Rhône : le portique du pont de Chazay-d’Azergues remis en place après les dégradations

Le dispositif de sécurité est de retour. Le portique du pont traversant l’Azergues, entre Chazay-d’Azergues et Marcilly-d’Azergues, a été remis en place le 30 mars après avoir été endommagé début février.

L’installation a nécessité une interruption temporaire de la circulation, avec la mise en place d’une déviation.

Le portique avait été retiré dès le 18 février pour permettre la réouverture de la circulation sur cet axe.

Ce dispositif est pourtant essentiel : le pont est soumis à des restrictions strictes, avec une hauteur limitée à 2 mètres et un tonnage maximal de 2 tonnes. Ces contraintes visent à protéger l’ouvrage, régulièrement fragilisé par des véhicules qui ne respectent pas les règles.

Vidéosurveillance et sanctions renforcées

Pour limiter les dégradations, un système de vidéosurveillance avec lecture des plaques d’immatriculation est en place depuis août 2024.

Le Département du Rhône rappelle que chaque incident donne lieu à un constat et à une demande de remboursement auprès du responsable. Les usagers qui forcent le passage "s’exposent à un procès-verbal pour atteinte à l’intégrité du domaine public", précise la collectivité.

En complément, une contravention de 5e classe peut être dressée, avec une amende pouvant atteindre 1 500 euros, voire 3000 euros en cas de récidive.

Avec la remise en place du portique du pont au-dessus de l'Azergues, le Département entend sécuriser durablement cet ouvrage sensible.