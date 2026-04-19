Et aussi à Lyon

Une Lyonnaise va-t-elle remporter le concours Lépine avec son jeu de société qui fait aimer les mathématiques ?

Une Lyonnaise va-t-elle remporter le concours Lépine avec son jeu de société qui fait aimer les mathématiques ?
Une Lyonnaise va-t-elle remporter la concours Lépine avec son jeu de société qui fait aimer les mathématiques ? - DR

Judith Sasportes veut redonner confiance aux élèves.

Se mettre dans la peau d’un chef cuisinier. Tel est le principe du jeu de société Maths et ma Toque imaginé à Lyon par Judith Sasportes. Cette diplômée d’école d’ingénieur et d’école de commerce est aujourd’hui à la tête des éditions Optimist ayant pour objectif de... (Lire la suite sur Lyon Femmes)

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Maths et ma toque

jeu de société

Judith Sasportes

concours lépine

mathématiques

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