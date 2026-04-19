Se mettre dans la peau d’un chef cuisinier. Tel est le principe du jeu de société Maths et ma Toque imaginé à Lyon par Judith Sasportes. Cette diplômée d’école d’ingénieur et d’école de commerce est aujourd’hui à la tête des éditions Optimist ayant pour objectif de... (Lire la suite sur Lyon Femmes)
Dimanche 19 Avril 2026 à 10h00
Une Lyonnaise va-t-elle remporter le concours Lépine avec son jeu de société qui fait aimer les mathématiques ?
Judith Sasportes veut redonner confiance aux élèves.
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