Près de Lyon : un accident de la circulation coupe le courant à près de 2 000 foyers en pleine nuit

Dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 avril, une sortie de route survenue vers 23h30 chemin du Vallon, à Saint-Prim dans le Nord-Isère, a provoqué d’importants dégâts sur une infrastructure électrique. Le véhicule impliqué, occupé par deux personnes, a percuté un poteau supportant une ligne de 20 000 volts, entraînant sa forte détérioration. Les sapeurs-pompiers de l’Isère précisent qu’aucun autre véhicule n’est impliqué.

À la suite du choc, près de 2 000 foyers ont été privés d’électricité dans la commune. L’intervention rapide des équipes a permis un rétablissement progressif du courant, avec une majorité des habitations réalimentées aux alentours de 1h du matin. Selon Enedis, 118 foyers étaient encore privés d’électricité dimanche matin, avec une alimentation provisoire prévue avant une réparation en début de semaine.

Côté bilan humain, un jeune homme de 18 ans a été évacué vers l’hôpital Lyon-Sud en urgence relative. La seconde personne présente dans la voiture avait quitté les lieux avant l’arrivée des secours.