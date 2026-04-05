Il roulait 158km/h sur la bande d'arrêt d'urgence près de Lyon : le contrôle du week-end de Pâques "préoccupant" des gendarmes

Les gendarmes connaissent les chauffards mieux que personne. Ce vendredi, dans le cadre du coup d'envoi du week-end de Pâques et des vacances scolaires éponymes, la brigade motorisée de Dardilly s'est installée à Pusignan.

Durant deux heures, ils ont contrôlé 13 véhicules en excès de vitesse. Un bilan "particulièrement préoccupant" selon les militaires, notamment car 5 automobilistes dépassaient les limitations de vitesse de plus de 50km/h.

Les gendarmes ont adressé leur carton rouge du jour à un chauffard qui circulait sur la bande d'arrêt d'urgence à 158km/h au lieu de 90. Il doublait ainsi de nombreux véhicules, mettant en danger des vies.

Lors du contrôle, les forces de l'ordre ont découvert que la voiture n'était pas assurée.

Au total, 5 permis de conduire ont été immédiatement retirés ce vendredi, tandis que deux véhicules terminaient à la fourrière.