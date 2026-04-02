Lyon : APICIL franchit les 4 milliards d’euros et accélère avec son plan Impulsions 2028

Le Groupe APICIL confirme sa solidité. En 2025, l’acteur lyonnais franchit pour la première fois le seuil des 4 milliards d’euros de chiffre d’affaires, tout en enregistrant un résultat combiné record de 65 millions d’euros, en hausse de 12%.

Une dynamique portée par l’ensemble de ses métiers, dans un contexte pourtant marqué par les incertitudes économiques et géopolitiques.

"Dans un environnement particulièrement instable, 2025 restera une année marquante […] tout en réalisant un résultat net historique", souligne Philippe Barret, directeur général du groupe.

Les résultats sont en progression sur l’ensemble des activités : la santé atteint 939 millions d’euros (+5,6%), la prévoyance 655 millions d’euros (+5,3%) et l’épargne grimpe à 2,43 milliards d’euros (+5,2%).

Les actifs sous gestion progressent eux aussi pour atteindre 27,4 milliards d’euros, confirmant la robustesse du modèle.

Le groupe affiche également un ratio de solvabilité de 182%, signe de sa solidité financière.

L’année 2025 marque aussi le lancement du plan stratégique Impulsions 2028, structuré autour de trois priorités : satisfaction client, engagement sociétal et innovation technologique.

"Ce modèle, qui associe offres assurantielles et bancaires […] nous permet de nous positionner de manière singulière sur le marché", insiste Philippe Barret.

2026 sous vigilance mais avec confiance

Pour 2026, le groupe adopte une ligne prudente, tout en poursuivant ses ambitions.

Déploiement de nouvelles offres d’épargne, développement autour de la santé mentale, accompagnement des aidants : plusieurs chantiers sont déjà lancés.

"Notre capacité d’adaptation et la diversité de nos métiers constituent des atouts essentiels", affirme le directeur général.