essentielles au fonctionnement des établissements.

La participation varie également selon les types d’établissements. Dans les collèges, le taux de grévistes est estimé à 9,65%, contre 5,09% dans les lycées généraux et technologiques, et seulement 3,29% dans les lycées professionnels.

Des niveaux qui confirment une mobilisation globalement contenue, malgré un contexte social tendu autour des moyens alloués à l’Éducation nationale.

À l’échelle nationale, la tendance est similaire. Le ministère évoque une participation moyenne de 7,56%, avec un pic à 13,2% dans le premier degré. Là encore, les personnels de vie scolaire se distinguent avec près de 17% de grévistes.  

À Lyon comme ailleurs, cette journée de grève n’a donc pas entraîné de blocage massif des établissements.

3 commentaires
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No Kids et fier de l'être! le 31/03/2026 à 17:39

Il y a moins d'enfants, normal qu'ils ferment des classes!

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Ex Précisions le 31/03/2026 à 16:34

J'ai l'impression que les enseignants sont aussi désœuvrés que leurs élève de nos jours ;-)
En même temps je les comprend avec 9 ans de macronisme à supprimer tous les services publics, ils n'ont plus qu'à espérer que l'an prochain l'élu le moins détesté ne sera pas du type E.Philippe qui est encore pire dans le domaine...

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Henry Golant le 31/03/2026 à 16:15

Encore un flop pour les gauchistes.

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