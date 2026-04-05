Il roulait 158km/h sur la bande d'arrêt d'urgence près de Lyon : le contrôle du week-end de Pâques "préoccupant" des gendarmes

Les gendarmes connaissent les chauffards mieux que personne. Ce vendredi, dans le cadre du coup d'envoi du week-end de Pâques et des vacances scolaires éponymes, la brigade motorisée de Dardilly s'est installée à Pusignan.
Durant deux heures, ils ont contrôlé 13 véhicules en excès de vitesse. Un bilan "particulièrement préoccupant" selon les militaires, notamment car 5 automobilistes dépassaient les limitations de vitesse de plus de 50km/h.
Les gendarmes ont adressé leur carton rouge du jour à un chauffard qui circulait sur la bande d'arrêt d'urgence à 158km/h au lieu de 90. Il doublait ainsi de nombreux véhicules, mettant en danger des vies.
Lors du contrôle, les forces de l'ordre ont découvert que la voiture n'était pas assurée.
Au total, 5 permis de conduire ont été immédiatement retirés ce vendredi, tandis que deux véhicules terminaient à la fourrière.
Oui avec la fameuse bouteille de BeaujolaisSignaler Répondre
Rien de nouveau. C'est un classique la bande d'arrêt d'urgence dès qu'il y a des bouchons. Je vois ça toutes les semaines.Signaler Répondre
Ont les connai tous ses délires de la route qui joue la provocation sur les bandes d’arrêt d’urgenceSignaler Répondre
Maitànt en péril des vies et eux sans sortes avec un simple bleu
La police n’est pas assez sévère pour ses voyons!!!!!!!!
Oh, rien d'exceptionnel, je me suis déjà fait dépasser ainsi plusieurs fois, mais le plus crétin, je l'ai vu sur la A450 entre Brignais et Pierre Bénite, j'étais à 90 km/h, vitesse maximum, et un idiot m'a dépassé par la droite alors qu'il n'y avait personne d'autre et qu'il aurait pu me dépasser par la gauche. Je ne l'ai pas vu arriver, je ne regardais pas la bande d'arrêt d'urgence dans mes rétros, pas de raison, et ça surprend.Signaler Répondre
C’est quoi le profil....les cloches sont pas toutes à Rome....Signaler Répondre
bonne idéeSignaler Répondre
Donc on peut rouler sur la bande d'arrêt d'urgence à 90 Km/h. Bizarre: "arrêt d'urgence".Signaler Répondre
Tu te trompes de cible l amiSignaler Répondre
Une voiture roule plein pot sur la bande d'arrêt d’urgence, on l'allume.Signaler Répondre
Un vélo roule vite sur les trottoirs et la police à la solde des écolos ne dit rien.
J'ai bon ?
Aujourd'hui la police a accès au fichier des assurances et des cartes grises. Il serait faciles de convoquer sous 2 mois tous voitures non assurés pour présentation d'un justificatif, avec une amende significative a la clef, 500€.Signaler Répondre
Une bonne tête de vainqueur !Signaler Répondre
Alors que dans le passé, c'était l'inverse : le niveau baisse.Signaler Répondre
En général, moins ils sont en règle,plus ils se font remarquer.Signaler Répondre
On les reconnaîtSignaler Répondre