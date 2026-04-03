Lyon : la startup OOrion s’intègre aux lunettes connectées de Meta pour aider les malvoyants

Une innovation lyonnaise s’invite dans l’écosystème mondial des objets connectés. La startup OOrion annonce l’intégration de sa technologie sur les lunettes intelligentes de Meta, une étape stratégique pour son développement.

Depuis sa création, OOrion développe une intelligence artificielle capable d’aider les personnes malvoyantes à comprendre leur environnement en temps réel.

Avec cette intégration, l’expérience change d’échelle : plus besoin de smartphone. Les lunettes permettent désormais d’identifier les objets environnants, de lire du texte instantanément, de localiser des éléments précis (porte, siège, signalétique) ou encore de guider l’utilisateur via un audio spatial.

L’ensemble fonctionne à la voix, simplement en activant l’assistant.

"Une extension naturelle de la vision"

Pour la startup, cette évolution était anticipée depuis le départ.

"Dès le départ, nous avons conçu OOrion avec l’idée que notre technologie serait un jour intégrée dans des dispositifs embarqués, explique Stéphanie Robieux. Cette collaboration concrétise cette vision : faire de l’intelligence artificielle une extension naturelle de la vision".

L’IA fonctionne directement via la caméra des lunettes, avec un traitement instantané, même sans connexion internet dans certains cas.

L’enjeu est important : on estime à 1,7 million le nombre de personnes malvoyantes en France, et près de 300 millions dans le monde. Avec déjà plusieurs millions de lunettes Meta vendues, cette intégration ouvre à OOrion un accès direct à un marché international.

Récemment renforcée par une levée de fonds d’un million d’euros, OOrion, qui revendique 20 000 utilisateurs quotidiens dans plus de 90 pays, entend accélérer son développement.