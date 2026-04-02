Economie

Lyon : APICIL franchit les 4 milliards d’euros et accélère avec son plan Impulsions 2028

Lyon : APICIL franchit les 4 milliards d’euros et accélère avec son plan Impulsions 2028

Le groupe lyonnais APICIL a dépassé en 2025 le cap des 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Une performance record qui s’accompagne du lancement d’un nouveau plan stratégique axé sur le client, la RSE et l’innovation.

Le Groupe APICIL confirme sa solidité. En 2025, l’acteur lyonnais franchit pour la première fois le seuil des 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, tout en enregistrant un résultat combiné record de 65 millions d’euros, en hausse de 12%.

Une dynamique portée par l’ensemble de ses métiers, dans un contexte pourtant marqué par les incertitudes économiques et géopolitiques.

"Dans un environnement particulièrement instable, 2025 restera une année marquante […] tout en réalisant un résultat net historique", souligne Philippe Barret, directeur général du groupe.

Les résultats sont en progression sur l’ensemble des activités : la santé atteint 939 millions d’euros (+5,6%), la prévoyance 655 millions d’euros (+5,3%) et l’épargne grimpe à 2,43 milliards d’euros (+5,2%).

Les actifs sous gestion progressent eux aussi pour atteindre 27,4 milliards d’euros, confirmant la robustesse du modèle.

Le groupe affiche également un ratio de solvabilité de 182%, signe de sa solidité financière.

L’année 2025 marque aussi le lancement du plan stratégique Impulsions 2028, structuré autour de trois priorités : satisfaction client, engagement sociétal et innovation technologique.

"Ce modèle, qui associe offres assurantielles et bancaires […] nous permet de nous positionner de manière singulière sur le marché", insiste Philippe Barret.

2026 sous vigilance mais avec confiance

Pour 2026, le groupe adopte une ligne prudente, tout en poursuivant ses ambitions.

Déploiement de nouvelles offres d’épargne, développement autour de la santé mentale, accompagnement des aidants : plusieurs chantiers sont déjà lancés.

"Notre capacité d’adaptation et la diversité de nos métiers constituent des atouts essentiels", affirme le directeur général.

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Apicil

8 commentaires
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Ah bon le 04/04/2026 à 09:41
Lyyyyyoooonnnnnnn a écrit le 02/04/2026 à 19h23

les remboursements sont en phase avec le contrat que vous avez souscrit, payez plus et vous serez mieux remboursé 🤷🏻‍♂️

Encore un qui a mangé un clown.

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le déni le 03/04/2026 à 15:06
Ex Précisions a écrit le 02/04/2026 à 23h05

211 milliards c'est sans les autres aides et abattements fiscaux.
Et pour info les impôts et taxes des entreprises faisaient rentrer 88 milliards en 2022 dans les caisses de l'état par 500...
C'est qui les assistés en France ?

vous oubliez les charges ; les entreprises sont matraquées en France ; bien plus que dans le reste de l'Europe et de l 'OCDE

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Ex Précisions le 02/04/2026 à 23:05
ben quand meme a écrit le 02/04/2026 à 19h42

une modeste contrepartie de l'ordre de 500 milliards de taxes et impots divers

211 milliards c'est sans les autres aides et abattements fiscaux.
Et pour info les impôts et taxes des entreprises faisaient rentrer 88 milliards en 2022 dans les caisses de l'état par 500...
C'est qui les assistés en France ?

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Chris25 le 02/04/2026 à 22:15
Ex Précisions a écrit le 02/04/2026 à 16h53

J'ai bien l'éco sur LM toutes les entreprises ont l'air d'aller super bien, l'effet 211 milliards que l'état leur donne par an sans contrepartie ?

Tout à fait ! 👍👍👍

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ben quand meme le 02/04/2026 à 19:42
Ex Précisions a écrit le 02/04/2026 à 16h53

J'ai bien l'éco sur LM toutes les entreprises ont l'air d'aller super bien, l'effet 211 milliards que l'état leur donne par an sans contrepartie ?

une modeste contrepartie de l'ordre de 500 milliards de taxes et impots divers

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Lyyyyyoooonnnnnnn le 02/04/2026 à 19:23
senior48 a écrit le 02/04/2026 à 18h29

vu a mauvaise qualité de leur remboursement, on ne s'étonnera pas

les remboursements sont en phase avec le contrat que vous avez souscrit, payez plus et vous serez mieux remboursé 🤷🏻‍♂️

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senior48 le 02/04/2026 à 18:29

vu a mauvaise qualité de leur remboursement, on ne s'étonnera pas

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Ex Précisions le 02/04/2026 à 16:53

J'ai bien l'éco sur LM toutes les entreprises ont l'air d'aller super bien, l'effet 211 milliards que l'état leur donne par an sans contrepartie ?

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