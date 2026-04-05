Faits Divers

Il roulait 158km/h sur la bande d'arrêt d'urgence près de Lyon : le contrôle du week-end de Pâques "préoccupant" des gendarmes

Il roulait 158km/h sur la bande d'arrêt d'urgence près de Lyon : le contrôle du week-end de Pâques "préoccupant" des gendarmes

Ce vendredi, les autorités ont réalisé un contrôle routier à Pusignan dans le cadre des départs en vacances et en week-end de Pâques. Plusieurs excès de vitesse, dont un excédant les 70km/h au dessus des limitations, ont été recensés.

Les gendarmes connaissent les chauffards mieux que personne. Ce vendredi, dans le cadre du coup d'envoi du week-end de Pâques et des vacances scolaires éponymes, la brigade motorisée de Dardilly s'est installée à Pusignan.

Durant deux heures, ils ont contrôlé 13 véhicules en excès de vitesse. Un bilan "particulièrement préoccupant" selon les militaires, notamment car 5 automobilistes dépassaient les limitations de vitesse de plus de 50km/h.

Les gendarmes ont adressé leur carton rouge du jour à un chauffard qui circulait sur la bande d'arrêt d'urgence à 158km/h au lieu de 90. Il doublait ainsi de nombreux véhicules, mettant en danger des vies.

Lors du contrôle, les forces de l'ordre ont découvert que la voiture n'était pas assurée.

Au total, 5 permis de conduire ont été immédiatement retirés ce vendredi, tandis que deux véhicules terminaient à la fourrière.

14 commentaires
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l'alcool tue aussi le 05/04/2026 à 21:50
Sandro a écrit le 05/04/2026 à 11h08

On les reconnaît

Oui avec la fameuse bouteille de Beaujolais

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unclassique le 05/04/2026 à 20:39

Rien de nouveau. C'est un classique la bande d'arrêt d'urgence dès qu'il y a des bouchons. Je vois ça toutes les semaines.

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Coly le 05/04/2026 à 16:01

Ont les connai tous ses délires de la route qui joue la provocation sur les bandes d’arrêt d’urgence
Maitànt en péril des vies et eux sans sortes avec un simple bleu
La police n’est pas assez sévère pour ses voyons!!!!!!!!

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Jacques20 le 05/04/2026 à 13:55
Kkvert a écrit le 05/04/2026 à 13h31

Donc on peut rouler sur la bande d'arrêt d'urgence à 90 Km/h. Bizarre: "arrêt d'urgence".

Oh, rien d'exceptionnel, je me suis déjà fait dépasser ainsi plusieurs fois, mais le plus crétin, je l'ai vu sur la A450 entre Brignais et Pierre Bénite, j'étais à 90 km/h, vitesse maximum, et un idiot m'a dépassé par la droite alors qu'il n'y avait personne d'autre et qu'il aurait pu me dépasser par la gauche. Je ne l'ai pas vu arriver, je ne regardais pas la bande d'arrêt d'urgence dans mes rétros, pas de raison, et ça surprend.

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Corsica3333 le 05/04/2026 à 13:54

C’est quoi le profil....les cloches sont pas toutes à Rome....

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bast69 le 05/04/2026 à 13:39
Assurance a écrit le 05/04/2026 à 12h09

Aujourd'hui la police a accès au fichier des assurances et des cartes grises. Il serait faciles de convoquer sous 2 mois tous voitures non assurés pour présentation d'un justificatif, avec une amende significative a la clef, 500€.

bonne idée

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Kkvert le 05/04/2026 à 13:31

Donc on peut rouler sur la bande d'arrêt d'urgence à 90 Km/h. Bizarre: "arrêt d'urgence".

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Sandro le 05/04/2026 à 13:24
Bagnolard droitardé un jour, bagnolard droitardé toujours a écrit le 05/04/2026 à 12h38

Une voiture roule plein pot sur la bande d'arrêt d’urgence, on l'allume.
Un vélo roule vite sur les trottoirs et la police à la solde des écolos ne dit rien.
J'ai bon ?

Tu te trompes de cible l ami

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Bagnolard droitardé un jour, bagnolard droitardé toujours le 05/04/2026 à 12:38

Une voiture roule plein pot sur la bande d'arrêt d’urgence, on l'allume.
Un vélo roule vite sur les trottoirs et la police à la solde des écolos ne dit rien.
J'ai bon ?

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Assurance le 05/04/2026 à 12:09

Aujourd'hui la police a accès au fichier des assurances et des cartes grises. Il serait faciles de convoquer sous 2 mois tous voitures non assurés pour présentation d'un justificatif, avec une amende significative a la clef, 500€.

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Wahooo le 05/04/2026 à 12:02

Une bonne tête de vainqueur !

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Jacques20 le 05/04/2026 à 11:28
Catalan a écrit le 05/04/2026 à 11h14

En général, moins ils sont en règle,plus ils se font remarquer.

Alors que dans le passé, c'était l'inverse : le niveau baisse.

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Catalan le 05/04/2026 à 11:14

En général, moins ils sont en règle,plus ils se font remarquer.

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Sandro le 05/04/2026 à 11:08

On les reconnaît

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